Сами мы не местные

Составлена карта народов Новосибирской области — на ней обнаружились один юкагир и три эскимоса

Некоторые респонденты во время переписи 2010 года определили свою национальность как «сибиряк»
Некоторые респонденты во время переписи 2010 года определили свою национальность как «сибиряк»

Накануне Дня народного единства НГС.НОВОСТИ решили выяснить, кто живёт в Новосибирской области, и пришли к выводу, что Сибирь — лучшее место для праздника всеобщей международной любви, ведь именно здесь в ауре добрососедства (как говорил наш бывший губернатор) живут десятки народов. В прошлом году учёные составили для правительства области этнографический атлас региона, в котором подробно рассказали, почему вторая по количеству нация в регионе — это немцы, кто населяет деревню Колбаса и какой народ можно считать исконно новосибирским. НГС.НОВОСТИ изучили атлас и составили собственную карту национальных поселений в Новосибирской области.

Последний раз население Российской Федерации переписывали в 2010 году. Сегодня это самые свежие официальные статистические данные по национальному составу страны и регионов. Судя по ним, семь лет назад в Новосибирской области жило примерно 2,7 млн человек.


Тогда статистики разделили их на 27 национальностей и четыре дополнительные графы, в которые попали либо слишком экзотические народности, либо люди, не причисляющие себя ни к одной национальности.


По данным 2010 года, в области больше всего русских — таковыми себя посчитали чуть больше 93% респондентов. Вторую строчку заняли немцы (1,22%), третью — татары (0,95%), четвертую — украинцы (0,87%), пятую — узбеки (0,5%). Самыми малочисленными в области оказались турки (всего 0,03%). В графу «Лица других национальностей» попали 9 тысяч человек, то есть 0,36% ответивших.


Киргизский традиционный ковёр
Киргизский традиционный ковёр


Напомним, в 2010 году статистики говорили, что в опросе участвовало почти всё население области, однако опрос НГС.НОВОСТИ показал другую картину — тогда 21% респондентов не имели даже косвенного (через родственников) контакта с переписчиками, а более 7% отказались от участия в переписи. НГС.НОВОСТИ подготовили наглядную инфографику, из которой можно узнать, сколько человек той или иной национальности живут в регионе. Обратите внимание: русские в круговой диаграмме не учтены.



О малых народностях области, входящих в группу «Лица других национальностей», ничего не могут рассказать ни представители правительства области, ни учёные. «Это неинтересный вопрос, он не имеет большого смысла. Потому что эти самые мелкие народы — это десятки или даже единицы людей <…> В основном это мигранты. <…> Это информация, высосанная из пальца. Возьмите список народов Российской Федерации — их почти 180, возьмите любой за пределами первой двадцатки, это и будут мелкие народы. Двадцатка замыкается грузинами», — отметила автор книги «Новосибирская область. Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас», ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук Ирина Октябрьская.


Тем не менее известно, что в 2010 году многие опрошенные писали в графе национальность слово «сибиряк».


В 2013 году, когда результаты переписи подсчитали, выяснилось, что в Новосибирской области живёт один юкагир (древнейший народ, живущий в бассейне реки Колымы) и один чулымец. 


Из коренных жителей Сибири в Новосибирской области обнаружились алтайцы (543 человека), якуты (629 человек), тувинцы (1252 человека), буряты (1312 человек). Также в регионе были представлены селькупы, чукчи, ненцы, манси, ханты, эвенки — численность представителей этих народов составляла от 8 до 44 человек. Во время переписи 3 жителя области в графе «национальность» указали «эскимос», а ещё 3 — «тофалар».


В книге «Новосибирская область. Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас» подробно рассказано о том, почему народы из первой десятки списка начали здесь жить.


На карте обозначены исторические поселения народов России на территории Новосибирской области и места современных общин.

Условные обозначения: голубой цвет — русские поселения, оранжевый — немецкие, красный — татарские, жёлтый — украинские, зелёный — узбекские, тёмно-синий — казахские, фиолетовый — таджикские, тёмно-серый — армянские, розовый — азербайджанские, светло-зелёный — киргизские, коричневый — белорусские.

Карта составлена по данным книги «Новосибирская область. Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас».


После церковного раскола в середине XVII века в Сибирь (в район Барабы) отправились старообрядцы, и они стали одними из первых носителей русской культуры на территории современной Новосибирской области.


В это же время здесь оказались казаки, которые защищали Приобье от набегов кочевников, — так появились Уртамский, Умревинский, Чаусский и Бердский остроги, а рядом с ними начали возникать русские деревни.


Крестьяне в итоге начали осваивать земли, так появились деревни Маслянино, Старые Карачи, Сергино, Кругликово и другие. Около 1710 года казаки основали деревню Кривощёковская, из которой позже получился Новосибирск.


