«Это праздник в честь подвига Ивана Сусанина»

Сегодня День народного единства — прохожие на улицах рассказали, в честь чего его отмечают и как

4 ноября в России празднуют День народного единства. Официально праздник отмечается с 2005 года. Он пришёл на смену празднованию Дня Октябрьской революции 7 ноября. Праздник был учреждён Федеральным законом «О внесении в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России"», подписанным в декабре 2004 года президентом России Владимиром Путиным. День народного единства приурочен к событиям 1612 года, когда народ под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободил Москву от польских интервентов. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ спросили у новосибирцев, знают ли они, что страна отмечает 4 ноября, в честь чего этот праздник и как они собираются его провести.





Алексей, 68 лет





«Конечно, знаю, — независимости. От чего независимость? От внешних источников. Ну каких, источники всякие бывают. Ну в смысле, чтобы страна была независимой от каких-то других сил. (А.Б.: Других стран, правительств?) Типа того, да. Учреждён, наверное, лет пять назад. Вообще, наверное, отметил бы, обещают же какие-то грандиозные празднования, хотелось бы посмотреть концерты. Но не получится, уезжаю».





Эвелина, методист музея Калининского района





«Мне было бы стыдно не знать, конечно. Борис Ельцин предложил заменить им празднование Дня Октябрьской революции на День согласия и примирения. Но потом как-то это всё не прижилось. И в итоге дату стали искать. Церковь предложила 4 ноября. Почему? Если уйти в глубину веков, в этот день произошло восстание Минина и Пожарского, которые освободили нашу Русь от засилия поляков, и на престол взошёл русский царь. В этот же день было празднование Казанской иконы Божией Матери.





И с 1994 года было обсуждение, а с 2005-го отпало название "День согласия и примирения", потому что как-то не совсем понятно. А вот этот праздник — день единения, — этот отмечается, и, мне кажется, достаточно серьёзное место занимает в ряду российских праздников. Всё зависит от того, насколько этому уделяют внимания в школе. Вообще, этот праздник формирует какую-то гражданскую позицию. Гражданином своей страны можно себя ощущать уже лет с 10–12, быть неравнодушным, помогать ветеранам, — это же уже отношение к себе, к своей стране».





Андрей, 25 лет, работает в банке





«Этот праздник — День народного единства России. Просто народного единства, я особо никогда не вникал. Наверное, это праздник, который объединяет народ. То есть единство наше, российское. Когда появился, не знаю, историю особо не учил, потому что у меня плохая память на даты и на цифры. Отмечаю я только Новый год, точно не День народного единства. Вообще, честно говоря, не вижу здесь праздника как такового. Да у меня и выходного не будет, работаю».







Ксения, 55 лет





«Завтра отмечаем День народного единства. Когда учредили — не помню. Насколько я знаю, он посвящен подвигу Ивана Сусанина. В общем, это патриотический праздник. Как отмечаю? Мы с приятельницами каждый раз проходим по центру, смотрим, что где интересное проходит».







Руслан, 31 год, отказался фотографироваться лицом, так как «за это лишают премии»





«Что за праздник? День народного единства. Что именно это значит, не знаю, честно говоря. Когда появился, затрудняюсь сказать. День Победы для нас обязательный праздник — мы участвуем в параде, организуем выход техники. Народное единство — это, как я это понимаю, не только единство россиян, но также украинцев, белорусов, — это же наши братья, мы все едины ещё со времён СССР».





Татьяна Егоровна, 71 год, бывший работник отдела образования





«А не знаю, день единства или чего он там. Когда его сделали, не помню, несколько лет назад, наверное, ещё при Ельцине. Никак мы не отмечаем — будем завтра стирать, убирать, икру делать кабачковую. А раньше 7 ноября за стол всегда садились, как придём с демонстрации. Я не знаю, в городе, может, праздник и чувствуется, но мы не выходим особо.





В первые года, когда его убрали, чувствовалось, что должен быть праздник, но его не было. А сейчас уже привыкли, нет и нет. А на другие — какие? Новый год дома, 8 Марта дома, Пасху — дома. 1 Мая и 9 Мая — на даче. Там собираемся, отмечаем. А День независимости или Конституции — они же бывают летом, мы там шашлыки жарим».





Екатерина, 20 лет, волонтёр





«Честно, не особо знаю, что завтра за праздник. День революции? Ни в каких мероприятиях не буду участвовать. Вообще я волонтёр, в праздниках иногда помогаю что-то организовывать, раньше, когда жила с родителями, в детские дома ездили. Вообще из таких праздников хожу на парад 9 Мая. А завтра у меня будет обычный рабочий день, даже не выходной».





Антонина Александровна, 89 лет, бывший учитель математики





«Единства праздник, по-моему. Ну вот как бы раньше было 7 ноября, революционный, политический чисто праздник. Митинги были, демонстрации. А сейчас вот решили такой праздник устроить — единение. Непонятно что, откровенно говоря. Когда его сделали, я не помню. Хожу на праздник только 9 мая в ДК Горького. Мы тут собираемся, идём к скверу, там митинг.







Я считаю, что вот 12 июня, 4 ноября — они практически по сути пересекаются, соприкасаются. Мне кажется, что 4 ноября просто лишнее. Вот 12 июня пусть уж будет. Как же он называется — тоже праздник независимости или Конституции, что-то вроде этого».





Ирина, 20 лет, студентка СГУПСа





«Да, я знаю, завтра День народного единства. Что за праздник — не знаю. Отмечать? Как можно отмечать День народного единства? Возможно, посетим какие-то мероприятия — в центре, наверное. Думаю, что он посвящён объединению разных народностей — мир там, дружба. Если отмечаем, то обычно День России 12 июня, День города».









Тимур, 17 лет, ученик лицея № 22





«Завтра будет День народного единства, который был основан ещё во времена смуты, при Борисе Годунове, если мне память не изменяет, когда были польские интервенты. Люди, которые были против этого, объединили страну и выгнали поляков из нашей страны.





Я был в Москве, памятник Минину и Пожарскому видел. Если до него дотронуться, просто прикоснуться, это не то же самое, что видеть на картине, ощущения немного другие. Мы вообще с семьей празднуем, но завтра едем закрывать дачный сезон. С родителями, конечно, отметим. Это важный праздник, хотя, конечно, он празднуется не так широко, когда мы звоним родственникам из других городов и поздравляем.





Одноклассники будут на площади Ленина. Там же молебен будет сначала, это же связано с тем, что Минин и Пожарский вроде были с иконой, по-моему, на одежде нанесена была. Но вряд ли на эту часть придут друзья и знакомые. Просто человек в силу возраста больше на себя надеется, и этот юношеский максимализм мешает уживаться с религией».