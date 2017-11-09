В России — рекордная инфляция 3%. Как она отразится на ипотеке, еде и путешествиях

Инфляция по итогам 2017 года составит 3%, заявили в Банке России. Это даже ниже, чем прежний прогноз ЦБ в 4%, ещё недавно казавшийся фантастическим. Мы разобрались, как инфляция влияет на проценты по кредитам, стоимость продуктовой корзины и доступность жилья.

Потребительские кредиты становятся дешевле





По данным «М.Видео», продажи бытовой техники в этом году выросли на 5%. По словам ритейлеров, спрос на эти товары вырос после снижения ставок по кредитам. В Сбербанке минимальная ставка по розничным кредитам в начале ноября составляла 12,9% годовых. В СКБ-Банке, «Ренессанс Кредите» и Альфа-Банке кредит можно взять по ставке 11,99% годовых.





Россияне стали чаще покупать в кредит новые и подержанные автомобили. По данным Национального бюро кредитных историй, число выданных автокредитов выросло на треть к прошлому году. Спрос на автомобили стимулирует и государство льготными программами автокредитования.





Почему дешевеют кредиты? Банки кредитуют население под проценты, которые всегда выше ставки рефинансирования ЦБ. При низкой инфляции Центробанк снижает ключевую ставку. В 2017 году ЦБ опускал ключевую ставку несколько раз — с 10 до 8,25% годовых. Вслед за этим снижаются и проценты по кредитам.





Ставки по ипотеке стали однозначными





По данным Агентства ипотечного жилищного кредитования, в октябре средняя ставка по ипотеке составляла 9,6% годовых. Глава Сбербанка Герман Греф в октябре заявил, что при сохранении низкой инфляции ставки по ипотеке будут падать и «ставка в 5% годовых не за горами».





По данным портала Banki.ru, в «Тинькофф банке» можно взять кредит на жилье со ставкой от 8% годовых, в «РосЕвроБанке» — от 8,25%, в «ДельтаКредите» — от 8,75% годовых. В августе и сентябре банки оформили рекордное число ипотечных кредитов, отмечают в ВТБ. Ипотечными заемщиками уже являются 4 млн россиян.





Но и ставки по вкладам тоже упали





Вслед за кредитными падают банковские ставки по вкладам. Это противоположный итог снижения инфляции и ключевой ставки ЦБ. Снижение ключевой ставки означает, что ЦБ готов предоставлять деньги банкам под меньший процент. Соответственно, банки стремятся удешевить и все остальные способы привлечения денег, в том числе снижая доходность вкладов.





В конце октября Сбербанк предлагал положить деньги на вклад под 4,82–5,63% годовых. Это подталкивает россиян охотнее тратить деньги здесь и сейчас или вкладывать их в другие финансовые инструменты (например, в акции и облигации).





Теперь можно погасить дорогой кредит дешёвым





Стало выгодно рефинансировать кредиты, оформленные ранее, и снизить таким способом ежемесячные платежи. По словам управляющего розничным бизнесом ВТБ в УрФО Сергея Кульпина, ставки по текущим кредитам ниже на 1–3% годовых оформленных год-два назад. «Это серьёзный стимул для рефинансирования кредита», — отмечает банкир.





Рефинансировать действующий кредит, правда, можно только в другом банке. В одном и том же банке уже имеющийся кредит можно закрыть другим в случае потери работы не по вине заёмщика, потери кормильца, рождении ребёнка или серьёзного ухудшения здоровья заёмщика. Это уже называется реструктуризацией долга.





Наиболее низкие ставки по рефинансированию кредитов в начале ноября предлагают банк «Открытие», Альфа-Банк и Райффайзенбанк (от 11,9% годовых).





Продукты перестали дорожать





По данным Росстата, стоимость продуктовой корзины в этом году выросла на 1,1%. Корзина включает в себя 33 продукта, в том числе мясо, рыбу, яйца, молочные продукты. В X5 Retail Group (сеть магазинов «Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель») говорят, что цены на ассортимент из продуктовой корзины падают с этого июля.





Но цены на продукты питания зависят не только от инфляции. В марте цены на продукты в магазинах «Пятёрочка» снизились на 15–20% в связи с укреплением курса рубля по отношению к доллару и евро, отмечают в X5. А в ноябре Минэкономики уже прогнозирует очередной рост цен на молочную и плодоовощную продукцию.











Путешествовать по миру — дешевле





В России высокая конкуренция между авиакомпаниями. И при низкой инфляции поездки на отдых становятся доступней. По данным сервиса бронирования авиабилетов Aviasales, в этом году стоимость авиабилетов снизилась. Средний чек на внутрироссийских направлениях уменьшился на 12% (до 9,4 тысячи рублей), цена билетов на авиаперелеты в Турцию снизилась на 19%, в Китай — на 29%, в Таиланд — на 13%, в Германию — на 15%, в Чехию — на 7%.







Реальные зарплаты стали больше







Потенциальный плюс низкой инфляции — рост реальных зарплат и благосостояния россиян. По данным сервиса Зарплата.ру, в 2017 году 17% работодателей повысили зарплату 17% россиян. Ключевой момент — насколько растут зарплаты? В Зарплате.ру указывают, что в этом году оклады руководителей среднего и высшего звена повысились на 7%, а специалистов — на 10%. То есть выше уровня инфляции, которая, как мы уже сказали в начале, ожидается на уровне 3% годовых.







В перспективе нескольких лет, если инфляция будет оставаться на примерно таком же уровне, рост вознаграждения сотрудников (хотя бы ключевых) будет превышать уровень инфляции.





Неэффективному бизнесу становится труднее выжить





Неэффективные компании, привыкшие жить за счёт постоянного повышения цен на свою продукцию, уйдут с рынка. Это приведёт к сокращениям и заставит некоторых россиян незапланированно искать новое место работы.







По словам министра экономики Максима Орешкина, компании, «прятавшие свою неэффективность за высокой инфляцией, испытывают трудности» (цитата из программы «Вести.Экономика»). Речь прежде всего о компаниях из лёгкой, пищевой, текстильной промышленности. Низкая инфляция не даст возможность организациям, большая часть издержек которых приходится на выплату зарплат, получать краткосрочную прибыль от сбыта товаров по более высоким ценам при фактической «заморозке» окладов. Так что у предприятий теперь задача — становиться более эффективными.