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Кошмар на улице Минина

Целый микрорайон разваливается на глазах — на ремонт каждого дома нужно 5 млн, их требуют с жильцов

Кошмар на улице Минина

Жители «Тихого посёлка» на улице Кузьмы Минина в Заельцовском районе Новосибирска живут в сущем кошмаре. Старые дома построили в конце 50-х годов, и с тех пор в них не было ремонта.  Управляющая компания говорит, что ремонт должны делать собственники, такую же позицию принимает и ГЖИ. Жители домов не согласны — на каждый дом нужно около 5 млн рублей, которых у людей попросту нет. О том, с чем приходится мириться жильцам старых домов и как им быть в сложившейся ситуации, узнал корреспондент НГС.НОВОСТИ.

Дома в «Тихом посёлке» строили для работников завода «Экран» в конце 1950-х годов. Тогда предполагалось, что это жильё будет временным и однажды вместо него появятся девятиэтажки, в которых и разместятся работники завода. Однако что-то пошло не так, и небольшие двухэтажные дома на восемь квартир стоят и по сей день.


В подъезде дома № 8«а» к рушащемуся потолку прикрутили листы фанеры
В подъезде дома № 8«а» к рушащемуся потолку прикрутили листы фанеры


О бедственном положении этого микрорайона стало известно 25 октября, когда жительница дома № 8«а» на улице Кузьмы Минина заявила, что коммунальщики прикрутили к осыпающемуся потолку лист фанеры. И на этом ремонт закончился. 


«Изначально у нас была проблема с крышей. Она старая, давала течь каждый раз, когда шёл дождь или снег. В этом году нам её починили, а вот ремонтировать потолок в подъезде не стали. Вместо этого прикрутили лист фанеры. Хотя если разобраться, то потолок начал проваливаться из-за протекающей крыши», — рассказала жительница дома № 8«а» Дарья.


На запрос корреспондента НГС.НОВОСТИ в управляющей компании «Октябрьская» дали простой и лаконичный ответ: содержание подъезда — на кошельках и совести жильцов дома.


Почти у всех домов разрушился фасад
Почти у всех домов разрушился фасад


Как пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ 30 октября в департаменте энергетики, ЖКХ мэрии Новосибирска, в доме нет муниципальных помещений, поэтому пожаловаться на управляющую компанию жильцы должны в Госжилинспекцию, а капитальный ремонт крыши придётся ждать ещё как минимум шесть лет.


«Срок капитального ремонта крыши многоквартирного дома № 8"а" на улице Кузьмы Минина установлен на период 2023–2025 годы. <...> Однако согласно ст. 9 закона НСО № 360-03 программа подлежит ежегодной актуализации, после проведения которой сроки ремонта могут измениться», — объяснили в мэрии. По правилам содержания общедомового имущества в многоквартирном доме, ремонт можно провести за счёт жильцов в любой выбранный ими срок, добавили в департаменте.


Потолок в подъезде дома № 10/1  
Потолок в подъезде дома № 10/1  


Жильцам дома № 8«а» повезло больше других. К потолку в их подъезде прикрутили лист фанеры, который защищает от осыпающейся штукатурки. А вот в доме № 10/1 не сделали и этого. Жильцы опасаются, что однажды крыша их дома сложится как карточная и похоронит под собой всех обитателей.


В потолке дома  № 10/1 зияют большие дыры
В потолке дома № 10/1 зияют большие дыры


«У нас тоже текла крыша. И течёт до сих пор. Как только идёт дождь или снег — приходится ставить тазики, попросту чтобы мебель не попортило. А потолок в подъезде весь в дырах. Если заглянуть на чердак, то можно увидеть, что столбы, поддерживающие крышу, повалились. В любой момент она может рухнуть и прибить нас. Нам жить страшно», — сетует жительница дома.


У дома начал разрушаться фасад, а на входе в подъезд зияет большая яма.


Яма на входе в подъезд дома № 10/1
Яма на входе в подъезд дома № 10/1


«Пришлось постелить доски, чтобы никто не убился. У нас тут и дети живут, и старики. И то доски от постоянной сырости в подъезде гниют, не дай бог, кто-нибудь наступит неудачно и сломает себе что-нибудь», — рассказывает жительница дома.


В доме № 8/2 мучаются с другой проблемой. Дом стоит на небольшом возвышении, и при строительстве был сделан неровный фундамент. Со временем земля начала проседать, а ступени в подъезде повело.


Лестницу в подъезде дома № 8/2 повело из-за кривого фундамента
Лестницу в подъезде дома № 8/2 повело из-за кривого фундамента


«Ступени повело на первом этаже. С каждым годом становится всё хуже, и никому до нас нет дела. Вот, посмотрите, ступени кривые. Как ходить? У нас тут старики живут, страшно, как бы ноги кто не сломал», — рассказывает жительница дома Галина.


Неровный фундамент дома № 8/2
Неровный фундамент дома № 8/2


31 октября, после запроса НГС.НОВОСТИ, к дому № 8«а» нагрянула делегация из ГЖИ во главе с начальником инспекции Евгением Пономарёвым. Во время встречи он подтвердил, что за ремонт должны платить собственники жилья, но существует возможность ускорить процесс сдачи дома в программу капремонта.


В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ начальник ГЖИ Евгений Пономарёв откровенно признался: таких домов по всему городу больше 240.


«А что с такими домами делать? Приватизацию провели, а теперь собственники сами должны поддерживать дома в порядке. Я понимаю, что жить в таких условиях страшно. Единственное, что можно сделать, — это передать дома в баланс города, чтобы финансировалось всё из бюджета. Но это вряд ли произойдёт», — рассуждает начальник инспекции.


Начальник ГЖИ на встрече с жильцами «Тихого посёлка» 
Начальник ГЖИ на встрече с жильцами «Тихого посёлка» 


Позиция управляющей компании и ГЖИ понятна: ваши дома — ваша ответственность. Но у людей, живущих в «Тихом посёлке», нет денег на ремонт зданий.


«Нам принесли ведомость, в которой расписана стоимость ремонта. В сумме получается 5 миллионов рублей. Откуда у нас такие деньги?» — сетует жительница дома № 8«а» Дарья. 


На ремонт каждого дома нужно около 5 млн рублей
На ремонт каждого дома нужно около 5 млн рублей


В ближайшее время жителям пообещали провести поддерживающий ремонт крыши и подъезда, а также рассмотреть возможность проведения капремонта в домах в ближайшие два года. Однако окончательного решения пока нет.


Власти Новосибирска не первый год занимаются поэтапной заменой старого жилья на новое для развития застроенных территорий. В сентябре мэр распорядился построить новые дома на месте старых бараков на улице Сеченова в Заельцовском районе — правда, случилось это только после того, как в жилом доме взорвался газовый баллон.

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