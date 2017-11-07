Джульетта едет в Сибирь: школьница из Крыма сбежала к парню в Новосибирск

Неделю полиция и волонтёры искали сбежавших подростков: 17-летних Руфину Василенко и Артемия Якобия. Как рассказали друзья школьников, влюблённые познакомились год назад по переписке в сети. Нынешним летом Артемий, не предупредив родителей, собрал вещи и поехал на север Крыма, в село Раздольное, — парень жил у Руфины, пока его не задержала полиция. А через три месяца уже Руфина отправилась к возлюбленному в Сибирь — 30 октября девушка приехала в Новосибирск, а 31 октября из дома пропал Артемий. Неделю пара каталась по региону, скрываясь от полиции, а чтобы запутать следствие, школьники каждый день создавали новые страницы в соцсетях и тут же удаляли их. 7 ноября у беглецов закончились деньги, и школьники приехали на заработки в Новосибирск. Здесь их и задержали. Подробности побега и возвращения домой российских Ромео и Джульеты — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Одиннадцатиклассники Руфина Василенко и Артемий Якобий пропали в конце октября. Неделю пару искала полиция и волонтёры поискового отряда «Маяк». В итоге влюблённые попались полицейским в Новосибирске — школьники приехали в город, чтобы заработать денег. «Перед этим они у нас по области покатались. И на транспорте, и автостопом, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ руководитель поискового отряда «Маяк» Павел Злобин. — В Новосибирск вернулись, чтобы заработать денег».





В поисковом отряде уточнили, что подростки расклеивали рекламу, но много заработать пара не успела — кто-то из прохожих опознал беглецов и сообщил в полицию.





Знакомые сбежавших подростков рассказали, что Руфина и Артемий познакомились около года назад — они активно переписывались в соцсетях, созванивались по скайпу. Одноклассники школьницы вспоминают, что после окончания школы девушка планировала уехать в Новосибирск к виртуальному возлюбленному. А в последнее время у девушки были проблемы с учёбой — она стала часто прогуливать уроки. Впрочем, друзья Руфины считают, что дело не столько в новом парне девушки, сколько в плохих отношениях с родителями.





По словам подруги беглянки Александры, долгое время Руфина жила вместе с бабушкой и тётей. Родные заставляли школьницу сидеть с родным братом и двоюродной сестрой, тётиной дочкой, — Руфине это не нравилось. «Бабушка с тётей постоянно заставляли её что-то делать, она не могла никуда пойти, даже пройтись просто на час», — пояснила Александра.





Недавно школьница переехала жить к матери, и с того момента девушка перестала жаловаться на родных. Год назад у неё появился парень — Руфина не скрывала, что познакомилась с ним по интернету. Она созванивалась с избранником по скайпу при подругах, однако особо не рассказывала о своей виртуальной любви. В посёлке знают, что этим летом Артемий приезжал в гости к Руфине и жил у неё дома — однако о том, что парень сбежал в Крым без разрешения родителей, друзья девушки не знали.





По информации волонтёров, перед тем, как сбежать в Крым, мальчик спокойно поговорил с матерью и ушёл, пока она спала. При этом перед уходом из дома Артемий удалил все страницы из соцсетей. «Артемий сначала скитался, а потом уже жил некоторое время у Руфины, — объяснил Павел Злобин. — И потом стало известно, что он там, в Крыму». 31 июля мальчика задержала местная полиция. Родственники юноши съездили туда и привезли его обратно в Новосибирск.





Знакомые Артемия считают, что парень сбежал из дома, потому что ему «туго жилось». Близкий друг парня рассказал, что беглеца воспитывала мама, с которой у него натянутые отношения. Однако, волонтёры считают, что





в семьях и Артемия, и Руфины были хорошие отношения «до определённого момента» — то есть до того дня, пока подростки не сбежали.





Одноклассники Артемия вспоминают, что мальчик учился на «хорошо» и «отлично», но в последнее время стал прогуливать школу и это сказывалось на успеваемости. «Он асоциальный, забитый, но не глупый парень, — рассказывает приятель мальчика. — Планов на жизнь у него нет, там каша в голове, по-другому и не скажешь». Как и Руфина, про свою виртуальную любовь Артемий рассказывал мало. «Из общего у них двоих только инфантильность, как мне кажется, — объясняет друг беглеца. — Больше ничего не знаю, с ней не общался, он ничего не говорил. Там, кажется, были какое-то время отношения на расстоянии, потом он уехал к этой девушке. Её родители, кажется, не против были. У них же и жил, кажется. Потом его органы притащили обратно, мать поспособствовала».





Артемий Якобий пропал из дома 31 октября

Как объяснили волонтёры, 30 октября Руфина приехала в Новосибирск, к Артемию. Чтобы улететь в Сибирь, девушка обманула маму. Деньги на билет она собрала вместе с возлюбленным. «Артемий немножко подрабатывал, — объяснили волонтёры. — Руфина продала свои вещи, чтобы на билет набрать. Так набрали необходимую сумму».







А 31 октября из дома пропал и Артемий — волонтёры сразу предположили, что эти исчезновения связаны между собой.





Позже подростки рассказали волонтёрам, что они ездили по городам Новосибирской области. При этом связаться со школьниками не могли не только взрослые, но и друзья беглецов: телефоны были всё время выключены. Влюблённые пытались запутать волонтёров и полицию — они по несколько раз в день создавали новые профили в соцсетях и сразу удаляли их. «Такая чехарда со страницами, что было крайне сложно уследить, — пояснил Злобин. — Они какие-то создают фейки, потом сразу удаляют. Поимённых страниц не осталось. Научились, видимо, прятаться ещё в июле».





За неделю у подростков закончились все деньги, и школьники решили вернуться в Новосибирск, чтобы подзаработать. Там их и задержали полицейские. «С детьми всё в порядке. Артемий уже передан на руки родителям. Родители Руфины должны в скором времени приехать в Новосибирск, чтобы забрать дочь», — рассказал ранее корреспонденту НГС.НОВОСТИ Павел Злобин.





Друзья подростков не одобряют поведение влюблённых, называя их поступок «полной глупостью», которая ни к чему бы не привела. «Ничего не просчитано, не продумано, сделано спонтанно и наобум, — уверен приятель Артемия. — Если что-то и планировалось, то сделано это было неграмотно». При этом друзья новосибирца считают, что у пары нет ничего общего и влюблённые, если бы им дали жить вместе, долго бы не протянули. Одноклассник Артемия Алексей вспоминает, что парень любит историю — особенно историю Дальнего Востока, а в свободное время ходил в компьютерный клуб.





Одноклассники Руфины называют крымчанку замкнутой и необщительной. Судя по странице девушки в социальных сетях, беглянка увлекается аниме. «У неё разные увлечения — игра на гитаре, вышивка, бисер. У неё особо сильно друзей не было, — рассказал корреспонденту НГС.НОВОСТИ дядя Руфины Эдуард Василенко. — Я до сих пор в непонятках, как она туда (в Новосибирск. — А.И.) рванула. Насколько я знаю, с мамой она не ругалась».





Похожий случай в Новосибирске произошёл в марте — тогда 14-летняя восьмиклассница сбежала с 16-летним возлюбленным. Сначала пара скиталась по друзьям, а потом они пошли жить на чердаке в недостроенном доме родителей. Подростков искали волонтёры и полиция, однако через трое суток влюблённые сами вернулись к родителям: они заявили, что любят друг друга, но сперва нужно доучиться.