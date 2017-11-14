Андрей Травников: «В некоторых случаях независимость от местных элит является преимуществом»

Справка: Андрей Александрович Травников родился 1 февраля 1971 года в Череповце Вологодской области. В 1998 году окончил Череповецкий государственный университет по специальности «Электропривод и автоматика». Прошёл профессиональную переподготовку по программе подготовки высшего уровня резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ в 2014 году.





С 1992-го по 2006 год работал на различных должностях на Череповецком металлургическом комбинате (ОАО «Северсталь»), с 2006-го по 2010-й — генеральный директор ООО «Электроремонт», в 2010–2012 годах — первый заместитель мэра города Череповца, в 2012–2014 годах — заместитель губернатора Вологодской области, первый заместитель губернатора Вологодской области, с 2014 года по 3 ноября 2016 года — заместитель полномочного представителя президента РФ в Северо-Западном федеральном округе. С 7 ноября 2016 года до 6 октября 2017 года — мэр города Вологды. Является действительным государственным советником Российской Федерации 2-го класса.





Как вы узнали о своём назначении?







Сначала было несколько консультаций с руководителями другого уровня в Администрации президента. Мне, конечно, задавали вопрос, как я отношусь к этому предложению, очевидно, почувствовали уверенность, серьёзность намерений, и после этого уже было сформулировано окончательно предложение. Из уст президента я его получил.







То есть когда вы ехали в Кремль — уже понимали, что Владимир Путин вам предложит должность врио губернатора?







Я не понимал, конечно. <...> Я находился в [кадровом] резерве, понимал, что когда-то это предложение может поступить, но могло произойти и по-другому — меня могли оставить в резерве на ещё какой-то период. С учётом того, что за последнее время приглашений в Москву было достаточно много — потому что, ещё раз повторяю, шла системная работа, — то я мог только предположить, что да, могли что-то предложить. А могли в очередной раз пригласить на очередное проверочное мероприятие. Внутренне был готов к любому развитию событий. Когда я садился в самолёт, никто мне, конечно, не анонсировал, что еду на встречу с главой государства.







Ваша первая мысль, когда стало понятно, что вы поедете в Новосибирск?







Во-первых, конечно, вопрос: «А почему именно так?». Но когда я получил пояснения, что после всех оценок всех кандидатов было принято решение, что именно я должен справиться с этим регионом, этими задачами, с этим предложением, которое было сформулировано, определённое воодушевление появилось.







На официальном сайте Кремля появилось сообщение о вашей встрече с президентом, но стенограммы беседы не было. О чём всё-таки шла речь?







Если обратить внимание на публикации на официальном сайте, посвящённые встречам с последними назначенцами, в последнее время это обычная практика. Если раньше даже видеоряд выкладывался, то сейчас это всё более лаконично. И действительно, на сайте я не видел расшифровки моего разговора с президентом. Хотя, конечно же, я внутренне готовился. Когда я стал понимать, что встреча с президентом состоится, у меня было некоторое время для того, чтобы собраться с мыслями, подготовиться. И я готовился к определённому заявлению, выступлению. Но в запись это не стали брать.







Разговор на самом деле был на самые разные темы — некорректно, наверное, раскрывать все детали разговора с главой государства. Основное напутствие, которое дал президент, и, наверное, основная задача, которую он сформулировал, — это работать так, чтобы жизнь для жителей Новосибирской области стала лучше. Это практически дословная формулировка, может быть, с некоторыми нюансами.







На открытии Михайловской набережной

После вашего назначения политологи обсуждали вопрос о том, почему назначены именно вы, почему мэр из Вологды становится врио губернатора Новосибирской области. Я хочу адресовать этот вопрос вам: есть понимание, почему именно вы, а не кто-то из местных чиновников?







Опять же я могу отослать к практике назначений за последние 2 года — сложилось так, что очень много не местных в регионы назначают. Очевидно, связь с местными элитами и способность быстро адаптироваться на местности сегодня не является определяющим критерием. Очевидно, набор критериев другой, и, может быть,





в каких-то случаях независимость от местных элит, местных каких-то связей является преимуществом.





Если честно, я с этим согласен, я чувствую, что, например, мне легче работается, когда я совершенно ровно отношусь к любым людям, с которыми общаюсь. Почему именно я? Наверное, потому что я не только мэр города Вологды, а за свою биографию прошёл много не то что постов, а даже ролей. Определённый багаж жизненный и профессиональный есть, и, очевидно, это выразилось в определённых компетенциях, которые у меня выявляли и развивали. Может быть, какие-то черты характера и другие критерии, которые, безусловно, оценивались… Ещё раз повторяю: конечно же, я всей кухни этой огромной кадровой работы не знаю, но решение было принято, окончательное решение принимал президент. Я знаю, что не одна кандидатура рассматривалась, но выбор был сделан в пользу моей кандидатуры.





