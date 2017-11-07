Учёный против мифов: «Это предрассудок — что вирус получают только при кашле и чихании»

Профессор-вирусолог: об идущей в Сибирь эпидемии гриппа, лекарствах от него и потенциальных жертвах

Новосибирцев ждёт свиной грипп — во всяком случае, такой прогноз этой осенью выдал Роспотребнадзор . Эпидемиологический сезон только начался, и заболевших гриппом в НСО официально нет, однако новосибирские офисы уже полны кашляющими и чихающими горожанами. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попросила ответить на главные вопросы о коварных болезнях заведующего лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии ФЕН НГУ, члена-корреспондента РАН, доктора биологических наук Сергея Нетёсова. Профессор рассказал, как обезопасить себя от простуды и гриппа, если ими болеют все коллеги вокруг.

Чем грипп отличается от обычной простуды?







Эти болезни вызваны разными вирусами. То, что в народе называют обычной простудой, скорее всего, вызвано риновирусом или аденовирусом и, как правило, в небольшой степени поражает верхние дыхательные пути. При простуде у заболевшего обычно не бывает высокой температуры (максимум 37,5 градусов), а при заражении вирусом гриппа не бывает, по крайней мере в начале болезни, сильного насморка. Температура тела при заболевании, инициированном вирусом гриппа, наоборот, очень высокая (38–40 градусов), и осложнения при этом более вероятны.







«Есть такое понятие — острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), к ней относятся и лёгкая простуда, и серьёзное респираторное заболевание. Её вызывает с десяток разных возбудителей, в основном вирусной природы. Почему вирус гриппа так отдельно выделяют? Потому что он вызывал огромные эпидемии, которые называли пандемиями, — они охватывали весь мир. Первая описанная пандемия случилась в 1918–1920 годах XX века; считается, что тогда погибло от 25 до 50 миллионов человек.







Поэтому к вирусу гриппа всегда было особое внимание. От него смертность намного выше, чем от других вирусов, передающихся респираторным путём», — объясняет профессор Сергей Нетёсов.







Но точно определить возбудитель ОРВИ получится не на уровне симптоматики — нужно лабораторно исследовать пробу от больного, поскольку только лишь высокая температура характерна и для кори, и для клещевого энцефалита, и для других как вирусных, так и бактериальных инфекций.







Кто тяжелее всего переносит грипп?







Особенно грипп опасен для детей до 5 лет и людей старше 65 лет с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Но, например, калифорнийский (или свиной) грипп в 2009 году необъяснимо сразил множество молодых людей от 20 до 30 лет.







Будут ли при гриппе осложнения или нет — зависит от индивидуальных особенностей организма и параллельно возникших серьёзных заболеваний, например присоединившейся бактериальной инфекции, предупреждает Сергей Нетёсов.







«Вирус гриппа может поражать не только клетки крови, носоглотки и лёгких, но и с кровью попадать в сердце и поражать сердечные мышцы — и если до этого было предынфарктное состояние, ситуация может быть очень опасной»,





— пояснил собеседник НГС.НОВОСТИ.







Почему грипп называют то птичьим, то свиным, а иногда и гонконгским?







«Вирус гриппа — очень изменчивый и постоянно эволюционирующий вирус, и у одного только свиного гриппа множество различных штаммов. И на самом деле все вирусы гриппа человека имеют гены птичьих вирусов гриппа, поскольку природным резервуаром всех вирусов гриппа являются водоплавающие птицы. Так что можно сказать, что любой грипп — птичий, и к свиньям он передаётся от птиц. Но при этом он изменяется — мутирует, поскольку не всякий птичий грипп может размножаться сразу в организме свиней и тем более в организме человека.







То, что последние годы говорят о птичьем и свином гриппе, — это жаргон, упрощённое понимание. Это для простоты говорят, что грипп 2009 года — свиной. Потому что некоторым учёным было неприятно называть этот грипп американским, ведь он возник на границе Мексики и штата Калифорния.





А в целом в его геноме, состоящем из восьми фрагментов, есть фрагменты и от вирусов птиц, и от вирусов свиней, и от вирусов человека», — говорит Сергей Нетёсов.







В современном медицинском и научном сообществе не принято называть типы гриппа по названию стран, поскольку от этого в конечном итоге страдают государства, в которых открыли штаммы.







«Так, был грипп "гонконгский", но зародился он в провинциальном Китае — просто в Гонконге его диагностировали и назвали "гонконгским". Была также и разновидность вируса гриппа, которую за рубежом называли "русским": это вирус гриппа 1977 года, и он был впервые описан в России. А на самом деле, как потом выяснилось, он возник раньше в Китае», — добавил вирусолог.







Один из ведущих российских вирусологов Сергей Нетёсов





Осенью в Новосибирской области начался эпидсезон. Что это значит?







На самом деле наши организмы борются с угрозами ОРВИ, включая и грипп, круглый год, но старт эпидсезона означает, что заболеваемость ОРВИ повысилась в несколько раз. По статистике прошлых лет, пик эпидсезона наступит через полтора месяца, ближе к середине декабря. Но, как подчёркивает учёный, эпидсезон только косвенно связан с похолоданием на улице.







«Когда наступают морозы, то гораздо меньше людей ходят по улице пешком и гораздо больше они путешествуют на общественном транспорте, теснее общаясь с переносчиками вирусов.





А когда наступают скачки холодовые, то люди, которые много разговаривают на улице, рискуют заработать воспаление горла и трахеи. Воспалённое же горло намного сильнее восприимчиво к заражению вирусами, да и к бактериям», — продолжает Сергей Нетёсов.







Значит, зимой иммунная система не ослабевает?







«Что значит "ослабевает"? Это поверье, которое есть только в России, что иммунная система всё время только и делает, что ослабевает. На самом деле мы в обычной жизни почти каждый день общаемся с людьми, у которых есть инфекция в начале или на исходе развития. Если вы не заболеваете — значит, вы либо вакцинированы, либо правильно себя ведёте, избегая заражения, либо ваша иммунная система устойчива к данному типу возбудителя», — развеял миф учёный.







Так как обезопасить себя от гриппа, если вокруг все болеют?







Лучший способ — это вовремя вакцинироваться. Сейчас в России есть вакцины от основных циркулирующих в мире штаммов гриппа, заверил Нетёсов.







«Есть ещё предрассудок — что вирус получают только при кашле и чихании. Это правда, но только процентов на 50. Все остальные пути заражения — это через предметы общего пользования: ручки дверей, холодильников, поручни на лестнице и так далее»,





— отметил профессор.







Так что нужно не только носить маски (и менять их раз в час), но и мыть руки почаще или хотя бы протирать их антисептическими салфетками. Лицо немытыми руками трогать точно не стоит: есть опасность задеть чувствительную к вирусам слизистую оболочку носа или области рта.







Вирусолог напомнил, что в нескольких штатах США и некоторых странах на уровне законодательства заболевшему запрещено ходить на работу — не только из-за заботы о нём самом, но и о десятках коллег, которых он может заразить и парализовать рабочий процесс. «У нас это работает в детских садах, когда объявляют карантин на неделю. Хотя эффективнее изолировать одно болеющее чадо, чем всех сразу», — заметил Нетёсов.







В аптеках полно лекарств от гриппа и ОРВИ — что выбрать?







Если симптомы ОРВИ ещё можно ослабить обычными противопростудными симптоматическими лекарствами типа «Терафлю» или «Колдрекса», то от гриппа не поможет подавляющее большинство препаратов, продаваемых в городских аптеках.







«Кроме народных средств есть ещё лекарства-пустышки. Если написать в поисковой строке "фуфломицин", первый же выскочивший сайт ведёт на немалый список лекарств, эффективность которых не доказана строгими научными методами. И это в лучшем случае безвредные вещества за 400–800 рублей. Часть из них — откровенные пустышки, которые этого даже не скрывают, если знающий человек внимательно вчитается в инструкцию по их составу и применению», — уверен вирусолог.







Что касается народных средств — чая с малиной, чеснока и лимона, — учёный предлагает изучить документы тех лет.





«Когда люди лечились только народными средствами, включая лук-чеснок, почитайте, сколько детей умирали от инфекций, не дожив до 10 лет», — пожал плечами Сергей Нетёсов.







Ко многим препаратам вирус гриппа не быстро, но адаптируется. Например, широко применявшийся в 1980-х годах римантадин сейчас почти бесполезен — более 80% штаммов вируса гриппа стали устойчивы к этому препарату.







По словам учёного, есть довольно дорогостоящие, но действенные импортные препараты вроде «Тамифлю» или «Озельтамивира», но и их следует применять в первые часы и сутки, когда только проявились первые симптомы гриппа.







«Вакцинироваться от гриппа надо как минимум раз в 2–3 года, тогда 80–90%, что вы болеть не будете. А в этом году вакцинироваться надо обязательно, потому что, согласно рекомендациям экспертов Всемирной организации здравоохранения, в вакцинах заменят два из четырёх используемых вакцинных штаммов», — заключил профессор.







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