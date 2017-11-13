Голодное фиаско: новосибирцы доказали, что прожить на МРОТ невозможно

Два новосибирца завершили эксперимент «Голодные игры», в котором надо было прожить на минимальную зарплату (8700 рублей) полный месяц. В шоу приняли участие 55-летний шоумен Сева Мокин и 28-летняя сотрудница сферы продаж Мария Ерёменко. По завершении месяца вынужденной экономии стало понятно, что на такие деньги нормально прожить заявленный срок невозможно. Корреспондент НГС.НОВОСТИ ежедневно следил за тем, что ели Сева и Мария и сколько денег тратили в ходе добровольного эксперимента.

Завершился добровольный эксперимент «Голодные игры», в котором два новосибирца — 55-летний шоумен и кулинар Сева Мокин и 28-летняя сотрудница сферы продаж Мария Ерёменко — попытались прожить месяц на минимальную зарплату (МРОТ). Для работников внебюджетной сферы Новосибирской области, как уточнили в министерстве труда НСО, эта сумма в 2017 году составила 10 000 рублей, или 8700 рублей после вычета стандартных 13% налога. Для новосибирских бюджетников, кстати, эта сумма ещё меньше — 9030 рублей, а для работников организаций сельского хозяйства — 7800 рублей. Обе суммы — без вычета налогов. Эксперимент начался 9 октября.







После дополнительного вычета из обозначенной суммы 3000 рублей на условную оплату коммунальных услуг стандартной однокомнатной квартиры и условную покупку предметов личной гигиены и бытовой химии, на проживание каждому участнику «Голодных игр» осталось по 5700 рублей. На эти деньги надо было как питаться, так и тратить их на всё остальное, в чём возникала жизненная необходимость. Сева и Мария ежедневно отчитывались о меню и расходах корреспонденту НГС.НОВОСТИ, который следил за ходом эксперимента.







Молодая женщина и мужчина по-разному подошли к трате денег. Сева постарался рассчитать, сколько ему потребуется продуктов на месяц, и закупился по максимуму крупами и другими продуктами, исключив из меню мясо. Мария покупала всё по необходимости, оставив в своём рационе курицу, макароны, яйца, овощи и картофель, который в обычной жизни почти не употребляет.







Марии Ерёменко не удалось прожить месяц на условную сумму





Меню Марии было достаточно однообразным: завтрак у неё обычно состоял из варёных яиц и кофе. Обед она чаще всего пропускала, а на ужин были варианты: картофель с курицей, разные простые супы, овощи. Лишь в самом конце эксперимента девушка купила небольшой кусочек свинины по акции в «Быстрономе» (180 рублей) и творог (65 рублей).







Экономила помимо обедов девушка ещё и на проезде, стараясь везде передвигаться пешком. А иногда её угощали друзья, но это, надо заметить, происходило не так уж и часто. Из незапланированного: почти 500 рублей на лекарства, когда девушка простыла. На одежду и обувь денег, которые следовало бы отложить в течение месяца, чтобы потом была возможность накопить некую сумму на обновление гардероба, Марии Ерёменко набрать не удалось.







Один из завтраков молодой женщины





Общие траты Марии Ерёменко с 2 по 8 ноября составили 437 рублей, что на 151 рубль 96 копеек превысило сумму, рассчитанную на месяц.







«Могу так сказать: люди, которые утверждают, что на это можно жить, мне их очень жаль. Я стала злая как собака. Реально началась депрессия. Не представляю, как люди живут на такие деньги. Это даже деньгами назвать нельзя. <…> Если люди реально живут на такие деньги, это — просто трэш какой-то! Я понимаю, что у пенсионеров выхода нет. Но и то — моей бабушке 74 года, так она до сих пор работает», — прокомментировала итоги эксперимента Мария.







Кусок свинины, который Мария купила в конце эксперимента





Самым сложным, призналась молодая женщина, для неё оказался психологический момент — необходимость постоянно следить за тратами и невозможность сходить в кино, театр или на концерт. Несколько лет назад она уже переживала такой период, когда в семье не было денег.







«Даже чтобы развиваться как-то, на это тоже нужны деньги. Правильно там девушка в комментариях [под одной из предыдущих статей] написала, мол, зачем народу развиваться? <…> Ради интереса, конечно, я поэкспериментировала, но вот не ожидала, что меня так сильно тряханёт и я вспомню старые "добрые" времена. Больше так не хочу! Это очень тяжело. Особенно если ребёнок заболеет. Сейчас у меня вот каблук сломался на сапоге, а если б это случилось во время эксперимента?» — заметила Мария.





Севе Мокину хоть и удалось уложиться в указанную сумму, но мужчина экономил деньги, ужиная у знакомых или во время гастрономических мастер-классов





Севе Мокину оказалось проще остаться в рамках суммы, так как он не тратился на мясо. В меню мужчины были крупы (гречка, овсянка, рис, перловка, булгур), злаки, сырые овощи, много растительного масла, а также макароны, картофель и тушёная капуста.







«В последние дни я уже думал, что не буду завтракать. Приходилось прям реально из еды выдирать деньги. Если [есть] люди, которые живут на подобную сумму, и у них случится внезапная трата — замена брюк или куртки, то это [сильно] повлияет на рацион питания. Но самое страшное — когда ты ограничен в ресурсе, ты вынужден есть однообразную пищу. А однообразие — это нездоровье. Все болячки обостряются, ты перестаёшь нормально отдыхать. <…> Это бюджет на аптеку. Ни пожрать, ни полечиться толком. И гробовая доска приближается стремительно», — категорично заметил шоумен Сева Мокин.





Обед во время пеших субботних прогулок Севы по Заельцовскому бору





Мужчина заметил, что его, ко всему прочему, в какой-то момент стала сильно утомлять необходимость ежедневных подсчётов, экономия и отчёты о тратах. Как заметил Сева, на такую сумму нормально прожить взрослому человеку — однозначно невозможно.







«Я уже чувствую, что он (организм. — И.К.) сейчас нездоров, что отдыхать стал криво — я про сон и прочее. Я стал мёрзнуть, что говорит о нехватке белка. И всё это сказывается на общем настроении. У всех депрессия осенняя, а у меня ещё связанная с едой. Постоянно о ней думаешь, постоянно кружишь возле холодильника. Эмоциональные и физические затраты — глобальные», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ мужчина.





Картофельный суп с вермишелью и овощами плюс капустный салат — один из ужинов мужчины





Общие траты Севы Мокина со 2 по 8 ноября — 345 рублей. После завершения эксперимента у Севы осталось 414 рублей 48 копеек.







Несмотря на небольшой денежный остаток, сам Сева признался: любой форс-мажор — болезнь или необходимость починить обувь, одежду, — и денег бы не хватило совсем. Экономил мужчина также на проезде в транспорте — старался ходить пешком или ездить со знакомыми, а также в последние дни эксперимента стал часто ужинать у друзей, на собственных гастрономических мастер-классах или где-то ещё. Например, 8 ноября шоумен полдня провёл на продуктовой выставке, где, угощаясь, бесплатно и пообедал, и поужинал. Из досуга у Севы были только субботние пешие прогулки по Заельцовскому бору.







В ближайшее время Мария Ерёменко и Сева Мокин пройдут обследование у врачей, которые выдадут своё заключение по поводу состояния здоровья участников эксперимента.