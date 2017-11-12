Кошмар на улице Минина
Целый микрорайон разваливается на глазах — на ремонт каждого дома нужно 5 млн, их требуют с жильцов
Жители «Тихого посёлка» на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе Новосибирска живут в сущем кошмаре. Старые дома построили в конце
Дома в «Тихом посёлке» строили для работников завода «Экран» в конце
О бедственном положении этого микрорайона стало известно 25 октября, когда жительница дома
«Изначально у нас была проблема с крышей. Она старая, давала течь каждый раз, когда шёл дождь или снег. В этом году нам её починили, а вот ремонтировать потолок в подъезде не стали. Вместо этого прикрутили лист фанеры. Хотя если разобраться, то потолок начал проваливаться из-за протекающей крыши», — рассказала жительница дома
На запрос корреспондента НГС.НОВОСТИ в управляющей компании «Октябрьская» дали простой и лаконичный ответ: содержание подъезда — на кошельках и совести жильцов дома.
Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ 30 октября в департаменте энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска, в доме нет муниципальных помещений, поэтому пожаловаться на управляющую компанию жильцы должны в Госжилинспекцию, а капитальный ремонт крыши придётся ждать ещё как минимум шесть лет.
«Срок капитального ремонта крыши многоквартирного дома
Жильцам дома
«У нас тоже текла крыша. И течёт до сих пор. Как только идёт дождь или снег — приходится ставить тазики, попросту чтобы мебель не попортило. А потолок в подъезде весь в дырах. Если заглянуть на чердак, то можно увидеть, что столбы, поддерживающие крышу, повалились. В любой момент она может рухнуть и прибить нас. Нам жить страшно», — сетует жительница дома.
У дома начал разрушаться фасад, а на входе в подъезд зияет большая яма.
«Пришлось постелить доски, чтобы никто не убился. У нас тут и дети живут, и старики. И то доски от постоянной сырости в подъезде гниют, не дай бог, кто-нибудь наступит неудачно и сломает себе что-нибудь», — рассказывает жительница дома.
В доме
«Ступени повело на первом этаже. С каждым годом становится всё хуже, и никому до нас нет дела. Вот, посмотрите, ступени кривые. Как ходить? У нас тут старики живут, страшно, как бы ноги кто не сломал», — рассказывает жительница дома Галина.
31 октября, после запроса НГС.НОВОСТИ, к дому
В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ начальник ГЖИ Евгений Пономарёв откровенно признался: таких домов по всему городу больше 240.
«А что с такими домами делать? Приватизацию провели, а теперь собственники сами должны поддерживать дома в порядке. Я понимаю, что жить в таких условиях страшно. Единственное, что можно сделать, — это передать дома в баланс города, чтобы финансировалось всё из бюджета. Но это вряд ли произойдёт», — рассуждает начальник инспекции.
Позиция управляющей компании и ГЖИ понятна: ваши дома — ваша ответственность. Но у людей, живущих в «Тихом посёлке», нет денег на ремонт зданий.
«Нам принесли ведомость, в которой расписана стоимость ремонта. В сумме получается 5 миллионов рублей. Откуда у нас такие деньги?» — сетует жительница дома
В ближайшее время жителям пообещали провести поддерживающий ремонт крыши и подъезда, а также рассмотреть возможность проведения капремонта в домах в ближайшие два года. Однако окончательного решения пока нет.
Власти Новосибирска не первый год занимаются поэтапной заменой старого жилья на новое для развития застроенных территорий. В сентябре мэр распорядился построить новые дома на месте старых бараков на улице Сеченова в Заельцовском районе — правда, случилось это только после того, как в жилом доме взорвался газовый баллон.
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Александр Сильченко
Фото Станислава Хоменюка