Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре

Этот кроссовер, похожий на шапку, полюбился новосибирцам со своими обжорством и непомерной ценой

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — премиальный «Ниссан», кроссовер Infiniti FX, ласково называемый в народе «фиником» или «бейсболкой» за характерную форму кузова. На момент выхода автомобиль поразил публику смелым необычным дизайном и пропорциями, FX стал выбором молодёжи и девушек. Какие у кроссовера проблемы и сколько он стоит на новосибирской «вторичке» — в обзоре НГС.АВТО.


Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Новый кроссовер серии FX бренд Infiniti (премиальное подразделение Nissan) представил ещё в 2002 году специально для рынка Америки. У нас этот автомобиль очень хорошо зашёл на «вторичке» — машины ввозили из США, затем были и продажи дилерских авто. 



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Первая модель с индексом FX35 имела 3,5-литровый 280-сильный мотор, могла оснащаться задним или полным приводом. Была ещё 4,5-литровая версия FX45 мощностью 328 л.с. Трансмиссия — «автомат». 



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Автомобиль стал знаменит благодаря необычному дизайну, его прозвали «бейсболкой». Круглые обводы кузова, круглая кабина были похожи на основную часть бейсболки, длинный капот — козырёк бейсболки.



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Интерьер соответствовал премиальному статусу производителя — кожа, навигация, электроприводы, удобные сиденья, запас места спереди. А мощный мотор предопределил основную аудиторию автомобиля — молодые люди, предпочитающие активный стиль езды. 



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


В 2008 году вышло второе поколение «финика», появилась версия FX37 с 3,5-литровым 333-сильным мотором и исключительно полным приводом.  А версия FX50 получила и вовсе 400 спорткаровских лошадиных сил.



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Интерьер в автомобиле обновился, руль распух, появились системы изменения жесткости подвески CDC и кругового обзора. Машина стала более премиальной.



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Пережив один рестайлинг, в 2013 году второе поколение серии FX ушло на покой, а в модельном ряду Infiniti воцарилась серия QX.



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Первые «финики» запомнились проблемами с тормозными дисками и колодками — они быстро изнашивались. Коварная конструкция радиатора в случае отказа клапана расширительного бачка приводила к перегреву мотора, датчик же об этом не сигнализировал. Под воздействием солнца на первых моделях портился интерьер салона. Со временем у двигателей вырастал и без того высокий расход топлива. Во втором поколении у автомобиля проявлялись дёрганье АКП, щелчки в приводах. А в моторах VQ выходили из строя электромагниты в крышках распредвалов. 



Поезженные машины: «Ниссан» в люксовой шкуре


Цена на старые «финики» 2002–2004 годов составляет в Новосибирске порядка 500 000 – 650 000 рублей.


2005–2007 годы стоят 650 000 – 850 000 рублей.


Второе поколение 2008–2011 годов выпуска торгуется в диапазоне 1 000 000 – 1 200 000 рублей


Ну а самые последние машины 2012–2013 годов тянут на 1 400 000 – 1 700 000 рублей.


Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

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