Ванька-встанька

Кроссовер Nissan Terrano недавно обновился и неожиданно выбился в топ-10 лидеров продаж по Новосибирску, наступая на пятки своему более дешёвому брату-близнецу Renault Duster. Что это за автомобиль, забравший себе легендарное имя, и какими «люксовыми» вещами он хвастается перед бедным «Рено» — тест-драйв редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко.









Этот Nissan Terrano (предоставлен дилером «Сибирские моторы») оснащён 2-литровым мотором, коробкой-автоматом и полным приводом. Бренд Nissan позиционирует эту модель как более «люксовую» версию простонародного «Дастера», выпускаемого на той же платформе альянсом Renault-Nissan.















Спереди автомобиль действительно выглядит дороже и солидней — массивная хромированная решётка радиатора напоминает нам огромный Nissan Patrol. Фары и бампер более гармоничны и не такие смешные, как у «Рено».















Боковина же — типичный «Дастер», в потоке практически невозможно отличить эти автомобили в таком ракурсе.















А вот задок у «Террано» подкачал. Куцые фонари, какая-то суженная корма — похож вообще на хэтчбек. Задние фонари у «Дастера» поинтересней будут.















Что ещё «люксового»? Ну, по задумке маркетологов, и сам бренд Nissan котируется выше. А уж имя Terrano, доставшееся от легендарного рамного внедорожника 1986 года, и вовсе поднимает модель на голову выше Duster, в том числе и по цене.













В салоне чуть побольше блестящего, пластик в некоторых местах получше. Но в целом это, конечно, всё то же жёстко-гулкое царство «рено-ниссановского» чёрного пластика.















Вертикально поставленная средняя консоль по-прежнему заставляет сильно опускать взгляд и даже наклонять шею при работе с климатом и мультимедиа.















В этой машине руль обшит кожей, но она твёрдая и похожа на пластик. Сам руль удобен в хвате и вращается легче, чем в моделях «Рено» — это у них главная проблема баранки.















Приятная «реношная» приборка о трёх колодцах с хромом и голубым дисплейчиком.















Сиденья уже не бесформенные «лавки», но боковой поддержки ещё не хватает.















На передней панели по центру хозяйственный ящичек для мелочи, со стороны пассажира — выемка для шапок и варежек.















Сзади места впритык, есть электростеклоподъёмники, два кармана в спинках передних сидений.















Багажник невелик, место съедают огромная запаска и органайзер. Четыре колеса 16-го размера заняли почти всё пространство.















В моторном отсеке — 2-литровый бензиновый атмосферник мощностью 143 л.с. Чтобы с ним разогнать машину до 100 км/ч, потребуется 11,5 секунды. Мотору мешает стародавний 4-ступенчатый «автомат» Renault.













Впрочем, когда вы доберётесь до «сотни», вы, может быть, и сбросите скорость обратно — шумновато в машине. На двери багажного отсека отсутствует не то что изоляция, даже простая пластиковая панель.















В виражах, при маневрировании «Террано» довольно хорошо сопротивляется кренам и ввинчивается в дугу, но те самые плоские сиденья предательски болтают вас по салону.















Но всё эти огрехи меркнут перед тем, как машина на приличной скорости «дубасит» по грязям и как она может забираться чуть ли не на скалы.















«Логановская» подвеска, ставшая знаменитой, здесь глотает все подряд, имеет большой ход и позволяет вообще не задумываться на скорости по бездорожью.















Формально «Террано» городской кроссовер, но он, как и «Дастер», может забраться туда, где обитают только полноценные джипы. Здесь значительные ходы подвески, низкий центр тяжести, — машина устойчива и прогнозируема на сложном рельефе. Клиренс у «Террано» 21 сантиметр, угол въезда 28,5°, угол съезда 33,3°.













Можно переехать бетонную плиту…















… наехать на какую-то кучу камней…















… вывеситься в «диагоналке» на большом уклоне. Жаль нет межколёсных блокировок, полный привод тут — всего лишь электромагнитная муфта с межосевой блокировкой 50/50.















Насколько же дороже Renault «роскошный» Nissan? На целых 200 000 рублей в сравнимых комплектациях. Например, Duster в версии Expression с 2-литровым мотором, КП-автоматом, 4WD, кондиционером, стоит 949 990 рублей.















Terrano же в версии Elegance, с такими же агрегатами, тянет на 1 149 000 рублей. Такова плата за шильдик Nissan и блестящую хромированную решётку. Для сравнения: корейский конкурент обеих моделей франко-японского альянса, абсолютный лидер рынка кроссоверов Hyundai Creta в версии Travel, стоит 1 229 900 рублей. У него тоже 2-литровый мотор, полный привод, но «автомат» 6-скоростной и более богатое оснащение: климат, радиосистема с Bluetooth, фары с подсветкой поворотов, подогрев кожаного руля, задний парктроник.









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