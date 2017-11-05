«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей

В очередном, 46-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники вытесняют детей с их площадок и атака на музыкальный колледж.





Начинает выпуск Lexus 003 возле детских качелей. «Автомобили на детской площадке за домами на Кропоткина, 127 и Рельсовая, 8 в Заельцовском районе», — увидел непорядок читатель Алексей.













Сильно торопился, наверное, за глотком культуры.













«Газончик возле дома № 30 по ул. С.Шамшиных напротив "Энергосбыта" уже устал терпеть наезды чудаков», — пишет нам читатель Максим.















«На тротуаре Красного проспекта на пересечении с Романова припарковались два чудака на белых машинах», — сообщает Максим.















Облюбовал себе место для парковки — чистенько, ухоженно.













«Я сама езжу за рулём уже 10 лет, но такой наглости сама себе не позволяю! Как проходить мамашам с колясками! Стыд и позор. Парковка на улице Советская, 35», — возмущена Маргарита.













«Тойота Камри» и номера ООО в Новосибирске неразлучны. С таким номером можно вставать на несколько мест, тем более инвалидных.













«Вот он — гений парковки возле "Сибирского Молла". Припарковал своё корыто так, что один человек может пройти, а мамы с колясками должны его обойти либо по газону, а коляска по грязи не проедет, либо по проезжей части», — переживает Анна.















Штурмовать газон приятней на подготовленном внедорожнике.













«Пересечение улиц Каменской и Крылова. На тротуар встал и пошёл в банк через дорогу», — рассказывает другая читательница Анна.















Ничего необычного. «Лэнд Крузер» на тротуаре.













Ну а этот госномер КАМ читатели предлагают немного переделать. «Ключ-Камышенское плато, неплохо было бы поменять на номере первую букву, хотя и так видно, кто этот водитель», — иронизирует Игорь.









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