фоторепортаж

Хомяковы снова дома

5 детей стали дважды сиротами после смерти приёмной матери — НГС побывал у них в гостях год спустя

Серёжа и Нина Хомяковы
Серёжа и Нина Хомяковы

В августе прошлого года пятеро детей, проживших несколько лет в приёмной семье, вновь оказались в детском доме. Шансов всем вместе попасть в новую семью практически не было, тем более двое детей прикованы к инвалидному креслу. И всё-таки семьи нашлись. Сейчас дети живут в Черепаново. Хомяковых — Надю, Нину и Серёжу — приняли одни родители, а Сашу и Рому Ивановых — другие. Подробности истории — в материале НГС.НОВОСТИ. 

Надя и Серёжа Хомяковы смотрят фото, где они на море в Анапе
Надя и Серёжа Хомяковы смотрят фото, где они на море в Анапе


Наде 13 — она самая старшая из семьи Хомяковых. Её брат Серёжа и сестра Нина страдают редким генетическим заболеванием и передвигаются только в инвалидной коляске. В прошлом году они оказались в детском доме после того, как умерла их приёмная мать.


В доме Петренко
В доме Петренко


Вместе с ними дважды сиротами стали ещё несколько детей, живших в той же семье, — в том числе Саша и Рома Ивановы. Тогда все пятеро мечтали вместе попасть к новым родителям, чтобы их не разлучили. Но даже самый маленький Серёжа, которому тогда было семь, понимал, что это практически невозможно, и надеялся хотя бы на то, что он не будет один.


Серёжа Хомяков
Серёжа Хомяков


«Нам рассказали про эту семью, предложили ещё в августе. Мы — мол, надо подумать, пока уезжаем отдыхать, не знаем, — вспоминает Татьяна Петренко, нынешняя приёмная мама Хомяковых. — И какой уже потом был отдых, только и думали об этом. Потом приехали, бегом документы сдали, и всё».


Татьяна и Николай Петренко — новые приёмные родители Хомяковых
Татьяна и Николай Петренко — новые приёмные родители Хомяковых


Они с мужем Николаем приёмные родители со стажем. Сейчас кроме «хомячков», как ласково называют они Надю, Серёжу и Нину, у Петренко живут «трое Григорьевых и Дарья». А трое своих детей уже выросли — старшей дочери 40, сыновьям — 30 и 25.


Нина показывает поделку, которую они делали все вместе — из теста лепили всю семью
Нина показывает поделку, которую они делали все вместе — из теста лепили всю семью


«Нина и Серёжа сразу согласились, как только мы приехали. А Надя так надулась, — вспоминает Татьяна. — В детдоме-то ребятишек мыли, катали, кормили, ничего делать не надо. А в той семье она сама за ними ухаживала. Но я ей сразу сказала: Серёжа — папин, а Ниночка — на мне, ты даже не волнуйся».


Серёжа, Надя и Нина Хомяковы
Серёжа, Надя и Нина Хомяковы


Так было полгода, вспоминает Татьяна, другие дети даже жаловались на девочку, что она ничего не делает, хотя разговоры эти пресекались. «А потом она говорит: мам, я адаптировалась. Мне так понравилось, вообще молодец», — смеется Татьяна. Серёже исполнилось восемь, а Нине одиннадцать. Дети повзрослели, но всё также искренне улыбаются, правда, немного стесняются и осторожничают.


Николай спускает Серёжу
Николай спускает Серёжу


Сейчас семья перебирается в новый дом, где «почти 150 "квадратов" на первом этаже». Там, по словам Татьяны, детям будет проще самим за собой ухаживать, по крайней мере, передвигаться, — пока это в прямом смысле слова ложится на плечи Николая, который бережно поднимает и спускает детей по лестнице. «Нину отдельно, коляску отдельно», — немного смущённо сообщает Нина перед тем, как её начнут спускать. Труднее приходится, когда они хотят все вместе выехать куда-то в город — приходится либо кого-то оставлять дома, либо ездить в несколько заходов. 


Нина ждёт своего приёмного папу, чтобы он помог ей спуститься
Нина ждёт своего приёмного папу, чтобы он помог ей спуститься


Несмотря на то, что дети хотели попасть в семью, ждали, адаптация шла непросто. «Когда первое время взяли, Нина плакала, но как-то не видно было. А Серёжа — пять минут, заплакал, отвернулся. А сейчас боюсь сглазить… очень редко», — делится Татьяна.


Летом они сели на поезд и поехали все вместе, с семерыми приёмными детьми, на море в Анапу. «Вот здесь мы за столом на мой день рождения», — показывает фотографии с отдыха Нина.


Семья Петренко с приёмными детьми на море в этом году
Семья Петренко с приёмными детьми на море в этом году


Улучшений по здоровью, к сожалению, у детей нет, признает Татьяна. В декабре дети поедут на реабилитацию в Кольцово на всевозможные массажи и процедуры. Но об этом, кажется, дети не думают. Им, как и их ровесникам, хочется больше общения и радостей типа нового телефона.


Хомяковы снова дома


«Кому звонить буду? У меня "Голубки" (центр реабилитации) есть номер, мамы, папы», — радостно сообщает Серёжа. Мамой Татьяну они начали называть с первого дня. «А потом как-то Серёженька попросил, когда папа купал его. Говорит: "А можно вас папой называть?"» — вспоминает Татьяна. — Николай: "Конечно"».


Серёжа Хомяков
Серёжа Хомяков


О жизни в другой семье дети рассказывают неохотно, словно пытаются что-то забыть и полностью переключиться на новую атмосферу. «По той маме? Нет, не скучаю, — говорит Сёрежа. — Я и не скучал».


С бывшими братьями и сестрами они не видятся, хотя Татьяна рассказала, что общается с их мамой. На вопрос о том, почему (есть телефоны, например), дети пожимают плечами — наверное, нет времени или возможности, а может, и желания.  


Галина Курилович — приёмная мама Саши и Ромы Ивановых
Галина Курилович — приёмная мама Саши и Ромы Ивановых


Новая семья, где теперь живут Рома и Саша Ивановы, тоже из Черепаново. «Здравствуйте», — поприветствовал корреспондентов повзрослевший Рома, которого вместе с новым братом привёз приёмный папа Александр на машине из школы.


Рома и Саша Ивановы
Рома и Саша Ивановы


«Вообще, ребятишки нас знали. Мы дружили с Людмилой (приёмная мама Ивановых, которая умерла в прошлом году), — вспоминает приёмная мама Ивановых Галина Курилович. — Когда это случилось, никто не брал этих ребятишечек, никто не хотел. Муж приедет, привезёт наших в школу. А Саша сидит, смотрит на него умоляющим взглядом. Или поздоровается со мной, а у меня душа плачет. Мы поговорили-поговорили, а потом забрали, в добрый час и живём».


Саша Иванова
Саша Иванова


Кроме Ивановых в семье ещё восемь приёмных детей. Свои дочь и сын у них уже выросли и живут отдельно. «Здесь я сплю, на первом этаже, на втором Света», — показывает Саша свою кровать, где возле подушки аккуратно сложены старенькие мягкие зайцы.


Рома Иванов
Рома Иванов


Роме прописали очки, в которых мальчик сразу стал выглядеть старше и серьёзнее. Рома начал заниматься вышивкой и принёс показать несколько работ. «В том доме у меня не получалось шить, — вспоминает Рома. — А сейчас у меня получилось вышить зебру». 


Дети рассказали, что одна из любимых программ, которую они смотрят всей семьёй, — «Ты супер!». «Там всякие дети танцуют, — объяснил Рома (в шоу выступают дети, оставшиеся без родителей. — А.Б.). — Они говорят, что с мамой у них произошло, что с папой». На вопрос о том, чтобы рассказал он сам, мальчик заволновался.


Недавно Рома увлёкся вышивкой
Недавно Рома увлёкся вышивкой


«К нам когда-то сестра Роза приезжала и говорила, что наши родители настоящие в Новосибирске. Но мы их ни разу не видели. А потом мы как-то к бабушке ездили в Сузун, ещё с той приёмной мамой (Людмилой). Но бабушка просто постояла у калитки с нами, и всё», — поделился он. 


«Они нам на второй день сказали: "Мы никуда отсюда не уйдём", — вспоминают приёмные родители. — Про предыдущую семью мы спокойно разговариваем, они что-то вспоминают, если и говорят, то спокойно».


Галина и Александр Курилович и их приёмные дети
Галина и Александр Курилович и их приёмные дети


Большая семья собирается за большим столом на кухне. За всем этим наблюдает цветастый попугай. «Что стесняетесь, берите печенье, — предлагает Галина усевшимся за стол детям. Здесь их тоже десять, как и в предыдущей, где жили Рома и Саша. Правда, теперь дети надеются, что больше никуда не придётся уходить и кого-то искать.

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