Ледяной теремок: скандальный дом на Прокопьевской замерзает

Жильцам не на что нанять кочегара — теперь они могут остаться не только без тепла, но и без света

Жители трёхэтажки на улице Прокопьевской остались без тепла в самом начале холодов: платить за уголь, которым раньше отапливали дом, и услуги кочегара в этом году им оказалось не по карману, а от множества обогревателей постоянно выбивает пробки. Дом должны были снести ещё несколько лет назад, но он до сих пор остаётся в подвешенном состоянии — вместе с более чем 20 семьями. Корреспонденты НГС.НОВОСТИ побывали в незаконном доме и узнали, как купившие в нём квартиры справляются с навалившимися на них проблемами и почему его не могут ни снести, ни оформить по всем правилам.

В кочегарке холодно — следить за приборами некому





«Тут включаются насосы, тут где-то смотрится давление, нужно покрутить вентили, чтобы вода поднялась, сюда закидывается уголь», — показывает систему отопления дома на улице 2-ой Прокопьевской, 48/49 его жительница Екатерина Данилова.





Небольшая кочегарка с кроватью и даже компьютерным монитором с прошлого года пустует: раньше здесь постоянно жил кочегар, но сейчас платить ему жители не могут. Около месяца назад оставшийся без присмотра один из насосов не выдержал и взорвался, и теперь запускают отопление здесь с опаской.





Из-за неопределённого статуса дома подвести к нему нормальные коммуникации оказалось сложно и затратно





Обшитый сайдингом трёхэтажный дом, построенный между двумя солидными коттеджами, уже несколько лет балансирует на грани сноса. В 2014 году его в числе первых признали построенным незаконно и постановили снести, — жители в течение почти полугода отстаивали свои права на жильё на ступенях мэрии Новосибирска. В июле 2014 года в мэрии даже назначили дату сноса дома, но в ноябре суд это решение отменил. Предприниматель-строитель Ашот Манукян за это время успел побывать под следствием за незаконную продажу квартир, но попал под амнистию.





Кочегара в этом году в доме нет





«В прошлом году мы сдавали тысячу кочегару, тысячу на уголь ежемесячно. Если холодно и уголь заканчивается, то ещё по тысяче, — вспоминает девушка. — А в этом году, когда нам вывесили счёт такой, что мама не горюй, по 3 тысячи за отопление (как следует из сфотографированного девушкой объявления, тысяча рублей на кочегара, две тысячи на уголь. — Л.П.), — ну, как-то уже не очень».







Манукян уверяет, что большая часть рассказанного — наговоры. «Там два-три человека, которые весь дом будоражат, — говорит он. — Здесь никто ни от кого ничего не вымогает, наоборот: за 5 лет это первый раз, что мы с них требуем кочегара оплатить. Если там есть квартиры свободные — за них я оплачиваю».





В углу двора кучей свален уголь — по словам Манукяна, жители дома за него не платили. Когда-то во дворе была беседка, но в особо холодную зиму её разобрали на дрова





Несколько лет назад, по словам Екатерины, в доме было и отопление, и даже горячая вода. «Но по времени, — тут же уточняет она. — Утром, например, с 6 до 8 или 9 утра, и вечером с 10 до 12 ночи. Но тоже денег на неё уходило немало, потому что на солярке это всё подогревалось, ещё дороже выходило».





Сейчас водонагревательный котёл стоит в углу кочегарки сломанным: его объём явно не рассчитан на большое количество пользователей. Почти в каждой квартире жители установили индивидуальные водонагреватели, но все они работают от электричества, и из-за перенапряжения сеть постоянно выбивает — особенно сейчас, когда люди пытаются согреться.







Детское питание для сына Екатерине приходилось разогревать на сухом горючем





«Сегодня должны оборудование менять, поставить более мощный автомат, посмотрим, что будет с этого», — без особого оптимизма говорит Екатерина. Её соседка Ирина Комочкова считает, что это вряд ли поможет. «Если он хоть раз вырубится — будет вырубаться постоянно. Нужно, чтобы было отопление, чтобы все перестали включать обогреватели», — объяснила она.