Вы не комментируете кадровые перестановки, но тем не менее заявляли, что видите повод что-то поменять в структуре правительства Новосибирской области. Вызрело ли уже понимание, что именно структурно нужно поменять? И не будет ли это клоном предыдущих изменений, когда при каждом сокращении численность аппарата тем не менее возрастала?







Я действительно практически никогда не анонсирую перестановки, я не комментирую увольнения, потому что считаю, что это неправильно по отношению к тем людям, с которыми мне приходится расстаться. За исключением каких-то совершенно из рук выходящих ситуаций, когда с человеком приходится расставаться по-жёсткому. Я могу прокомментировать назначение, когда новый человек уже придёт и займёт своё место в команде.







Структурные изменения будут происходить. Не с целью какой-то тотальной оптимизации численности — этим тоже следует заниматься, но





мне совершенно не нравится подход, когда, знаете, говорят: «Будем бороться с численностью! Давай всех сократим на 10%, на 15%»...





Такой подход тоже можно практиковать, на самом деле он тоже даёт результат, определённую встряску производит. Но тем не менее возникает вопрос: а почему на 10%, почему на 15? Кто определил, что именно этот потенциал кадровых ресурсов имеется? Поэтому изменения структуры будут происходить по другим принципам — по эффективности распределения функционала и полномочий. Я тоже не буду пока их анонсировать, единственное — пока прокомментирую, отсылая к предыдущему вопросу: это не особенность Новосибирской области, это особенность, наверное, любых коллективов крупных. А правительство — это всё-таки просто крупный коллектив управленческий, которые долго работали в одном составе под одним руководителем. Хочешь не хочешь, все мы люди, и по-человечески возникают привязанности, возникают обязательства, и даже при принятии каких-то кадровых решений всегда хочется человека не обижать, где-то его там пристроить и оставить ему какое-то место и функционал. И в сегодняшней структуре правительства Новосибирской области я вижу следы таких решений в прошлом.







Того, что называется кумовством?







Не кумовством — здесь же нет каких-то родственных связей. Просто в своё время, видимо, перемещения внутри структуры происходили, чтобы чисто по-человечески оставить кого-то в команде. У меня на этот счёт нет такого багажа, и соответственно я могу принимать решения более свободно. Понятно, что я тоже человек, и если у кого-то из наших коллег есть семейная проблема — понятно, что на улицу невозможно выгнать. Конечно, это буду учитывать. Но то, что это на структуру не повлияет, — это точно. Структура будет более чёткая, более понятная: есть твой функционал, есть твоя вертикаль — ты занимаешь свою ветку в структуре правительства. Это дерево структуры у меня уже сформировалось.







Изменения будут видимы в течение ноября, но окончательно все изменения кадровые будут произведены в декабре.





Основные изменения: понятно, что дальше мы будем друг с другом работать, смотреть, кто и что из себя представляет, кто справляется, кто нет, и какие-то решения кадровые будут происходить и в течение 2018 года. Но основные изменения произойдут в ближайшие два месяца.







Вы известны своими внезапными проверками различных служб и уже заезжали в одну из городских поликлиник по дороге из аэропорта. Сейчас за окном идёт снег, и если вы знакомы с бэкграундом городской жизни, то должны знать, что горожане очень часто жалуются на уборку снега зимой. Собираетесь ли проверять в том числе и коммунальные службы, которые убирают город?







Давайте так: наверное, проверять работу коммунальных служб регулярно — это не основная обязанность губернатора, у меня есть много других задач. Хотя, конечно, обращать внимание на какие-то явные недоработки я буду.







По поводу внезапных проверок: это даже не столько такая практика работы, мне просто нравится периодически жить обычным человеком. <…> Походить по городу, иногда проехать на общественном транспорте, зайти в ту же поликлинику.





Хотя я не скрою, тот внезапный заезд в филиалы поликлиник в Центральном и Заельцовском районах был вызван определёнными сигналами, которые я получал из обращений и публикаций в СМИ.





Я такое практиковал и на предыдущих местах работы: и когда в Вологде работал, и когда работал в правительстве региона… И здесь это будет сделано. Не для того чтобы кого-то поймать за руку, — я своими глазами хочу проверить, как происходит всё на самом деле, и увидеть реальную картину. И даже несмотря на то что в тот мой выезд в филиалы не подтвердились сигналы о больших очередях, о невозможности записаться к специалистам, я знаю, что, безусловно, это присутствует, может быть, в других филиалах, в другое время и в другой месяц, — я выявил другой, не менее странный факт. Когда в одном филиале я кроме медиков и обслуживающего персонала не увидел вообще ни одного живого человека. Парадоксальная ситуация: сидят медики на приёме — ни одного пациента!







Со дня назначения на должность врио губернатора прошло чуть больше месяца

Либо не болеют, либо не хотят лечиться?







Или недостатки организации: очевидно не очень оптимальное распределение контингента.







То есть в этих проверках больше желания вникнуть, чем элемента устрашения? Когда губернатор куда-то приезжает с проверкой — это же, очевидно, действует на руководителей?







Конечно, это тоже присутствует, я не создаю это сознательно, хотя прекрасно понимаю, что это создаёт эффект, и зачастую эффект положительный для работы. Но это не основная цель. Основная — понять, как всё происходит на самом деле.







Вы упомянули, что иногда хочется пожить жизнью простого человека. Прогулялись уже по Новосибирску?







Прогулялся за этот месяц два раза.







Вам, наверное, проще, потому что люди на улицах пока не узнают?







Уже стали узнавать, уже сложнее.







О чём спрашивают прохожие?







Пока отношение достаточно позитивное, понятно, что идёт период знакомства, период выдачи авансов доверия. Приветствуют, желают успеха — примерно такое общение.







Какие-то проблемные точки Новосибирска уже наметили для себя?







Они уже известны. Мне с ходу пришлось заниматься проблемными проектами, которые прозвучали в течение этого года, и при этом, в принципе, они отражают в том числе острые проблемы Новосибирска как любого крупного муниципалитета. Понятно, что в любом крупном городе на первом месте транспортная проблема, вся социалка, дефицит школ, детских садов и, конечно же, поликлиник, уборка города и утилизация мусора — это известный проект по концессии мусорного полигона. С колёс пришлось заниматься этими проектами, которые прозвучали громко, и не только из-за их политической составляющей, но и потому, что действительно эти проблемы поджимают по срокам. Да, по каким-то проектам у нас есть возможность перегруппироваться и заново запустить, но по той же мусорной концессии у нас времени не так много, это 2018 год максимум.







Уточню по поводу уборки города: на пыль вам уже наверняка пожаловались…







Я это уже сам видел.







Есть соображения, что с пылью на улицах города можно сделать?







Кроме более интенсивной уборки и изменения технологии [есть] в том числе два элементарных решения. Зачастую не хватает нужной техники — так называемых пылесосов и машин, которые собирают с улицы смет и смыв грязи. Зачастую просто персонал, который работает в коммунальных предприятиях, он на это не обращает внимания, и нужно периодически указывать: прошёл по улице — вернись, пройди по осевой линии. Понятно, нужно организовать использование поливальных машин в течение летнего сезона не только для того, чтобы прибить пыль, но и чтобы смыть смет в прилотковой части. Ещё один такой момент — тоже не только новосибирский, во многих городах мне обращают внимание, — что в основном-то с пылью проблемы создают разрушенные бордюры и неухоженные газоны. Это есть в Новосибирске — при том что в Новосибирске, слава богу, не очень много улиц и проулков без асфальта, практически вся территория города заасфальтирована или в плитке. Смыва и смета на улицах очень много, и течёт он в том числе и с газонов.







На первой же пресс-конференции в новом статусе Травников отметил плохую уборку улиц Новосибирска

Вы в одном из интервью говорили, что пока ещё не нашли жильё в Новосибирске, живёте в гостинице и семью сюда ещё не перевезли. Всё по-прежнему так или что-то изменилось?







Меняется только то, что мы уже приступили к поиску [жилья] и определённые варианты подобрали, сейчас занимаемся оформлением. Семья пока ещё не переехала в Новосибирск. Во-первых, пока ещё с жильём мы не определились, во-вторых, я не тороплюсь сейчас их перевозить, потому что прекрасно понимаю: в ближайшие 2–3 месяца я их просто не увижу.







Жена как отнеслась к перспективе в Сибири жить?







Спокойно отнеслась. Она хоть и не жена офицера, но к моим переездам с места на место уже привыкла, и в принципе все переезды сопровождались примерно таким графиком: где-то 3–6 месяцев я жил один, занимался погружением в работу, — а потом уже они ко мне следом подтягивались.







Выборы губернатора Новосибирской области назначены на сентябрь следующего года. Будете ли вы баллотироваться?







Конечно, у меня определённые амбиции есть, но на сегодняшний день решение не принято. С этим не нужно торопиться, надо сначала поработать, показать себя, почувствовать уверенность.







Что будет решающим фактором в принятии решения — идти или не идти?







Внутренняя уверенность и уровень поддержки со стороны региона.





Видеоверсия интервью Андрея Травникова:







