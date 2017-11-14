Открой личиком: НГС протестировал новый iPhone X

Самый дорогой смартфон в мире теперь читает лица — но постоянно грозит выпасть из рук и марается

Очередное изделие компании Apple впервые за последние несколько лет действительно произвело на публику впечатление новизны — iPhone X научился распознавать лица людей и поменял идеологию общения человека со смартфоном. Корреспондент НГС.НОВОСТИ протестировал самый дорогой массовый смартфон в мире и нашёл у него минусы.









iPhone X стоит 91 990 рублей за модель с памятью 256 ГБ — конечно, постепенно он подешевеет, но со времён выхода iPhone 5/5S (со сканером отпечатков пальцев) это действительно едва ли не первый стоящий аппарат с новыми технологиями.





«Десятка» (предоставлена для тест-драйва компанией «МегаФон») по размерам и весу — почти как семейство iPhone 6/7/8, она шире и выше всего на несколько миллиметров. Но новый экран, который занимает почти всё пространство «фасада», принципиально крупнее предшественников.









Иконки здесь чуть больше, а изображение фактически такое же, как у гипертрофированных iPhone Plus. То есть в том же небольшом размере iPhone 6 мы получили огромный экран.











Впрочем, есть у него и минусы. Дисплей сделан по новой технологии OLED, и при взгляде под углом изображение здорово синеет. Сообщалось и об отказах дисплея работать на морозе, но автор при работе с телефоном на улице при температуре –3 такого не заметил.









Форма дисплея непроста — сверху есть вырез, уже ставший поводом для шуток. Этот вырез обрамляет целую гирлянду сканеров, датчиков и камер, необходимых для распознавания лиц. Снизу дисплей простирается до самого края корпуса, ведь кнопки «домой» теперь нет. Вместо неё появился жест — свайп вверх (по этой чёрной линии внизу экрана), который возвращает вас на главный экран, а также разблокирует аппарат. Это вполне удобно, но чуть сложнее простого прикладывания пальца к сканеру отпечатков. В критичной ситуации, например за рулём или на бегу, доставая смартфон из кармана и разблокируя его, палец вы, конечно, не вывихнете, но с отпечатком всё же будет проще.









Ну а теперь собственно о разблокировке и распознавании лиц. Когда появился сканер отпечатков, многие говорили: «О! будущее наступило!». Теперь наступило будущее ещё более технологичное. Умная машинка и вправду распознаёт человека: не путается, не обращает внимания на гримасы и отёки, делает всё быстро и без отказов. Процесс запоминания лица легче и быстрее сканирования пальцев — достаточно пару раз покрутить головой в «иллюминаторе». Система Face ID запомнит ключевые точки лица, составит нейронную модель и будет по ней ориентироваться в дальнейшем.









Именно поэтому аппарат не обманешь никакими гримасами или фингалами. Мало того, система самообучаема, она запоминает изменения вашей внешности — допустим, если отрастут усы. В очках, например, распознаёт сразу и без проблем. Процесс распознавания и разблокировки не такой эффектный. Когда вы смотрите на дисплей, сверху всего лишь открывается маленький замочек. Кроме того, чтобы разблокировать аппарат полностью, нужно сделать свайп снизу. И это большая проблема, потому что аппараты со сканером отпечатков разблокируются полностью от простого прикосновения — и делают это, кстати, быстрее.









Лицом можно теперь оплачивать покупки приложений, совершать бесконтактную оплату в магазине. Двойное нажатие на правую боковую кнопку, суровый взгляд — и всё, платёж прошёл.









Эта же нейросеть Face ID отвечает за анимацию эмоджи — вы смотрите на экран, улыбаетесь, прищуриваете глаза, надуваете щёки, а всякие зверьки, инопланетяне и какашки (да-да, Apple добавила в новый смартфон возможность отправить собеседнику и такую картинку) за вами это повторяют. Сеанс мимики со звуком можно записать и кому-нибудь отправить.









Скриншот теперь можно делать одной рукой — зажимаем правую и левую верхние кнопки.









А вот вызов центра управления теперь менее удобен. Раньше это делалось одной рукой: свайпом по низу экрана большим пальцем. Теперь надо подключать вторую руку и делать свайп по верхней правой части экрана. Можно, конечно, изловчиться и дотянуться наверх пальцами одной руки, но есть риск уронить телефон на пол. А iPhone X, напомним, весь из себя стеклянный, блестящий и может серьёзно пострадать.









Кстати, стекло, которое так красиво блистает на рекламных фотографиях, пачкается буквально за несколько секунд. Сам корпус и экран очень скользкие, что тоже грозит падением аппарата.









Скорость работы нового iPhone субъективно стала больше, чем у предшественников, может быть, конечно, пока он свежий. Здесь стоит обновлённый модуль LTE Cat.16 со скоростью передачи до 1,2 Гбит/с. В реальности в центре Новосибирска с «мегафоновской» симкой смартфон выдаёт 159 Мбит/с.









Камера стала настоящим инструментом для фотохудожников. Появились новые режимы типа «сценического света» или «контурного света». Улучшились оптика, разрешение, качество снимков.





Снимок на iPhone X без коррекции





И вот такие фотозарисовки...





Снимок на iPhone X без коррекции





...или такие — это теперь дело рук всего лишь смартфона, а не тяжеловесной «зеркалки».









В целом iPhone X получил изрядную долю индивидуальности, по вырезу на экране и по сверкающей «спинке» его никак не спутаешь с «каким-то там iPhone 8». Ну а через год, когда iPhone X «устареет» и выйдет новая модель, цена на него опустится до 40–50 тысяч рублей. По крайней мере именно так в сентябре этого года после презентации «десятки» в Новосибирске резко подешевели все предыдущие модели iPhone.