Тест: что ты знаешь о революции
Почему 100-летие Октябрьской революции отмечают в ноябре и когда она докатилась до Новосибирска
100 лет назад началось одно из крупнейших событий в истории России — Октябрьская революция. 7 ноября 1917 года вооружённые революционеры ворвались в Зимний дворец, свергли Временное правительство, образованное после Февральской революции, свергли буржуазную власть и отдали её рабочим и крестьянам. Это событие разделило историю страны на «до революции» и «после» и подарило десяткам советских городов улицу Ленина и множество памятников, которые стали такими же привычными атрибутами, как деревья или лавочки. НГС.НОВОСТИ приготовили семь вопросов на знание революции, перевернувшей историю России.
Почему революцию называют Октябрьской, а отмечают в ноябре?
- Всё просто: её основные события разворачивались в октябре.
- Восстание началось 25 октября по старому календарю, а по новому — 7 ноября.
- Советской власти было принципиально устроить выходной день в середине второго полугодия.
В каком году Октябрьскую революцию не отмечали?
- В военные годы — не до этого было.
- В 1918-м, первую годовщину, — рано было праздновать.
- Её отмечали каждый год.
В советские времена 7 ноября был государственным праздником и даже выходным днём. Какой же теперь статус у этой даты?
- Никакой. Его просто переименовали в День народного единства.
- Максимум — памятная дата, но никак не государственный праздник.
- Он остаётся государственным праздником и выходным днём. Я что, зря на работу сегодня не пошёл?
Название улицы 9-го Ноября, которая неподалёку от речного вокзала, имеет отношение к Октябрьской революции. Какое?
- В этот день до Новониколаевска дошло телеграфное сообщение о революции в столице.
- Снова разница в календарях?
- 9 ноября — день рождения пионерской организации Новосибирской области. Стыдно не знать!
Мы выяснили, что новосибирцы узнали о революции спустя два дня. А когда советская власть установилась в Новониколаевске?
- Очевидно, что в тот же день, как дошла телеграмма.
- Ещё пара дней заняла подготовка к установлению новой власти, поэтому, скажем, 12 ноября?
- В конце декабря. Сибиряки не ждали таких изменений.
В Новосибирске масса улиц, названных в честь революционеров. Какая из этих НЕ имеет к ним отношения?
- Улица Урицкого.
- Улица Петухова.
- Улица Кошурникова.
Последний вопрос: сколько в Новосибирске памятников Ленину?
- Один, у оперного театра.
- Меньше десятка.
- Чуть больше 30.
Правильные ответы: 5/10
Вы почти ничего не знаете о революции. Дедушка Ленин на вас сердит!
Правильные ответы: 5/10
Да вы революционер — Ленин, Троцкий и Свердлов вам как родные!
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Кирилл Шматков
Фото Юрия Сомова (РИА Новости) (1), Александра Ощепкова (2, 4, 5), Юрия Абрамочкина (РИА Новости) (3), Анатолия Гаранина (РИА Новости) (6), Татьяны Фатеевой (7), Никиты Ростова (8)