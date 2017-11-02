Ледяной теремок: скандальный дом на Прокопьевской замерзает
Жильцам не на что нанять кочегара — теперь они могут остаться не только без тепла, но и без света
Жители трёхэтажки на улице Прокопьевской остались без тепла в самом начале холодов: платить за уголь, которым раньше отапливали дом, и услуги кочегара в этом году им оказалось не по карману, а от множества обогревателей постоянно выбивает пробки. Дом должны были снести ещё несколько лет назад, но он до сих пор остаётся в подвешенном состоянии — вместе с более чем 20 семьями. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в незаконном доме и узнали, как купившие в нём квартиры справляются с навалившимися на них проблемами и почему его не могут ни снести, ни оформить по всем правилам.
«Тут включаются насосы, тут где-то смотрится давление, нужно покрутить вентили, чтобы вода поднялась, сюда закидывается уголь», — показывает систему отопления дома на улице 2-ой Прокопьевской, 48/49 его жительница Екатерина Данилова.
Небольшая кочегарка с кроватью и даже компьютерным монитором с прошлого года пустует: раньше здесь постоянно жил кочегар, но сейчас платить ему жители не могут. Около месяца назад оставшийся без присмотра один из насосов не выдержал и взорвался, и теперь запускают отопление здесь с опаской.
Обшитый сайдингом трёхэтажный дом, построенный между двумя солидными коттеджами, уже несколько лет балансирует на грани сноса. В 2014 году его в числе первых признали построенным незаконно и постановили снести, — жители в течение почти полугода отстаивали свои права на жильё на ступенях мэрии Новосибирска. В июле 2014 года в мэрии даже назначили дату сноса дома, но в ноябре суд это решение отменил. Предприниматель-строитель Ашот Манукян за это время успел побывать под следствием за незаконную продажу квартир, но попал под амнистию.
«В прошлом году мы сдавали тысячу кочегару, тысячу на уголь ежемесячно. Если холодно и уголь заканчивается, то ещё по тысяче, — вспоминает девушка. — А в этом году, когда нам вывесили счёт такой, что мама не горюй, по 3 тысячи за отопление (как следует из сфотографированного девушкой объявления, тысяча рублей на кочегара, две тысячи на уголь. — Л.П.), — ну, как-то уже не очень».
Манукян уверяет, что большая часть рассказанного — наговоры. «Там два-три человека, которые весь дом будоражат, — говорит он. — Здесь никто ни от кого ничего не вымогает, наоборот: за 5 лет это первый раз, что мы с них требуем кочегара оплатить. Если там есть квартиры свободные — за них я оплачиваю».
Несколько лет назад, по словам Екатерины, в доме было и отопление, и даже горячая вода. «Но по времени, — тут же уточняет она. — Утром, например, с 6 до 8 или 9 утра, и вечером с 10 до 12 ночи. Но тоже денег на неё уходило немало, потому что на солярке это всё подогревалось, ещё дороже выходило».
Сейчас водонагревательный котёл стоит в углу кочегарки сломанным: его объём явно не рассчитан на большое количество пользователей. Почти в каждой квартире жители установили индивидуальные водонагреватели, но все они работают от электричества, и из-за перенапряжения сеть постоянно выбивает — особенно сейчас, когда люди пытаются согреться.
«Сегодня должны оборудование менять, поставить более мощный автомат, посмотрим, что будет с этого», — без особого оптимизма говорит Екатерина. Её соседка Ирина Комочкова считает, что это вряд ли поможет. «Если он хоть раз вырубится — будет вырубаться постоянно. Нужно, чтобы было отопление, чтобы все перестали включать обогреватели», — объяснила она.
Перебои со светом вообще привычны в этом районе: могут отключить и на день, и на сутки. «В прошлом году, когда ребёнок был поменьше и ему надо было смесь разогревать, мы пользовались сухим горючим. Ставишь в ванну на сухое горючее кастрюльку на решётку и стоишь ждёшь, пока вода нагреется», — вспоминает Данилова. Ирина с улыбкой добавляет: «Кто-то костёрчик у себя разжигал, я слышала».
Рядом с домом проходит магистраль газопровода, но на подключение к нему нет ни денег, ни прав, ни необходимого согласия соседей, с которыми жители трёхэтажки не ладят. Сейчас они боятся, что дом могут лишить и электричества: по их словам, «РЭС» подали в суд на жителей из-за долга. На первом этаже вывешено написанное от руки объявление: на 30 октября общая задолженность составляет 32,34 тысячи рублей. «Это считается один дом, коттедж, не многоквартирный, и у нас один счёт на всех. 10 тысяч долга за один дом — это много», — поясняет Ирина.
Самая большая задолженность, по словам жителей, образовалась за сдвоенную квартиру, принадлежащую Анне Манукян — бывшей супруге застройщика. «Там постоянно свет горит, по окнам видно, но люди приезжают на ночь, чисто поспать. Это, наверное, назло, чтобы долг был, и мы отсюда все посъезжали», — думают они. Ещё в нескольких квартирах живут квартиранты, некоторые из них, предполагает Екатерина, незаконно, и тоже платить не стремятся.
Помимо прочего, у жителей формально нет никаких прав на квартиры и оснований в них жить — на руках у них только предварительные договоры купли-продажи. «Обращались [к властям] — из администрации просто выгоняют, говорят, что ни на какие вопросы отвечать не будут, —- посетовала Данилова. — Мало ли, сейчас январь стукнет и скажут: "Всё, уходите, сносим ваш дом". А куда нам идти? Нам некуда идти».
Квартиры, в которых живут соседки, куплены их родителями, которые просто не посмотрели на статус стройки и не предполагали, что с ней могут возникнуть проблемы, много среди жителей и тех, кто переехал из других городов.
Ирина переехала из Красноярска. «Квартиру покупала мама мужа, он из Новосибирска. Не посмотрела, не подумала, просто взяла и вложила денежку, довольно красивую сумму, — это был где-то 2011 год, — рассказала она. — До этого года здесь никто не жил, мы приезжали только летом, какой-то ремонтик сделать, даже не знали, что здесь такие проблемы. Только когда я сюда переехала, узнала, что здесь нет и не будет горячей воды».
К юристам они обращались неоднократно, но сталкивались только с обманом, говорит Екатерина: обещанных судов не было, а деньги просто пропали. «Я уже столько денег потратил, чтобы узаконить этот дом и людям отдать, — пожаловался в свою очередь Манукян. — Наше государство не даёт мне возможности, имея на руках документы из юстиции, кадастровый паспорт, справку из БТИ и судебную экспертизу о том, что дом качественный, оформить окончательные договоры купли-продажи и каждому квартиру предоставить».
Первоначально дом не соответствовал нормам, признал Манукян: в нём был высокий цокольный этаж, но его наполовину засыпали, чтобы нарушение устранить. Всё, что требовалось, застройщик, по его словам, сделал, и дело сейчас только за властями. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, но ответа пока не получили.
Кировский район вообще рекордсмен по числу незаконно построенных домов — у того же бизнесмена Манукяна здесь есть и другие трёхэтажки, но их, говорят жители дома
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Лиза Пичугина
Фото Александра Ощепкова