«Бюджет города в очень тяжёлом состоянии»

В бюджете за 2018 год образовалась дыра в 1,35 миллиарда — денег не хватает на дороги и транспорт

Мэрия Новосибирска опубликовала проект многомиллиардного городского бюджета на 2018 год. В нём выше доходы, выше расходы и больше дефицит, который перевалил за один миллиард рублей. Проект бюджета ещё ждёт публичного обсуждения и может немного измениться, хотя и вызывает у экспертов опасения. Мэр Анатолий Локоть, как и в прошлом году, выражает надежду на помощь из бюджета регионального, тогда как депутаты и экономисты указывают на большие долги и слишком большие траты. Обозреватель НГС.НОВОСТИ ознакомился с документом и узнал, как распределили траты и как город проживёт в новом году. Подробности — в материале НГС.НОВОСТИ.

Проект бюджета на будущий год появился на сайте мэрии Новосибирска на прошлой неделе — спустя несколько дней после обнародования бюджета областного.





Основные характеристики городской казны на 2018 год оказались чуть выше, чем год назад планировали на 2017-й — доходы составили 37,5 млрд рублей, а расходы — 38,9 млрд. Дефицит достиг 1,35 млрд рублей, тогда как резервный фонд мэрии составил всего 218 млн рублей.











Основные статьи расходов в документе приходятся на зарплаты бюджетникам, социальные выплаты, обслуживание муниципального долга и другие обязательные расходы. В частности, почти 3,2 млрд рублей планируют выделить на дорожный фонд, чуть меньше — на социальную политику, 1,8 млрд — на ЖКХ, 1,7 млрд — на обслуживание муниципального долга. Прописаны и такие траты, как, например, переселение людей из ветхого жилья — 173 млн рублей и поддержка строительства проблемных жилых домов — 51,5 млн рублей. Одна из самых больших статей расходов в образовании — 23 млрд рублей.









В целом городской бюджет продолжает сохранять социальную направленность, во многом благодаря возможной поддержке областного правительства, на которую в очередной раз надеется мэр Анатолий Локоть.





«На самом деле ситуация с бюджетом Новосибирска выглядит несколько хуже, чем бюджет области.





Это если сравнивать по наполняемости, по соотношению доходы-расходы, — объяснил Локоть журналистам в прошедшую среду. — У нас есть договорённости уже по 2017 году с тем, что субсидиями нам помогут для решения конкретных вопросов, касающихся благоустройства, транспорта, строительства социальных объектов. Областной бюджет нас поддержит. На 2017 год уже понятно, в каком объёме — договорённость эта уже достигнута, а по бюджету на 2018 год работа ещё предстоит. Мы представили свои предложения, но здесь это дорога со встречным движением. Надеемся, что в значительной степени областной бюджет тоже будет задействован в решении проблем города».





Проект бюджета рассмотрят и, возможно, изменят на нескольких слушаниях, которые пройдут в ноябре, но некоторые депутаты уже увидели в нём значительные «дыры».





«Бюджет города как никогда в очень тяжёлом состоянии, — считает депутат горсовета Новосибирска Наталья Пинус. — Доходная часть падает, мэром разработана некоторая программа по увеличению доходности бюджета, но, мне кажется, это только название, что эта работа проводится. Что касается расходной части —





совершенно очевидно, что идёт урезание по деятельности по всем департаментам.





Чтобы подтвердить яркость картинки: нам сказали, что бюджет на дорожный ремонт будет снижен с примерно 400 миллионов до 277, ну а потом выяснилось, что этот бюджет будет равен нулю. Если наш город в такой ситуации, что мы вынуждены дорожный ремонт сводить к нулю, то нужны ли какие-то ещё комментарии».





Наталья Пинус объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ, что выйти из ущербности бюджета помогут лишь радикальные меры, применить которые на самом деле несложно. В качестве примера она привела пересчёт стоимости аренды земельных участков, за которые, к слову, мэрия задолжала 3,6 млрд рублей, говорит она. Также она предложила перевести часть штрафов в муниципальную казну и привлечь сторонних подрядчиков для уборки снега, что намного дешевле обойдётся бюджету.





