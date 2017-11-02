Два года за «пятёрки»: школьника будут судить за исправленные оценки в классном журнале

Он щедро ставил «отлично» себе и своим друзьям — в прокуратуре рассказали, что ждёт юношу

Студент надеется прекратить уголовное дело за примирением сторон 
Студент надеется прекратить уголовное дело за примирением сторон 

Осенью 2016 года одиннадцатиклассник гимназии № 5 узнал логин и пароль администратора классного электронного дневника. С его помощью 17-летний Владимир Ж. попробовал исправить оценки в журнале. Получилось. И тогда школьник стал «рисовать» хорошие отметки не только себе, но и одноклассникам. Через месяц педагоги заметили небывалую «успеваемость» класса и вызвали «отличников» на ковёр. Владимир сразу признался, сначала его собирались исключить из гимназии, но передумали. Парень сдал ЕГЭ, поступил в НГТУ, а в сентябре 2017 года на него возбудили уголовное дело — из-за поддельных оценок. Почему учителя считают обвиняемого студента гением и уверены, что уголовное дело — не из-за школьной «шалости», и как сам студент сейчас планирует уйти от наказания — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

По версии прокуратуры, с октября по ноябрь 2016 года Владимир Ж. с помощью логина и пароля от входа в систему электронного журнала администратора на сайте «Дневник.ру» гимназии № 5 исправлял оценки в журнале. Школьник «рисовал» вместо плохих оценок хорошие не только себе, но и одноклассникам — по их просьбе. «Не всем (одноклассникам. — А. И.) исправлял, но там много фигурирует людей, порядка десяти человек, — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ заместитель прокурора Советского района Сергей Сикорский. — Одному товарищу исправил, другие услышали — стали тоже просить». В итоге за месяц парень поправил 51 оценку. 


Ученики лицея наслышаны об этой истории. По слухам, логин и пароль попали к обвиняемому случайно. 


«Как я понял, учитель просто оставил входную страницу дневника открытой, а ученик просто всё скопировал», — объяснил корреспонденту учащийся гимназии Алексей. 


Однако педагоги так не считают. Учителя называют своего воспитанника гением и объясняют, что парень просто придумал программу, которая считывает код по опечаткам пальцев на клавиатуре. И неудачно протестировал её на сайте «Дневник.ру». «Не каждый сможет такое в 18 лет сделать, — подчёркивает учитель информатики. — Знаю что он вместе с одноклассником создал эту программу. Не то чтобы в целях навредить, просто хотели попробовать». 


Преподаватели были удивлены, что эту самую программу создали двое школьников, а к ответственности привлекли только одного. «Это (уголовное дело. — А. И.) не из школы. Зачем нам это надо? Я думаю, может, он выпустился и "хакнул" Министерство обороны. И вспомнили про этот случай заодно», — предположила педагог. 


По словам сотрудников следствия, у школьников действительно была программа, которая считывала код по опечаткам пальцев. Только подростки её не придумали, а просто скачали из интернета. При этом пароль от сайта электронного журнала узнал приятель Владимира. 


«В отношении школьника, который получил логин и пароль, пока ведётся проверка», — уточнили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в пресс-службе ГУ МВД по НСО. 


Владимир же просто зашёл на сайт с помощью пароля и начал массово править оценки. При этом, как оказалось, не все одноклассники были довольны происходящим. «Взломать личный кабинет учителя и выставить всем незаслуженно оценки, а людям, которые заслужили, ничего не выставить, — негодует знакомый обвиняемого Владимир. — Он бы ещё деньги за это брал».


При этом учителя лицея подчёркивают, что самому Владимиру не было нужды исправлять оценки, он был «хорошим мальчиком» и «не глубоким троечником». «У него разные оценки были, — объяснила одна из педагогов. — Не знаю, зачем он это сделал. Просто шалость». 


После того как обман раскрылся, в гимназии устроили собрание, на котором присутствовали дети, их родители и педагоги. Именно там Владимир и признался в том, что исправлял оценки. Мальчика решили не отчислять, он благополучно закончил школу. Как уточнили в прокуратуре, сейчас парень учится на первом курсе НГТУ. 


Материалы дела директор гимназии отправила в отдел по делам несовершеннолетних ещё в прошлом году, однако уголовное дело по ч. 1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации) было возбуждено только в сентябре этого года. «Проверка по этому делу шла долго, потому что одного признания нам было недостаточно, — пояснил Сергей Сикорский. — Нам надо было всю эту схему проследить. Нужны были знания специалистов. Откуда выходил, с каких номеров, каким образом заходил». В настоящее время прокуратура уже направила дело в суд. 


Изворотливому школьнику грозит до двух лет лишения свободы. 


Владимир Ж. отказался от беседы с корреспондентом НГС.НОВОСТИ. «Он (Владимир. — А. И.) хочет пойти на примирение сторон, чтобы дело закрыли», — объяснил позицию бывшего одноклассника студент Алексей.


Помощник прокурора Сергей Сикорский уверен, что в деле Владимира нет особой тяжести, поэтому у обвиняемого действительно есть все шансы прекратить уголовное дело в связи с примирением сторон. «Обвиняемый письменное извинение принёс учебному заведению, оно в дело приложено, есть ходатайство в деле на имя судьи, — объясняет Сикорский. — Я думаю, что суд может пойти навстречу. Умысла какого-то в действиях обвиняемого не было, он не задумался о том, что будут какие-то нехорошие последствия». 


Одно из громких дел в Новосибирске было прекращено по примирению сторон в июне этого года. Тогда водителю катера удалось избежать наказания за жёсткую аварию с катамараном на Обском море. В аварии серьёзные травмы получила 37-летняя женщина, сидевшая на надувной лыже катамарана.

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