Воскресили «Марусю»

Новосибирцы скупили все суперкары Marussia Николая Фоменко — и хотят снова выпускать их в Сибири

В Новосибирск привезли шесть знаменитых автомобилей Marussia, оставшихся после банкротства компании Николая Фоменко Marussia Motors. Автомобили, довольно потрёпанные жизнью, решили восстановить новосибирские предприниматели — в суперкарах проверят всю техническую начинку, отреставрируют интерьер и восстановят внешний лоск. Что будет с «Марусями» дальше — читайте в материале НГС.НОВОСТИ.

В Новосибирск привезли суперкары Marussia, которыми в 2000-е шоумен, музыкант и бывший автогонщик Николай Фоменко хотел завоевать свою долю рынка. Но не сложилось: в 2014 году компания Фоменко и его соинвестора Ефима Островского обанкротилась, а её имущество распродали.


Кабриолет B1 во время разгрузки с автовоза
Кабриолет B1 во время разгрузки с автовоза


Как удалось узнать НГС.НОВОСТИ, новосибирские предприниматели-энтузиасты решили выкупить всю коллекцию суперкаров Marussia и восстановить их, вернее даже сделать реинкарнацию — переосмыслить техническую начинку. Автомобили привезли в новосибирский автоцентр VIP-Service. Объём затрат на выкуп этих «Марусь» в компании не озвучили, но известно, что цена таких авто начинается с отметки в 260 тысяч евро за экземпляр в хорошем состоянии. 


Кабриолет B1
Кабриолет B1


«Два автомобиля мы привезли на полном ходу, это модели B1 и B2. Ещё один кабриолет B1 требует доработок, прототип модели B3 — он только в каркасе без агрегатов. И джип F2 на ходу, но требует серьёзного ремонта. Все эти машины в течение двух лет просто стояли в гараже, они примерно 2013–2014 годов выпуска. Их надо привести в порядок — после плохого отношения автомобили требуют к себе внимания. Все интерьеры будут созданы заново, кузова планируем перекрашивать», — рассказывает НГС.НОВОСТИ руководитель VIP-Service Александр Сердцев.


Кроссовер F2
Кроссовер F2


Предприниматель говорит, что все суперкары Marussia формально ещё являются прототипами и по дорогам общего пользования они ездить не могут. И сейчас созрела идея — после полного ремонта и тюнинга превратить, наконец, суперкары в полноценные автомобили. «Надо пройти сертификацию, получить в НАМИ сертификат соответствия транспортного средства. Но это только после завершения всех работ, а на каждую машину уйдет по 6–7 месяцев, это кропотливая длительная работа», — отмечает Александр Сердцев.


Разгрузка автомобилей
Разгрузка автомобилей


В проектировании суперкаров Marussia применялись узловые решения Ferrari, все детали изготавливали вручную. Автомобили получили двигатели мощностью порядка 420 л.с., разгон до сотни — 3,9 секунды.


После реставрации часть машин продадут в частные коллекции. А после начнут переговоры по бренду и правам на торговую марку — новосибирцы намерены выпускать суперкары под тем же брендом Marussia в Сибири. По словам Александра Сердцева, уже появился иностранный инвестор, который готов вложится в проект для совместного производства в Новосибирске и Италии. Предприниматель уверен, что производственная база в Новосибирске позволит сделать качественные детали суперкара из композитных материалов, и переговоры с местными предприятиями уже начались. 


Внимание! В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители с электрокарами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.

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