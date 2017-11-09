Как Медведев приказал: НГС проехал по кольцам города по новым ПДД

Власти ликвидируют кольца на площадях Калинина, Труда и Маркса — новая схема путает даже опытных

Площадь Калинина
Площадь Калинина

Вот уже два дня водители ездят по новым правилам дорожного движения — на кольцах считается главным тот, кто туда уже заехал, а остальные должны уступать. Ранее действовало правило помехи справа. Новосибирские власти решили подойти к проблеме кардинально — просто ликвидировать почти все кольца города, установив там простые и понятные знаки приоритета. Впрочем, пока автолюбители вынуждены путаться в новых правилах, — редактор НГС.АВТО вместе с экспертами покажет, как правильно проезжать кольца.   

Напомним, в Новосибирске ровно 20 колец, но почти все они являются регулируемыми — там стоят светофоры или знаки приоритета, отменяющие новое правило «волшебного кольца». Таким образом, нововведение минимально затронуло наших водителей — только по ночам, когда отключаются светофоры. Вместе с экспертами посмотрим, как правильно проезжать основные и типовые кольца города. 



Мы приближаемся к главной транспортной площади правобережья — площади Калинина. Здесь довольно простая схема — знак кругового движения и четыре входящих светофора. Точно такая же схема и на площадях Труда, Станиславского, Лунинцев и многих других. Въезжаем на площадь со стороны аэропорта на свой зелёный и уходим налево, в сторону Сухого Лога. И вот тут у многих забывчивых или просто запутавшихся водителей возникает вопрос: если кольцо главное, почему же надо пропускать тех, кто в это время въезжает на кольцо со стороны центра?


«Новшество относится к нерегулируемым перекрёсткам, где есть круговое движение. На регулируемых перекрёстках — а площадь Калинина таковой является и регулируется светофорами — как было по старому, так и действуем сейчас. Кто едет на свой зелёный, тот имеет приоритет. Если светофор переходит в жёлтый режим, это считается нерегулируемый перекрёсток», — разъясняет руководитель ассоциации «Безопасная дорога» Дмитрий Сидоров.




Перекрёсток Кошурникова и Дзержинского имеет более сложную форму, здесь есть дополнительные знаки пополосного движения. Мы въезжаем со стороны центра и совершаем разворот налево по кольцу. Если работает светофор — на кольце мы уступаем. Если он отключится — станем главными. «Это вносит сумятицу, и водители должны бдительней учитывать, что какая то часть водительского состава не знает этих новшеств и принцип трёх Д должен действовать», — продолжает Дмитрий Сидоров.  




А вот кольцо Курчатова – Мясниковой (5-6-й микрорайоны) власти уже превратили в обычный перекрёсток, ликвидировав знак кругового движения. Здесь просто висит схема, как проходит главная дорога, и есть знаки «Уступите дорогу». «Если есть знак 4.3 (круговое движение), все, кто находится на круге, имеют преимущество. Если отсутствует знак 4.3, то надо ехать по знакам приоритета», — объясняет инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня. Мы едем со стороны улицы Тюленина и видим ещё один, новый знак «Движение только направо». Таким образом, дорожники запретили проезд этого перекрёстка в остальных направлениях — видимо, чтобы он не забивался.  Далее ещё раз проезжаем перекрёсток со стороны Курчатова в сторону Макаренко, находясь уже на главной дороге. 




Большое кольцо Фрунзе – Ипподромская овальной формы имеет особенность: светофоры здесь расставлены на самом кольце и нет одного входящего светофора при движении от Кошурникова в центр. Тем не менее мы главные, поскольку для автомобилей на кольце стоит знак «Уступите дорогу». Сначала заезжаем на кольцо, как главные, потом движемся по кругу и уступаем дорогу.    


Вообще, власти Новосибирска решили максимально оставить для водителей привычные схемы движения, поэтому с кольцами поступят кардинально — просто ликвидируют большинство из них, 


для чего уберут знак 4.3. В том числе на площадях Калинина, Станиславского, Маркса, Лунинцев, Трубникова, Кондратюка. Светофоры остаются, а приоритет будет у въезжающих на перекрёсток со всех четырёх направлений, объясняют в мэрии Новосибирска. Соответственно те, кто съезжает, — будет уступать. Таким образом, водителям дадут возможность не путаться в новых правилах и ехать по привычке.  


Как Медведев приказал: НГС проехал по кольцам города по новым ПДД (видео)


Кроме того, на модернизированные перекрёстки поставят и новые знаки «Движение только направо» или «Движение прямо и направо», как уже сделано на кольце Курчатова – Мясниковой. Пока непонятно, будут ли установлены знаки пополосного движения, разрешающие съезд не только с правого ряда, ведь этого давно требует реальность. А пока, по правилам, надо съезжать по-старому, в один ряд. «Только с правого ряда, если хочешь съехать с кольца или повернуть направо, ты должен занять крайнее правое положение. Это касается любого перекрёстка, не только колец», — резюмирует Константин Шкабарня.


Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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