Поезженные машины: самый огромный «Мерс»

Этот джип Mercedes больше и роскошней «Гелендвагена», а стоит дешевле

В новом выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом: самый крупный самец в модельной линейке Mercedes-Benz — внедорожник GL (GLS) — Сlass. Формально, это флагман внедорожной линейки компании, его первые буквы означают Geländewagen Lang — удлиненная версия внедорожника, хотя многие считают именно «Гелик» самым крутым джипом, и не только компании Mercedes, но и вообще. О проблемах и ценах Mercedes-Benz GL-Сlass — в материале НГС.АВТО.









GL-Сlass появился в 2006 году как самый люксовый и комфортабельный внедорожник марки, в отличие от особняком стоящего «Гелендвагена», комфортность которого несколько не соответствует его реноме в обществе. Mercedes-Benz GL же абсолютно адекватный современный автомобиль, который предоставляет своему владельцу и «премиум», и внедорожные возможности, и высокий статус.













Первое поколение GL в кузове X164 выпускалось целых 6 лет до 2012 года. Автомобиль выделялся в потоке своими большими габаритами, брутальной радиаторной решеткой, а его происхождение — сделано в США — перекликается с его размерами, ведь во многом модель ориентирована на американский рынок, где любят всё крупное.













Длина GL-Сlass — 5 088 мм, это на целых 42 см больше «Гелендвагена». Моторную гамму автомобиля составили 224-сильный дизель, 340-сильный бензиновый V8 и 388-сильный бензиновый V8 объемом 5,5 литра. Машина оснащалась традиционной АКП и полным приводом.













По замыслу боссов Mercedes, новый роскошный GL должен был полностью заменить старомодный «Гелик», однако клиенты решили по другому и автомобиль-шкаф пришлось оставить в модельной линейке.













В 2012 году второе поколение GL в кузове X166 обзавелось кучей самых современных электронных систем — аварийное торможение, безопасный капот для пешехода, контроль полосы движения и мертвых зон.













Салон стал ещё богаче и подтянулся к S-классу, а двигатели стали турбированными: бензиновые 333, 435 и 557-сильный, а также 249-сильный дизель.













Автомобиль получился не без проблем, владельцы жаловались на поломки балансировочного вала и цепи ГРМ, блока управления турбиной. Лакокрасочное покрытие среднего качества быстро переставало радовать девственным магазинным блеском, а гидроблок АКП выходил из строя.













Самые старые GL стоят сейчас на новосибирской вторичке около 1 000 000 рублей за 2006-2008 годы. В целом уровень цен на модель ниже «Гелендвагена».





Автомобили 2009-2011 года оцениваются в 1 200 000 - 1 800 000 рублей.





Рестайлинговые машины 2012-2013 года можно купить за 2 700 000 — 3 500 000 рублей.





Ну а свежие 2-летки начинаются от 4 000 000 рублей.









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