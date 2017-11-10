фоторепортаж

«Россия» распахнула двери

НГС побывал в новом парке-музее за полмиллиарда рублей и не нашел в нём ни одного экспоната

Музей расположился на бывшей территории военного городка
Музей расположился на бывшей территории военного городка

В это воскресенье в Новосибирске откроется мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история», который расположили в столетнем здании гарнизонного Дома офицеров в Военном городке. Музей интересен тем, что в нём нет традиционных экспонатов: ни картин, ни археологических находок, ни антикварных мелочей. Вместо них серые стены украсили проекторы, лайтбоксы, планшеты, сенсорные столы и экраны, которые рассказывают об истории страны. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ одними из первых побывали в необычном музее — за три дня до его официального открытия — и опробовали интерактивные экспонаты. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ. 

Внутри уже бывшего гарнизонного Дома офицеров наводят последнюю красоту: работники устанавливают на входе рамки-металлодетекторы, крепят стеклянные витрины, протирают полы, настраивают мультимедийное оборудование. Судя по неспешной работе, парк-музей будет полностью готов к открытию, дату которого озвучил на прошлой неделе врио губернатора НСО Андрей Травников — 12 ноября. На церемонию ждали президента Владимира Путина, правда, о его приезде официально до сих пор никто не сообщал.


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


«Следуйте за указателями. Держитесь центра зала. Не заходите за тачскрин», — такие простые правила проецируются на стену прямо на входе к мультимедийным залам. Заглянув внутрь, можно увидеть, как с помощью проекторов на серых стенах появляются портреты, карты и схемы. В традиционных музеях трогать экспонаты нельзя, а здесь и не получится — это всего лишь картинка.


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


Вдоль тёмных залов установили сенсорные экраны. Их пока не настроили, но совсем скоро на них появится дополнительная информация и возможность управлять тем, что проецируется на стену. Сами картинки тоже не статичны — сзади можно заметить движущиеся фоновые элементы. 


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


Ещё одна интересная новинка — сенсорные столы. Это обычные модули, на которые проецируется изображение, но в отличие от тех, что на стене, ими можно управлять рукой. В разных залах на таких столах можно выбрать, к примеру, историческую личность, про которую хочется узнать, город или событие. На некоторые проецируются викторины с вопросами исторической тематики.


Тест интерактивных экспонатов


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


На верхнем этаже сделали настоящий панорамный кинотеатр — в закруглённой комнате показывают документальные фильмы об истории и географии страны. Здесь с помощью планшетов можно выбрать, какую именно ленту посмотреть.


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


Новосибирский парк-музей — копия мультимедийного выставочного комплекса, который открыли в конце 2015 года на ВДНХ в Москве. В 2016 году подобные проекты решили запустить в 10 городах страны, в том числе и в сибирской столице. В день открытия в музее представят такую же экспозицию, что сейчас работает и на ВДНХ. Она состоит из четырёх эпох: «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе» и«ХХ век. 1945–2000». Известно, что исторический парк станет филиалом Новосибирского краеведческого музея.


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


На все работы по реконструкции и созданию мультимедийного парка потратили 537 млн рублей. Чуть больше 100 млн — от компании «Газпром», а остальные — из бюджета Новосибирской области. 


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


«Россия» распахнула двери


За месяц до открытия стройку лично проверил врио губернатора Андрей Травников — это было его первое выездное мероприятие в новой должности. Впервые же о том, что на месте Дома офицеров появится мультимедийный музей, стало известно прошедшей зимой

Прочтений: 2538
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (17)17
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено