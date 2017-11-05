«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей

Джип Lexus раскатал детскую площадку, а «Тойота Камри» ООО прогнала инвалидов

В очередном, 46-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники вытесняют детей с их площадок и атака на музыкальный колледж.

«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


Начинает выпуск Lexus 003 возле детских качелей. «Автомобили на детской площадке за домами на Кропоткина, 127 и Рельсовая, 8 в Заельцовском районе», — увидел непорядок читатель Алексей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


Сильно торопился, наверное, за глотком культуры. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


«Газончик возле дома № 30 по ул. С.Шамшиных напротив "Энергосбыта" уже устал терпеть наезды чудаков», — пишет нам читатель Максим. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


«На тротуаре Красного проспекта на пересечении с Романова припарковались два чудака на белых машинах», — сообщает Максим.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


Облюбовал себе место для парковки — чистенько, ухоженно.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


«Я сама езжу за рулём уже 10 лет, но такой наглости сама себе не позволяю! Как проходить мамашам с колясками! Стыд и позор. Парковка на улице Советская, 35», — возмущена Маргарита. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


«Тойота Камри» и номера ООО в Новосибирске неразлучны. С таким номером можно вставать на несколько мест, тем более инвалидных.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


«Вот он — гений парковки возле "Сибирского Молла". Припарковал своё корыто так, что один человек может пройти, а мамы с колясками должны его обойти либо по газону, а коляска по грязи не проедет, либо по проезжей части», — переживает Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


Штурмовать газон приятней на подготовленном внедорожнике.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


«Пересечение улиц Каменской и Крылова. На тротуар встал и пошёл в банк через дорогу», — рассказывает другая читательница Анна.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


Ничего необычного. «Лэнд Крузер» на тротуаре.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus 003 против детских качелей


Ну а этот госномер КАМ читатели предлагают немного переделать. «Ключ-Камышенское плато, неплохо было бы поменять на номере первую букву, хотя и так видно, кто этот водитель», — иронизирует Игорь.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 277
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (0)0
Добавить комментарий

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено