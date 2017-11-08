«Они торопились на службу»: подробности ДТП с 4 погибшими на алтайской трассе

Рано утром 8 ноября рейсовый автобус «Усть-Каменогорск – Новосибирск» попал в ДТП на трассе в Топчихинском районе Алтайского края с двумя легковыми автомобилями — Toyota Mark II и Renault Duster. Пассажиры автобуса не пострадали — все они, поменяв транспорт, благополучно добрались до Новосибирска. Водителю «Дастера» повезло меньше — он сейчас находится в реанимации в тяжёлом состоянии. В ДТП погибли четверо бойцов разведывательно-десантной роты — все они ехали в «Тойоте». По словам близких погибших, военные недавно вернулись из Сирии, отбыли дома отпуск и возвращались на службу в родную часть. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Алтайскому краю, ДТП произошло в 6:45 на 106-м километре автодороги АЗ22. По предварительным данным, водитель «Тойоты», ехавший со стороны Барнаула к Алейску, не справился с управлением на виадуке. Машина выехала на встречную полосу, врезалась в ограждение, а после столкнулась с рейсовым автобусом «Фотон». После этого с автобусом и машиной столкнулся автомобиль Renault.





«Я мимо всего этого проезжал минут через 15–20, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из очевидцев последствий аварии, Артём. — Видел две разбитые легковушки и автобус в отбойнике». Мужчина уточнил, что утром на трассе было очень опасно — гололёд.





По словам автомобилистов, после ДТП на трассе машины около часа стояли в пробке. «Минут сорок только из одной машины доставали живого парня, ещё несколько человек лежали на земле мёртвые, — вспоминает жительница Алтайского края Наталья. — Я вышла, как увидела трупы, села в машину и не выходила больше, пока нас не пропустили».







В пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю корреспонденту НГС.НОВОСТИ рассказали, что в 8:45 на место аварии от их службы выехали 8 спасателей. С пострадавшими на месте работал психолог. В 10:30 пассажиров автобуса уже отправили в Новосибирск.





«Двое на поезде уехали, больше не захотели транспортом автомобильным пользоваться,





двое за свои деньги уехали, — пояснил корреспонденту начальник отдела по организации перевозок Барнаульского автовокзала Виктор Прозоров. — А 27 человек уехали по тем билетам, которые у них имеются, то есть мы их отправили бесплатно». Специалист уточнил, что все пассажиры уже должны были доехать до Новосибирска.





Водитель и пассажиры Renault Duster оказались в местной больнице. «Они пострадали, но находятся в сознании, только водитель машины в реанимации», — объяснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ в переписке в соцсети «ВКонтакте» знакомый пострадавших Станислав.





ДТП произошло на 106-м км автодороги А322, в Топчихинском районе Алтайского края





В полиции уточнили, что в ДТП погибли водитель и три пассажира «Тойоты». Близкие разбившихся парней рассказали, что все они были действующими военнослужащими алейской войсковой части № 41659 , все из разведывательно-десантной роты. «Трое из них две недели назад вернулись из Сирии, один три дня назад вернулся из Сирии», — рассказал НГС.НОВОСТИ также в переписке через социальную сеть «ВКонтакте» один из военнослужащих войсковой части.





По словам сослуживцев, после командировки парней отправили в отпуск — они вместе уехали на родину, в Барнаул. И 8 ноября вместе должны были вернуться в часть.





«Сейчас построение было общебригадное, сказали, что ничего толком не известно, — объяснил военный Владислав. — Только что троих парней выбросило из машины, один остался в машине, его вытаскивали».





«Тойота Марк 2» после аварии

Самому младшему из погибших, Роману Шевцову, по словам близких, недавно исполнился 21 год. «Да, они торопились на службу, — объяснил брат Романа Кристьян Корнилов. — Рома по контракту служил, из Сирии вернулся неделю-две назад. К нам в гости приезжал, потом поехал в Барнаул, к бабушке. Оттуда с сослуживцами поехал в Алейск... У него девушка осталась, они не успели пожениться. И мама. И сестра родная маленькая».







По словам двоюродного брата Романа Дениса, вместе с его братом в машине находился 25-летний Максим Морозов. Ещё двоих военнослужащих парень не знает, но слышал, что у одного из них остались двое маленьких детей. «За рулём неизвестно, кто был, я только сейчас собираюсь на место аварии ехать, — объяснил Денис. — Пока ничего не известно».





В конце июля на трассе в Онгудайском районе Республики Алтай в кювет слетел микроавтобус — погибли шестеро новосибирцев, в том числе два ребёнка. Сибиряки возвращались домой после отдыха. В день страшной аварии погибшие успели позвонить родственникам и сказать: «Мы выезжаем», а уже через несколько часов машина перевернулась на опасной извилистой дороге.