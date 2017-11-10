«Россия» распахнула двери

НГС побывал в новом парке-музее за полмиллиарда рублей и не нашел в нём ни одного экспоната

В это воскресенье в Новосибирске откроется мультимедийный парк-музей «Россия — Моя история», который расположили в столетнем здании гарнизонного Дома офицеров в Военном городке. Музей интересен тем, что в нём нет традиционных экспонатов: ни картин, ни археологических находок, ни антикварных мелочей. Вместо них серые стены украсили проекторы, лайтбоксы, планшеты, сенсорные столы и экраны, которые рассказывают об истории страны. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ одними из первых побывали в необычном музее — за три дня до его официального открытия — и опробовали интерактивные экспонаты. Подробности — в фоторепортаже НГС.НОВОСТИ.

Внутри уже бывшего гарнизонного Дома офицеров наводят последнюю красоту: работники устанавливают на входе рамки-металлодетекторы, крепят стеклянные витрины, протирают полы, настраивают мультимедийное оборудование. Судя по неспешной работе, парк-музей будет полностью готов к открытию, дату которого озвучил на прошлой неделе врио губернатора НСО Андрей Травников — 12 ноября. На церемонию ждали президента Владимира Путина, правда, о его приезде официально до сих пор никто не сообщал.

















«Следуйте за указателями. Держитесь центра зала. Не заходите за тачскрин», — такие простые правила проецируются на стену прямо на входе к мультимедийным залам. Заглянув внутрь, можно увидеть, как с помощью проекторов на серых стенах появляются портреты, карты и схемы. В традиционных музеях трогать экспонаты нельзя, а здесь и не получится — это всего лишь картинка.

















Вдоль тёмных залов установили сенсорные экраны. Их пока не настроили, но совсем скоро на них появится дополнительная информация и возможность управлять тем, что проецируется на стену. Сами картинки тоже не статичны — сзади можно заметить движущиеся фоновые элементы.

















Ещё одна интересная новинка — сенсорные столы. Это обычные модули, на которые проецируется изображение, но в отличие от тех, что на стене, ими можно управлять рукой. В разных залах на таких столах можно выбрать, к примеру, историческую личность, про которую хочется узнать, город или событие. На некоторые проецируются викторины с вопросами исторической тематики.





Тест интерактивных экспонатов













На верхнем этаже сделали настоящий панорамный кинотеатр — в закруглённой комнате показывают документальные фильмы об истории и географии страны. Здесь с помощью планшетов можно выбрать, какую именно ленту посмотреть.













Новосибирский парк-музей — копия мультимедийного выставочного комплекса, который открыли в конце 2015 года на ВДНХ в Москве. В 2016 году подобные проекты решили запустить в 10 городах страны, в том числе и в сибирской столице. В день открытия в музее представят такую же экспозицию, что сейчас работает и на ВДНХ. Она состоит из четырёх эпох: «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914–1945. От великих потрясений к Великой Победе» и«ХХ век. 1945–2000». Известно, что исторический парк станет филиалом Новосибирского краеведческого музея.

















На все работы по реконструкции и созданию мультимедийного парка потратили 537 млн рублей. Чуть больше 100 млн — от компании «Газпром», а остальные — из бюджета Новосибирской области.

















За месяц до открытия стройку лично проверил врио губернатора Андрей Травников — это было его первое выездное мероприятие в новой должности. Впервые же о том, что на месте Дома офицеров появится мультимедийный музей, стало известно прошедшей зимой.