Хулиган в погонах

Лучший участковый Новосибирска — про любовь к приключениям и умение ставить преступников в угол

Дмитрий Глухов стал победителем ежегодного конкурса профессионального мастерства среди участковых
Дмитрий Глухов стал победителем ежегодного конкурса профессионального мастерства среди участковых

В ноябре руководство полиции назвало Дмитрия Глухова лучшим в своей профессии, а незадолго до этого полицейский выиграл конкурс профессионального мастерства среди участковых. Сам Дмитрий говорит, что неожиданное, но приятное «звание» никак не отразится на его работе: он переехал в Новосибирск два года назад и уезжать отсюда, как и менять участок, пока не собирается, его здесь всё устраивает. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали у капитана полиции накануне Дня сотрудников органов внутренних дел (его отмечают сегодня, 10 ноября) и узнали, как «дворовое воспитание» помогает участковому в работе и почему друзья Глухова не верили, что он сможет стать полицейским.

Справка: Дмитрий Глухов, 35 лет, капитан полиции. Женат, воспитывает сына. Окончил Алтайский государственный технический университет имени Ползунова. В 2009 году стал участковым уполномоченным МВД города Бийска. В 2015 году переехал в Новосибирск, где устроился на работу в отдел полиции № 8 «Кировский» старшим участковым уполномоченным отдела участковых уполномоченных. В 2017 году стал победителем конкурса профессионального мастерства среди участковых уполномоченных полиции Новосибирска.


Дмитрий Глухов встречает корреспондентов НГС.НОВОСТИ в своём кабинете, который кажется нежилым. Компьютер, канцелярские принадлежности, несколько папок с документами, Уголовный кодекс да скромный календарь в углу — полицейский коротко замечает, что бывает здесь редко, только когда идёт приём граждан. 


Работа такая, что чаще приходится ходить по участку, на месте сидеть некогда.


Про победу в конкурсе односложно отвечает, что да, приятно, как было бы приятно любому человеку. «Выдвинули на конкурс начальники, я об этом потом узнал, — объясняет участковый. — Мне по факту сообщили. Сначала — что участвую, потом — что победил. Я не рвался, не собирался туда. Я вообще впервые узнал, что есть такой конкурс здесь, в Новосибирске. На Алтае не было такого».


В Новосибирск Дмитрий переехал два года назад из-за «семейного вопроса, связанного с женой и ребёнком». Глуховы купили квартиру в Кировском районе, а когда Дмитрий пришёл устраиваться в МВД, так совпало, что участок ему выделили недалеко от нового дома. «Я не выбирал, — разводит руками полицейский. — Мне повезло, что дали участок здесь».


Административный участок Дмитрия — это улица Бронная и её переулки, «Матрёшкин двор», ЖК «Тулинка» и «Акварельный». Дома новые. Как заметил участковый, 60% из них сдаются, — и в этом главная особенность его участка. «Многие граждане снимают квартиру на сутки, — объясняет капитан полиции. — Выпили, пошумели, погудели, как говорится, а нам приходится потом их где-то искать, чтобы наказать, привлечь к ответственности». Есть уже и особые, неблагополучные квартиры — туда участковый старается заходить хотя бы раз в неделю, и всегда неожиданно.


«В основном здесь дерутся, — рассказывает Глухов. — Краж мало, но есть. А драки — и бытовые, и просто уличные. Тяжкие преступления не исключены. Но это опять драки на улице, после чего человек попадает в больницу». 


Хулиган в погонах


Полицейский вспоминает, как раскрыл одну из таких уличных драк буквально по горячим следам. «Два парня дорогу не поделили. Слово за слово — один удар, и всё. Один в больнице, другой ушёл», — коротко пересказывает конфликт Дмитрий. Вместе с сотрудниками уголовного розыска участковый смотрел записи с камеры видеонаблюдения и узнал в преступнике своего «подучётника», то есть человека, который недавно освободился из тюрьмы. «Я его (подозреваемого. — А.И.) проверяю по месту жительства днём и ночью. Недели за две до случившегося видел его в той одежде, в которой он парня избил. Позвонил ему, попросил подойти. Парень этот пришёл — и опять в той же самой одежде. А дальше уже сотрудники уголовного розыска забрали его».


Дмитрий не скрывает: бывают преступники, которых жалко. «Директор магазина здесь обратился, — тут же вспоминает один из таких случаев полицейский. — Попросил помочь найти бабушку-воришку. Говорит: не хочу заявление писать, может, с деньгами плохо было. Воровала чисто масло сливочное. Бывало на дню по два раза заходила. По две-три упаковочки... Нашли бабушку. Зашёл к ней в квартиру, она пригласила на кухню, где картошку как раз жарила на этом масле. Предложила картошку покушать. Пообщались с ней на разные бытовые темы. В ходе общения объяснил, что в магазине жалуются. Бабушка всё поняла, покаялась, как говорится. Извинилась. 


Сходила в магазин в тот же день. Со следующей пенсии рассчиталась». 


Но такие случаи — редкость. Дмитрий уверен: если человек что-то совершил, он должен получить своё. Полицейский считает, что тюрьма «мозги вправляет маленько в правильную сторону».


«Это как детей, знаете, в угол ставили с детства, — сравнивает участковый. — Кто-то понял с первого угла, кто-то нет». И добавляет, что преступников посадить «в угол» не так и сложно — просто одни преступления можно раскрыть сразу, а другие требуют времени.


При этом после наказания, считает полицейский, есть шанс исправиться у каждого. Иногда — не без помощи участкового. «Всё зависит от психологии самого человека, — объясняет Дмитрий. — Кто-то воспринимает как болтовню это. Посидит, мимо ушей пропустит и пойдёт дальше. Кто-то понимает, что надо исправляться».


Про то, что можно исправиться, Дмитрий знает из собственного опыта — говорит, что раньше был хулиганом и дворовым подростком. «Не привлекался, слава богу. Это было давно и неправда, — улыбается полицейский. — Бывало, что и драться приходилось на улице. Двором был воспитан, отца у меня не было, умер рано. Рос во дворе с пацанами. И хулиганили, и окна били».


После школы Глухов, как и положено, поступил в институт — это было престижно, но учиться было неинтересно. «Инженер автоматизированных производств химической промышленности... сложно там», — вспоминает свой факультет полицейский. Дмитрий учился и работал. Брался почти за всё — и окна пластиковые установить, и по дереву работать... Так и менял профессии, пока в один из выходных дней не заинтересовался рассказами приятелей о работе полицейского.


Дмитрий вспоминает: тогда в полицейские он шёл за приключениями. Это уже потом понял, что сложностей здесь больше, и их не перескажешь, как весёлую историю.


«Хотелось начинать с низов, с земли, — объясняет Дмитрий, почему он пошёл именно в участковые. — В планах нет уходить с этой работы, мне здесь всё нравится. Друзья были удивлены, когда я пришёл в погонах. Никто не верил, что я буду полицейским. Потому что... не похож я был на полицейского, больше на бандита». Зато теперь, как объясняет Дмитрий, его дворовое прошлое помогает ему найти общий язык с нынешними подростками — узнать какую-то информацию о преступлении или что-то донести до самих ребят.


Хулиган в погонах


Ещё на Алтае Дмитрий столкнулся с большой неприязнью к полицейским. «Мне помогло, что я в КВН в институте играл, поэтому легче ко всему отношусь, — объясняет участковый. — И к негативу, и ко всему. Улыбнулся и ушёл». Когда переехал в Новосибирск, понял, что здесь всё немного по-другому. «Преступления не отличаются. Уголовный кодекс-то один. Здесь просто граждане добропорядочнее, более мягко относятся к полиции. Если тебе гражданина необходимо вызвать, можешь позвонить, повестку оставить — тебе обязательно перезвонят. На Алтае такого нет. Тебе никто не будет звонить по повестке, пока ты дома, как говорится, не поймаешь человека».


Полицейский считает, что главное в работе участкового — принимать нейтральную сторону и помогать людям разбираться в конфликтах, понимая при этом, что правда у каждого своя. А иногда и побыть ненадолго психологом. «Есть те, кто ходят, потому что просто надо выговориться, — вспоминает Глухов. — Сядет бабушка, полчаса проговорит. Про всё. И про соседей, и про страну, и про президента. Потом — всё, я пошла. Зачем приходила? Вот и получается, что где-то нам просто надо головой покачать, где-то поддержать, рассказать своё человеку. Где-то объяснить, что он не прав. Каждого на свою дорожку ставим».


Вообще о том, что его работа считается трудной, Дмитрий говорит неохотно. В профессии не нравится только то, что свободного времени остаётся мало. И если когда-то недовольная этим жена за шесть лет брака привыкла к его распорядку, то четырёхлетнего сына без отцовского внимания нельзя оставить. Поэтому всё свободное время Глухов проводит с ребёнком.


«Сын уже собирается в полицию. Говорит: "Хочу как папа быть". Он и так поймёт, что это тяжёлая работа, — судя по тому, как часто видится с папой. А там если решит — это его выбор. Вперёд, значит. Отговаривать его никто не будет».


Ненадолго Дмитрий теряет нить беседы и тут же извиняется, объясняя, что мыслями он уже отдыхает. «Я в отпуске с первого числа, — смеётся полицейский. — Но вот, видите, в форме до сих пор. Надеюсь, что сейчас праздники пройдут, планирую уехать в отпуск, к родственникам, друзьям. На Алтай, потом в Красноярск — там друзья хорошие живут, тоже с Алтая. Те, которые удивлены были в своё время, когда я пришёл в погонах». 


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