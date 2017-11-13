Привет из СССР: девушка снимает в Новосибирске забытые советские вывески

Анастасия Антонович приехала в Новосибирск два года назад и решила изучить город с помощью фотоохоты на старую наружную рекламу. За это время она собрала в свою коллекцию несколько десятков ржавых вывесок. НГС.НОВОСТИ публикуют избранные снимки Анастасии и комментарии гостьи города — оказалось, что обилие советской «наружки» — это фирменное отличие Новосибирска от всех других сибирских городов.





Анастасия Антонович уже два года «коллекционирует» старые советские вывески

Анастасия Антонович приехала в Новосибирск два года назад и, чтобы изучить город получше, начала фотографировать забытые поржавевшие вывески на домах в разных районах города. За два года в коллекции Антонович оказались уже 33 кадра.





В Кузбассе Анастасия работала журналистом и редактором, два года назад она переехала в Новосибирск к будущему мужу и начала работать в IT-сфере.





Предостережение от газовой службы на доме Блюхера, 7





Тогда же ей пришлось изучать незнакомый город, вспоминает собеседница: «В первый год моего с городом знакомства я искала ответ на вопрос: "Какой ты, Новосибирск?". Деловой, энергичный и молодой… Здесь всё напоминает о бурном и не таком далёком советском прошлом.





«Косметический кабинет» на Советской, 7





Кого-то в Новосибирске привлекает советский конструктивизм, а меня привлекли неприметные ржавые вывески. Я ещё ни в одном сибирском городе столько подобных приветов из прошлого не встречала», — рассказала Анастасия Антонович в переписке с НГС.НОВОСТИ.







Красный проспект, 188 — плохо читаемая надпись «Одежда и ткани»



В итоге обычные прогулки гостьи города переросли в полноценную фотоохоту, сама она называет всё это «квестом». «Меня это увлекло, и я стала их фотографировать. Мои прогулки по незнакомым улицам приобрели дополнительный смысл и эффект неожиданности», — вспоминает девушка.





С надписи «Хлеб» на Вокзальной магистрали, 2 начался фотопроект Анастасии Антонович





Самая любимая вывеска Анастасии Антонович — надпись «Хлеб» на фасаде дома на Вокзальной магистрали, 2. «С неё и начался мой городской фотоквест», — вспоминает она.







Красный проспект, 70





Вычислительный центр СО РАН





В коллекцию Анастасии входят и совсем недавно исчезнувшие вывески — как, к примеру, название нынешнего «Маринс Парк Отеля»





12 ноября на своём канале в YouTube новосибирская студия Massfilm Production выложила ролик «Минута до заката», авторы которого «оживили» давно потухшие вывески. «Идея возникла пару лет назад. Мы сделали его практически из ничего — я увидел эти вывески и решил оживить. Постепенно всё стало красиво и волшебно, получилось приятно. Мы снимали с женой в начале лета, потратили несколько дней. Мы объехали не все вывески, их в городе оказалось раза в четыре больше, чем в ролике. Мы даже обсуждали — может, связаться с кем-то, может, ко Дню города подать заявку на "125 идей", чтобы какую-нибудь из вывесок починить всё-таки или передать Музею Новосибирска», — рассказал директор студии и автор видео Алексей Федяев. В ролике показано, как за минуту до заката в городе загораются те самые неоновые вывески.









Если у вас тоже есть фотографии других редких новосибирских вывесок, напишите в редакцию НГС.НОВОСТИ на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Также ждём ваших историй о давно закрытых предприятиях, от которых остались указатели — какими были эти магазины, гостиницы, салоны красоты? Расскажите нам!





В продолжение ностальгической темы — история про то, как пьяный новосибирец угнал трамвай из депо, а спустя полвека о нём написали американские СМИ.