Голодные игры: денег нет, но держатся

За 3 недели участники эксперимента проели все деньги — прожить на МРОТ месяц у них не получилось

Минуло три недели эксперимента «Голодные игры», в котором 55-летний шоумен Сева Мокин и 28-летняя сотрудница сферы продаж Мария Ерёменко должны прожить на минимальную зарплату (8700 рублей) полный месяц. Никого из них не ограничивали в возможных бесплатных ужинах в гостях у друзей, потому что такое может произойти и в обычной жизни, но и злоупотреблять этим всё же не советовали. Корреспондент НГС.НОВОСТИ ежедневно отслеживает траты и меню Севы и Марии. Через три недели стало понятно, что выданная на месяц сумма закончилась почти совсем.

Шоу «Голодные игры» началось 9 октября. Участники: 55-летний шоумен Сева Мокин и 28-летняя сотрудница сферы продаж Мария Ерёменко. Цель: прожить месяц на минимальную зарплату. В Новосибирске для работников внебюджетной сферы это 8700 рублей (после вычета 13% налога). 3000 рублей у них вычли на условную оплату однокомнатной квартиры, бытовую химию и средства гигиены.







Мужчина и женщина по-разному подошли к меню. Сева в основном налегал на недорогие каши, исключив из меню мясо и сливочное масло — мясо он иногда позволял себе в гостях у друзей. Мария же готовила сразу или много куриного супа, или тушила побольше картошки, а потом растягивала приготовленное на несколько дней. Причём обеды девушка, как правило, пропускала. Оба участника довольно сильно экономили на транспорте — часто ходили пешком.







Сева Мокин всё чаще испытывает голод, но ещё держится и не включает в рацион даже курицу





Меню Севы в течение третьей недели практически не менялось: каши (овсянка, гречка, булгур, рис), свёкла, редька, цветная капуста, семена льна и подсолнечника, яйца, финики вместо сахара, лаваш и кефир. Где-то в середине проекта в рационе стали чаще появляться картофель, сушёная рыба и виноград. Из этих продуктов Сева делал и завтрак, и обед, и ужин. Мясо или рыба Севе доставались только, когда он ужинал в гостях или проводил собственные гастрономические мастер-классы. Но это случалось не каждый день. С 24 октября по 1 ноября Сева один раз поужинал в гостях и два раза во время работы: один раз съел суши, второй раз его накормили за счёт бара в «Уголке святого Патрика» после игры в «Мафию».







Еда, которую Севе удалось бесплатно съесть на собственном кулинарном мастер-классе для детей





Даже несмотря на периодические гастрономические «праздники» во время походов в гости или во время работы, Сева чувствовал голод довольно часто. Однажды он честно написал корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что забыл прислать фото очередного ужина, потому что очень хотел есть (делать фото перед каждым приёмом пищи — обязательное условие эксперимента).







Деньги за эту неделю приходилось тратить на докупку продуктов (сыр, кефир, свёкла, яйца, редька, лаваш), незапланированный обед в кафе «Вилка-Ложка» (картофельное пюре, шницель и напиток обошлись в 173 рубля), паёк «туриста» во время прогулки с дочерью по лесу (слойка с брынзой, шоколадка и вода) и общественный транспорт.







Самый аскетичный ужин шоумена — кефир и варёная картошка





Мужчина подходил к составлению меню с позиции, чтобы оно было не только дешёвым, но по возможности разнообразным и самое главное — полезным. Например, завтрак готовит он по определённой схеме: берёт утром крупу, замачивает холодной водой и оставляет до следующего завтрака.







«Я нашёл три крупы, которые раскисают за сутки, — гречка, овсянка и булгур. Заливаю водой, добавляю грецкий орех или семена подсолнечника. Грецкий орех за это время становится мягким, а семя подсолнечника, нежареное, конечно, начинает прорастать. А это очень полезно», — рассказал рецепт приготовления каши шоумен и кулинар. Воду, кстати, он тоже готовит определённым образом: берёт водопроводную, пропускает её через фильтр, замораживает, размораживает и снова пропускает через фильтр. В пищу употребляет только такую воду.







Общие траты Севы Мокина с 24 октября по 1 ноября составили 815 рублей. На последнюю неделю от 5700 рублей у мужчины осталось 759 рублей 48 копеек.







Мария Ерёменко призналась, что стала чаще злиться и раздражаться





Мария Ерёменко готовит еду во время эксперимента по одной и той же схеме: наварить за раз сразу много, а потом растягивать это надолго. Во время третьей недели «Голодных игр» девушка наварила 3 литра куриного супа из куриного хребта и натушила картошки с курицей. Этим и ужинала. Обеды чаще всего она просто пропускала, а на завтрак съедала пару варёных яиц и пила кофе.







«С этой тушёной картошки с курицей я не очень комфортно себя чувствую. Организму тяжело. Я не ем такую еду обычно. Готовлю обычно без масла, а картошку ем крайне редко», — пожаловалась корреспонденту НГС.НОВОСТИ Мария.





Это «плотный» завтрак Марии, обычно она съедает пару варёных яиц и выпивает кофе





Правда, один раз у неё был, если можно так выразиться, очень плотный завтрак: кофе, яйца, помидоры и огурцы, чего не бывало ранее. А обед и ужин девушка вообще проигнорировала — только чистая вода. Иногда девушка заглядывала вечером в любимый бар, но позволяла себе бокал вина или пива, если угощали друзья. В загул, как на прошлой неделе, больше не пускалась.







«Я замечаю, что стала злая. Но не потому что голодаю, а потому что приходится считать каждую копейку. И ничего лишнего не могу себе позволить», — обречённо заметила девушка.







От картошки, которую девушка раньше не особо ела, но включила в рацион из-за дешевизны, она стала себя плохо чувствовать





Деньги за этот период девушка тратила на сыр, овощи, хлеб, проезд на общественном транспорте и сигареты (две пачки за 255 рублей). Большую сумму пришлось отдать за антибиотики («Аугментин» — 240 рублей, «Флоксал» — 193 рубля), которые всё-таки потребовались.







Общие траты Марии Ерёменко с 24 октября по 1 ноября составили 1379 рублей. На последнюю неделю от 5700 рублей у девушки осталось 285 рублей 4 копейки.







Меню Севы и Марии с точки зрения вреда или пользы для организма прокомментировала эндокринолог высшей категории медклиники «СМИТРА» Анна Акопова. По мнению доктора, большое количество яиц, которые ежедневно употребляет на завтрак девушка, для организма не опасно, несмотря на содержание холестерина.







«Если других продуктов, богатых холестерином, у неё в питании нет, а это продукты, которые содержат животный жир, — майонез, сливочное масло, колбасные изделия, сосиски, тогда это не критично», — заметила врач.







«Сырые» каши Севы и употребление растительного масла без термической обработки Анна Акопова похвалила. «Количества питательных веществ в кашах, если они не подвергались тепловой обработке, будет только больше, чем в тех, которые варились. Единственная проблема у всех людей, которые исключают мясо из рациона, — может возникнуть дефицит железа. А крупы могут снижать всасывание железа из других продуктов, где оно есть. Но на самом деле даже строгие вегетарианцы далеко не всегда имеют дефицит железа. Всё зависит от того, насколько организм усваивает то количество [железа], которое поступает. Что касается растительного масла, которое подверглось тепловой обработке, оно все свои полезные свойства теряет. И появляются достаточно вредные вещества, вредно влияющие на обмен веществ. Но это бывает, если очень часто использовать масло после тепловой обработки», — заметила врач-эндокринолог.