Поезженные машины: его звали чудищем

Этот кроссовер с немецкой начинкой пугает видом, но манит своей дешевизной

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — чешский кроссовер с немецкой начинкой Skoda Yeti. Он доступней «Тигуана», но при этом вполне себе настоящий городской паркетник с хорошим клиренсом и внедорожными возможностями. О слабых местах «чехонемца» и ценах на «вторичке» — в обзоре Дмитрия Косенко.





Skoda Yeti — небольшой (длина 4223 мм, ширина 1793 мм), но вполне себе высокий кроссовер с «джиповской» посадкой. Вкупе с приемлемой ценой машина и завоевала себе успех в России, являясь до выхода «Кадьяка» единственным внедорожником марки. Объём предложения «Йети» в Новосибирске превышает «Рапид» и составляет половину от предложения «Октавии».













Модель, которую у нас любовно прозвали «Йетик», появилась в 2009 году с огромным выбором моторов и трансмиссий от концерна Volkswagen. Бензиновые турбированные двигатели 1,2; 1,4; 1,8, дизель 2,0, «механика», «робот», передний или полный привод.













Автомобиль понравился потребителям немецкой функциональностью, сбалансированной ценой, кроссоверными возможностями, неплохим салоном. Разве что багажник был совсем мал. И ещё внешний вид многим потребителям совсем не нравился.













В 2012 году после рестайлинга «Йети» обзавёлся новой современной корпоративной «мордой» и самое главное — получил обычный гидротрансформаторный «автомат», агрегатированный с бензиновым атмосферником 1,6 мощностью 110 л.с. Всё-таки часть российских потребителей «Шкоды» желала видеть простые агрегаты.













В салончике могли быть кожа, продвинутая мультимедиа с навигацией, электронные системы помощи — всё, как у «немцев».













Жалобы на Skoda Yeti во многом перекликаются с жалобами на «фольксвагеновские» агрегаты. Это и поломки турбин, и «масложор», и отказы «роботов» DSG. Хлипкий незащищённый радиатор, коробящееся лакокрасочное покрытие, износ сцепления — всё это слабые места модели.













На новосибирской «вторичке» машины 2009–2010 годов с «роботом» и мотором от 1,4 л стоят 500 000 – 700 000 рублей.





Свежие рестайлинговые машины 2011–2013 года выставляются за 700 000 – 800 000 рублей.





Ну а самое «новьё» ещё на гарантии 2014–2016 годов можно приобрести за 900 000 – 1 200 000 рублей.





Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.



Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».



Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.