Немцы начали осваивать Сибирь только два века спустя. После столыпинской реформы они перебирались в пустующие сельские районы. К 1914 году в Сибири жили уже 75 тысяч немцев, на территории Новосибирской области образовались немецкие сёла — Гоффенталь (основано самарскими немцами, сегодня территория Барабинского района), Неудачино (основано меннонитами из Причерноморья, Татарский район), другой Гофенталь, с одной «ф» (основано немцами-католиками из Приволжья, сегодня — село Октябрьское в Карасукском районе), Шендорф (основано переселенцами из Самарской и Саратовской губерний, сегодня это Павловка Карасукского района), Бутырка (основано немецкими переселенцами с Украины, сегодня — территория Болотнинского района). В 1941 году немцев Поволжья депортировали в Сибирь, уже к 1942 году здесь жило около 300 тысяч, в конце войны к ним добавились репатрианты из оккупированных районов СССР.


Религии в Новосибирской области
Религии в Новосибирской области


Задолго до этих событий, в IV–VIII веках, в Приобье появились тюрки, пришедшие с Алтая. После нескольких веков «смешения и культурного синтеза» в регионе появились сибирские татары. Чаты основали в XV веке село Ояш (Болотнинский район), село Чингис (1629 год) и поселение на территории современного Тогучина. В XVIII веке они построили в пределах современного Новосибирска укрепление Чёртово городище. После разгрома Сибирского ханства, которому чаты платили дань, они приняли российское подданство.


Украинцы хлынули в Сибирь только в середине XIX века. Как и немцы, они стали активно осваивать пустующие сибирские земли после соответствующей реформы с 1881 года — тогда с Украины в Томскую губернию (в которую входила и современная Новосибирская область) переселились 13 тысяч семей. После строительства Транссиба и столыпинской реформы украинцы стали ехать в Сибирь ещё активнее — до 1912 года сюда приехали ещё почти 1,9 млн украинцев.


В селе Юрт-Ора Колыванского района восстановлена мечеть. Все жители участвуют в программе создания в селе музейно-этнографического комплекса, посвящённого истории и культуре чатских татар
В селе Юрт-Ора Колыванского района восстановлена мечеть. Все жители участвуют в программе создания в селе музейно-этнографического комплекса, посвящённого истории и культуре чатских татар


Узбеки оказались в Сибири только после перестройки из-за социально-экономических причин, пишут авторы атласа. Между переписями 2002 и 2010 годов этот народ прирос больше всех среди других групп в области, за 8 лет его численность увеличилась в 7,5 раз. 


По словам Ирины Октябрьской, прямо на территории Новосибирской области сформировались только сибирские татары, которые сегодня в области представлены двумя группами — чатами и барабинцами.


Именно их можно считать «коренными народами Новосибирской области», отметила учёный.


Барабинцы живут в Кочках, Кыштовке, Усть-Тарке, Татарске, Коченёво и Чанах, главным поселением чатов можно считать село Юрт-Ора в Колыванском районе. Чатские татары приняли российское подданство на рубеже XVI–XVII веков, рассказала Октябрьская, после чего многие из них состояли на госслужбе и участвовали в строительстве крепостей, наблюдали за дорогами. Некоторые из них получили дворянское звание и участвовали в Отечественной войне 1812 года. 


Поселение Юрт-Акбалык, где живут чаты
Поселение Юрт-Акбалык, где живут чаты


«Чаты — это мусульмане, они формировались на стыке тюркского, степного, кочевого и таёжного миров. В их культуре соединились степные, кочевые, скотоводческие элементы с элементами таёжными, охотничьими. Это очень оригинальная культура, у них был собственный диалект, историческая память у них сохраняется очень хорошо, они помнят и почитают своих предков», — объясняет этнограф. По её словам, жители Юрт-Оры своими силами возвели в селе мечеть, а потом получили грант на строительство историко-культурного комплекса, где каждый сможет познакомиться с культурой этого народа — кухней, языком и обычаями. 


Житель Юрт-Акбалыка
Житель Юрт-Акбалыка


В сентябре новосибирский журналист Елена Климова побывала в селе Юрт-Акбалык, где тоже живут чаты, она написала репортаж про поселение для сайта «Заповедник». «Здесь в основном занимаются частным хозяйством. Даже те, у кого помимо собственного подворья есть работа, держат лошадей, коров, овец и кур. Прямо к деревне подступает тайга. Весной местные отправляются на заготовки папоротника. Летом вяжут веники для бани, собирают ягоды и грибы. Но главный бизнес — кедровые орехи», — писала она в своём репортаже «Центр вселенной на 130 дворов» 26 сентября.


В Юрт-Акбалыке занимаются изготовлением лодок-долбёнок
В Юрт-Акбалыке занимаются изготовлением лодок-долбёнок


Кстати, НГС.НОВОСТИ тоже побывали в этом селе в сентябре 2017-го, после чего опубликовали подробный репортаж из Юрт-Оры о том, как чаты отмечают религиозный праздник Курбан-байрам.

Прочтений: 370
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (5)5
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено