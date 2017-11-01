Ванька-встанька
Тест-драйв: Дмитрий Косенко попытался перевернуть джип, который назвался чужим легендарным именем
Кроссовер Nissan Terrano недавно обновился и неожиданно выбился в топ-10 лидеров продаж по Новосибирску, наступая на пятки своему более дешёвому брату-близнецу Renault Duster. Что это за автомобиль, забравший себе легендарное имя, и какими «люксовыми» вещами он хвастается перед бедным «Рено» — тест-драйв редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.
Этот Nissan Terrano (предоставлен дилером «Сибирские моторы») оснащён 2-литровым мотором, коробкой-автоматом и полным приводом. Бренд Nissan позиционирует эту модель как более «люксовую» версию простонародного «Дастера», выпускаемого на той же платформе альянсом Renault-Nissan.
Спереди автомобиль действительно выглядит дороже и солидней — массивная хромированная решётка радиатора напоминает нам огромный Nissan Patrol. Фары и бампер более гармоничны и не такие смешные, как у «Рено».
Боковина же — типичный «Дастер», в потоке практически невозможно отличить эти автомобили в таком ракурсе.
А вот задок у «Террано» подкачал. Куцые фонари, какая-то суженная корма — похож вообще на хэтчбек. Задние фонари у «Дастера» поинтересней будут.
Что ещё «люксового»? Ну, по задумке маркетологов, и сам бренд Nissan котируется выше. А уж имя Terrano, доставшееся от легендарного рамного внедорожника 1986 года, и вовсе поднимает модель на голову выше Duster, в том числе и по цене.
В салоне чуть побольше блестящего, пластик в некоторых местах получше. Но в целом это, конечно, всё то же жёстко-гулкое царство «рено-ниссановского» чёрного пластика.
Вертикально поставленная средняя консоль по-прежнему заставляет сильно опускать взгляд и даже наклонять шею при работе с климатом и мультимедиа.
В этой машине руль обшит кожей, но она твёрдая и похожа на пластик. Сам руль удобен в хвате и вращается легче, чем в моделях «Рено» — это у них главная проблема баранки.
Приятная «реношная» приборка о трёх колодцах с хромом и голубым дисплейчиком.
Сиденья уже не бесформенные «лавки», но боковой поддержки ещё не хватает.
На передней панели по центру хозяйственный ящичек для мелочи, со стороны пассажира — выемка для шапок и варежек.
Сзади места впритык, есть электростеклоподъёмники, два кармана в спинках передних сидений.
Багажник невелик, место съедают огромная запаска и органайзер. Четыре колеса 16-го размера заняли почти всё пространство.
В моторном отсеке — 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 143 л.с. Чтобы с ним разогнать машину до 100 км/ч, потребуется 11,5 секунды. Мотору мешает стародавний 4-ступенчатый «автомат» Renault.
Впрочем, когда вы доберётесь до «сотни», вы, может быть, и сбросите скорость обратно — шумновато в машине. На двери багажного отсека отсутствует не то что изоляция, даже простая пластиковая панель.
В виражах, при маневрировании «Террано» довольно хорошо сопротивляется кренам и ввинчивается в дугу, но те самые плоские сиденья предательски болтают вас по салону.
Но всё эти огрехи меркнут перед тем, как машина на приличной скорости «дубасит» по грязям и как она может забираться чуть ли не на скалы.
«Логановская» подвеска, ставшая знаменитой, здесь глотает все подряд, имеет большой ход и позволяет вообще не задумываться на скорости по бездорожью.
Формально «Террано» городской кроссовер, но он, как и «Дастер», может забраться туда, где обитают только полноценные джипы. Здесь значительные ходы подвески, низкий центр тяжести, — машина устойчива и прогнозируема на сложном рельефе. Клиренс у «Террано» 21 сантиметр, угол въезда 28,5°, угол съезда 33,3°.
Можно переехать бетонную плиту…
… наехать на какую-то кучу камней…
… вывеситься в «диагоналке» на большом уклоне. Жаль нет межколёсных блокировок, полный привод тут — всего лишь электромагнитная муфта с межосевой блокировкой 50/50.
Насколько же дороже Renault «роскошный» Nissan? На целых
Terrano же в версии Elegance, с такими же агрегатами, тянет на
Внимание! В рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители с ЭЛЕКТРОКАРАМИ любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru.
Также портал НГС.АВТО ищет красивых девушек для фоторубрики «Девушка месяца».
Пишите с фото на почту auto-news@office.ngs.ru.
Дмитрий Косенко
Фото Ольги Бурлаковой