Оперный из пельменей, птицы из колбасы: в Экспоцентре открылась выставка еды

НГС.НОВОСТИ прогулялись по ней и нашли странные и вкусные экспонаты

В новосибирском Экспоцентре в эти дни работает выставка «ИнтерФуд Сибирь». Традиционно на них съезжаются не только специалисты, но и простые горожане, которым там, действительно, есть что посмотреть и главное попробовать. Обозреватель НГС.НОВОСТИ прошёл по павильонам и собрал самые вкусные, интересные и просто необычные экспонаты.

«ИнтерФуд Сибирь» относится к тем немногочисленным выставкам, которые интересны не только профессионалам, но и самым простым обывателям. Оценить достоинства какого-нибудь оборудования могут только специалисты, а вот колбасу и пиво любят все. В этом году свою продукцию или услуги представили 103 компании из 36 городов России, а также из Болгарии, Грузии, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.









У входа в здание в этом году стоят загоны с несколькими десятками племенных животных. В основном это коровы и бычки, в том числе модных сейчас «мраморных» пород — герефорды и ангусы.











В этом году Новосибирская область отмечает 80-летие — и часть павильона отдана под экспозиции, подготовленные районными администрациями вместе с работающими там предприятиями. Сразу видно, что люди старались представить родной край во всей красе. Вот, например, букет колбасных роз от Искитимского района.











На стенде Маслянинского района посетителей ждут не только караваи причудливой формы, но и целая хлебная инсталляция.











Новосибирский район решил себя украсить модным аксессуаром под названием хамон. Проще говоря, сыровяленой свиной ногой, которую по спецзаказу для выставки изготовил Кудряшовский мясокомбинат. Купить там его, правда, невозможно — это только экспонат.











Свиной окорок вообще можно считать деликатесом года — обозреватель НГС.НОВОСТИ встретил его ещё в нескольких местах. Предприятие «Сибирский хамон», созданное совладельцем юридической фирмы Александром Крестьяновым, вялит свиные ноги под заказ. Платить, правда, нужно вперёд (из расчёта 500 рублей за килограмм). Те, кому ждать некогда, могут приобрести его в компании «Велес». Здесь он будет стоить уже дороже какого-нибудь прошутто — 2000 рублей за 1 килограмм.









Удивить публику смогли даже те, чей товар, казалось бы, трудно представить как-то эффектно. Но посмотрите на этот макет оперного театра из пельменей, мантов, вареников и прочих полуфабрикатов. Если честно, то этот аттракцион компания «Тройка плюс» (торговая марка «Домашний повар») показывает как минимум лет шесть. Но если публике нравится, то зачем придумывать что-то новое?









Любовь к опере и балету так высока, что театр решили вылепить ещё и кондитеры из «Домашней кондитерской № 1».











А вот как решили украсить свой стенд сотрудники Чистоозерного мясокомбината. Придумать название этому сказочному существу мы предлагаем читателям.









Хорошую компанию загадочному животному с предыдущего фото составляет дом с колбасной черепицей от Облпотребсоюза.









Французские сыры, которые делают в Новосибирске из местного молока, — это штука новая и до сих пор требующая объяснений. Камамбер «Томилино» пока не продаётся в магазинах. Выставка — единственный способ купить его прямо на месте, не дожидаясь доставки.









А вот томичи из компании «Кахети» привезли наш сибирский ответ пока не запрещённым европейским каберне и шардоне — вино из дикоросов (ежевики, голубики, жимолости и т.д.). Стоить, правда, бутылка такой редкости будет около 500 рублей.









Среди участников были и предприятия из ближнего зарубежья. Киргизия вряд ли первой приходит на ум при слове «коньяк», но этот крепкий напиток производят и там. Причём не только производят, но, похоже, всерьёз готовы продвигать его на сибирском рынке. Судя по названию — «Кыргыз щампаны», — предприятию есть что предложить и под Новый год.









Выставка работает до 10 ноября, посмотреть на достижения пищевой промышленности, сельхозпроизводителей и одиночек-энтузиастов можно бесплатно, если заполнить анкету на сайте Экспоцентра.