«Нужно понимать, что помимо того, чтобы повышать доходную часть бюджета, эти все вопросы об эффективности деятельности мэрии нужно задавать именно сейчас, поскольку только один фактор берётся во внимание — это финансовые показатели. "Дайте нам больше денег, и мы тогда что-то реализуем"», — заявила Наталья Пинус.





По мнению другого депутата горсовета, Рената Сулейманова, источники дохода придётся искать в оптимизации — нынешняя ситуация в экономике не позволяет увеличивать объём бюджета.





«Бюджет мало чем отличается от бюджета текущего года, я имею в виду в плане возможностей, доходов. Городу не хватает средств на развитие — его будет чуть меньше в этом бюджете, чем в предыдущем. Расходы, связанные с новым строительством, капитальными вложениями — к сожалению, этих средств сегодня недостаточно. Хотя Новосибирск — город-донор, он собирает на своей территории порядка 80% налоговых доходов области, а в самом городском бюджете остаётся сегодня порядка 13% только. Соответственно, всё остальное уходит в вышестоящие бюджеты, и мы вынуждены просить дополнительных субсидий, субвенций для решения тех вопросов, которые стоят перед Новосибирском. В этом его особенность.





К сожалению, экономика у нас находится в стагнации, существенного роста не происходит, не происходит роста доходов населения и, соответственно, налоговые поступления в бюджет не растут, наоборот, мы видим нарастание дефицита.





<...> На следующий год мы просим в областном бюджете 33 миллиарда дополнительно предусмотреть для города Новосибирска в счёт тех налоговых отчислений, которые у нас область централизовала, так сказать. Тем не менее город активно участвует активно в федеральных программах, и мы надеемся, что федеральные программы будут продолжены, в том числе по "Безопасным дорогам" и "Городской среде"», — говорит Сулейманов.





Новосибирский экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин заметил, что грамотному распределению бюджета мешает прежде всего общая экономическая ситуация в городе, а также политика Москвы.





«В том бюджете, который принимался год назад на три года, там на этот год был записан дефицит меньше 800 миллионов. Сейчас 1,35 миллиарда. К доходам бюджета — это немного, на самом деле. Долг вырастет, но отношение долга к расходам бюджета — больших изменений не будет. Самое главное — это стоимость обслуживания долга. Довольно сильно растут доходы бюджета, главным образом за счёт увеличения субсидий из вышестоящих бюджетов, в данном случае из областного. Экономическое положение в городе не очень хорошее, но главным образом доходная часть состоит из налогов на физических лиц, но у нас реально доходы не растут. Второй источник — это налог на прибыль организаций. <...> Экономическая политика города не улучшается, и это видно. Политика федерального центра сыграла роль в этом, потому что потоки из федерального центра к регионам по отношению к потокам из регионов в федеральный центр, они всё время относительно сокращаются. А Новосибирская область — она такой вот середняк.





У нас больше всего выигрывают наиболее слабые регионы и, как это ни странно, наиболее сильные. А вот середняки в период кризиса в пролёте», — говорит экономист.





В том, что проект бюджета явно нуждается в доработках, уверен и член комиссии горсовета по муниципальной собственности Игорь Кудин, при этом комментировать НГС.НОВОСТИ отдельные статьи расходов до окончательного утверждения проекта отказался.





«Мы пока изучаем проект, консультируемся. Это ещё черновики. Я на несколько моментов очень серьёзное внимание обратил, встречался и с руководством города и планирую встречаться по городскому хозяйству», — коротко сказал он.







По словам Сулейманова, проект, который представили на прошлой неделе — это ещё черновик, хотя маловероятно, что во время слушаний он претерпит какие-то существенные изменения.





«Проект бюджета будет зависеть от тех параметров, которые сегодня заложены в областном бюджете. Я думаю, что на этапе внесения он будет таковым, каким он был предварительно представлен. Ещё будут бюджетные слушания. Возможно, какие-то изменения будут между первым и вторым чтением, если будут дополнительные из вышестоящих бюджетов определены объёмы финансирования федеральных программ и распределение по регионам, а в региональном — какая часть нам перепадёт, и мы будем тогда корректировать свой бюджет», — сказал он. Проект городского бюджета должны окончательно принять в ноябре.