Привет из СССР: девушка снимает в Новосибирске забытые советские вывески

А местная киностудия оживила старые указатели в трогательном видео

Анастасия Антонович приехала в Новосибирск два года назад и решила изучить город с помощью фотоохоты на старую наружную рекламу. За это время она собрала в свою коллекцию несколько десятков ржавых вывесок. НГС.НОВОСТИ публикуют избранные снимки Анастасии и комментарии гостьи города — оказалось, что обилие советской «наружки» — это фирменное отличие Новосибирска от всех других сибирских городов.


Анастасия Антонович уже два года «коллекционирует» старые советские вывески
Анастасия Антонович уже два года «коллекционирует» старые советские вывески

Анастасия Антонович приехала в Новосибирск два года назад и, чтобы изучить город получше, начала фотографировать забытые поржавевшие вывески на домах в разных районах города. За два года в коллекции Антонович оказались уже 33 кадра.


В Кузбассе Анастасия работала журналистом и редактором, два года назад она переехала в Новосибирск к будущему мужу и начала работать в IT-сфере.


Предостережение от газовой службы на доме Блюхера, 7
Предостережение от газовой службы на доме Блюхера, 7


Тогда же ей пришлось изучать незнакомый город, вспоминает собеседница: «В первый год моего с городом знакомства я искала ответ на вопрос: "Какой ты, Новосибирск?". Деловой, энергичный и молодой… Здесь всё напоминает о бурном и не таком далёком советском прошлом. 


«Косметический кабинет» на Советской, 7
«Косметический кабинет» на Советской, 7


Кого-то в Новосибирске привлекает советский конструктивизм, а меня привлекли неприметные ржавые вывески. Я ещё ни в одном сибирском городе столько подобных приветов из прошлого не встречала», — рассказала Анастасия Антонович в переписке с НГС.НОВОСТИ.


Красный проспект, 188 — плохо читаемая надпись «Одежда и ткани»
Красный проспект, 188 — плохо читаемая надпись «Одежда и ткани»


В итоге обычные прогулки гостьи города переросли в полноценную фотоохоту, сама она называет всё это «квестом». «Меня это увлекло, и я стала их фотографировать. Мои прогулки по незнакомым улицам приобрели дополнительный смысл и эффект неожиданности», — вспоминает девушка.


С надписи «Хлеб» на Вокзальной магистрали, 2 начался фотопроект Анастасии Антонович
С надписи «Хлеб» на Вокзальной магистрали, 2 начался фотопроект Анастасии Антонович


Самая любимая вывеска Анастасии Антонович — надпись «Хлеб» на фасаде дома на Вокзальной магистрали, 2. «С неё и начался мой городской фотоквест», — вспоминает она.


Красный проспект, 70
Красный проспект, 70


Вычислительный центр СО РАН
Вычислительный центр СО РАН


В коллекцию Анастасии входят и совсем недавно исчезнувшие вывески — как, к примеру, название нынешнего «Маринс Парк Отеля»
В коллекцию Анастасии входят и совсем недавно исчезнувшие вывески — как, к примеру, название нынешнего «Маринс Парк Отеля»


12 ноября на своём канале в YouTube новосибирская студия Massfilm Production выложила ролик «Минута до заката», авторы которого «оживили» давно потухшие вывески. «Идея возникла пару лет назад. Мы сделали его практически из ничего — я увидел эти вывески и решил оживить. Постепенно всё стало красиво и волшебно, получилось приятно. Мы снимали с женой в начале лета, потратили несколько дней. Мы объехали не все вывески, их в городе оказалось раза в четыре больше, чем в ролике. Мы даже обсуждали — может, связаться с кем-то, может, ко Дню города подать заявку на "125 идей", чтобы какую-нибудь из вывесок починить всё-таки или передать Музею Новосибирска», — рассказал директор студии и автор видео Алексей Федяев. В ролике показано, как за минуту до заката в городе загораются те самые неоновые вывески.



Если у вас тоже есть фотографии других редких новосибирских вывесок, напишите в редакцию НГС.НОВОСТИ на почту news@ngs.ru или в мобильные приложения Viber, WhatsApp или Telegram на редакционный номер 8-923-157-0000. Также ждём ваших историй о давно закрытых предприятиях, от которых остались указатели — какими были эти магазины, гостиницы, салоны красоты? Расскажите нам!


В продолжение ностальгической темы — история про то, как пьяный новосибирец угнал трамвай из депо, а спустя полвека о нём написали американские СМИ.

Прочтений: 7982
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (75)75
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено