Тест: что ты знаешь о революции

Почему 100-летие Октябрьской революции отмечают в ноябре и когда она докатилась до Новосибирска

100 лет назад началось одно из крупнейших событий в истории России — Октябрьская революция. 7 ноября 1917 года вооружённые революционеры ворвались в Зимний дворец, свергли Временное правительство, образованное после Февральской революции, свергли буржуазную власть и отдали её рабочим и крестьянам. Это событие разделило историю страны на «до революции» и «после» и подарило десяткам советских городов улицу Ленина и множество памятников, которые стали такими же привычными атрибутами, как деревья или лавочки. НГС.НОВОСТИ приготовили семь вопросов на знание революции, перевернувшей историю России.





Почему революцию называют Октябрьской, а отмечают в ноябре?

Всё просто: её основные события разворачивались в октябре.

Восстание началось 25 октября по старому календарю, а по новому — 7 ноября.

Советской власти было принципиально устроить выходной день в середине второго полугодия.





В каком году Октябрьскую революцию не отмечали?

В военные годы — не до этого было.

В 1918-м, первую годовщину, — рано было праздновать.

Её отмечали каждый год.





В советские времена 7 ноября был государственным праздником и даже выходным днём. Какой же теперь статус у этой даты?

Никакой. Его просто переименовали в День народного единства.

Максимум — памятная дата, но никак не государственный праздник.

Он остаётся государственным праздником и выходным днём. Я что, зря на работу сегодня не пошёл?





Название улицы 9-го Ноября, которая неподалёку от речного вокзала, имеет отношение к Октябрьской революции. Какое?

В этот день до Новониколаевска дошло телеграфное сообщение о революции в столице.

Снова разница в календарях?

9 ноября — день рождения пионерской организации Новосибирской области. Стыдно не знать!





Мы выяснили, что новосибирцы узнали о революции спустя два дня. А когда советская власть установилась в Новониколаевске?

Очевидно, что в тот же день, как дошла телеграмма.

Ещё пара дней заняла подготовка к установлению новой власти, поэтому, скажем, 12 ноября?

В конце декабря. Сибиряки не ждали таких изменений.





В Новосибирске масса улиц, названных в честь революционеров. Какая из этих НЕ имеет к ним отношения?

Улица Урицкого.

Улица Петухова.

Улица Кошурникова.





Последний вопрос: сколько в Новосибирске памятников Ленину?

Один, у оперного театра.

Меньше десятка.

Чуть больше 30.





Тест: что ты знаешь о революции Правильные ответы: 5/10 Вы почти ничего не знаете о революции. Дедушка Ленин на вас сердит! Пройти тест еще раз