Перебои со светом вообще привычны в этом районе: могут отключить и на день, и на сутки. «В прошлом году, когда ребёнок был поменьше и ему надо было смесь разогревать, мы пользовались сухим горючим. Ставишь в ванну на сухое горючее кастрюльку на решётку и стоишь ждёшь, пока вода нагреется», — вспоминает Данилова. Ирина с улыбкой добавляет: «Кто-то костёрчик у себя разжигал, я слышала».





Долг за электричество превышает 30 тысяч рублей — слишком много для дома, который не признан многоквартирным





Рядом с домом проходит магистраль газопровода, но на подключение к нему нет ни денег, ни прав, ни необходимого согласия соседей, с которыми жители трёхэтажки не ладят. Сейчас они боятся, что дом могут лишить и электричества: по их словам, «РЭС» подали в суд на жителей из-за долга. На первом этаже вывешено написанное от руки объявление: на 30 октября общая задолженность составляет 32,34 тысячи рублей. «Это считается один дом, коттедж, не многоквартирный, и у нас один счёт на всех. 10 тысяч долга за один дом — это много», — поясняет Ирина.





Самая большая задолженность, по словам жителей, образовалась за сдвоенную квартиру, принадлежащую Анне Манукян — бывшей супруге застройщика. «Там постоянно свет горит, по окнам видно, но люди приезжают на ночь, чисто поспать. Это, наверное, назло, чтобы долг был, и мы отсюда все посъезжали», — думают они. Ещё в нескольких квартирах живут квартиранты, некоторые из них, предполагает Екатерина, незаконно, и тоже платить не стремятся.







Около половины квартир в доме заселены их владельцами, остальные сдаются или пустуют





Помимо прочего, у жителей формально нет никаких прав на квартиры и оснований в них жить — на руках у них только предварительные договоры купли-продажи. «Обращались [к властям] — из администрации просто выгоняют, говорят, что ни на какие вопросы отвечать не будут, —- посетовала Данилова. — Мало ли, сейчас январь стукнет и скажут: "Всё, уходите, сносим ваш дом". А куда нам идти? Нам некуда идти».







Квартиры, в которых живут соседки, куплены их родителями, которые просто не посмотрели на статус стройки и не предполагали, что с ней могут возникнуть проблемы, много среди жителей и тех, кто переехал из других городов.







Многие жильцы даже не подозревали о возможных проблемах с квартирами





Ирина переехала из Красноярска. «Квартиру покупала мама мужа, он из Новосибирска. Не посмотрела, не подумала, просто взяла и вложила денежку, довольно красивую сумму, — это был где-то 2011 год, — рассказала она. — До этого года здесь никто не жил, мы приезжали только летом, какой-то ремонтик сделать, даже не знали, что здесь такие проблемы. Только когда я сюда переехала, узнала, что здесь нет и не будет горячей воды».





К юристам они обращались неоднократно, но сталкивались только с обманом, говорит Екатерина: обещанных судов не было, а деньги просто пропали. «Я уже столько денег потратил, чтобы узаконить этот дом и людям отдать, — пожаловался в свою очередь Манукян. — Наше государство не даёт мне возможности, имея на руках документы из юстиции, кадастровый паспорт, справку из БТИ и судебную экспертизу о том, что дом качественный, оформить окончательные договоры купли-продажи и каждому квартиру предоставить».





Спуск в подвал, который когда-то был цокольным этажом





Первоначально дом не соответствовал нормам, признал Манукян: в нём был высокий цокольный этаж, но его наполовину засыпали, чтобы нарушение устранить. Всё, что требовалось, застройщик, по его словам, сделал, и дело сейчас только за властями. НГС.НОВОСТИ отправили запрос в мэрию Новосибирска, но ответа пока не получили.





Около 60 домов Кировского района считались незаконными



