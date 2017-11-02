Сами мы не местные

Составлена карта народов Новосибирской области — на ней обнаружились один юкагир и три эскимоса

Накануне Дня народного единства НГС.НОВОСТИ решили выяснить, кто живёт в Новосибирской области, и пришли к выводу, что Сибирь — лучшее место для праздника всеобщей международной любви, ведь именно здесь в ауре добрососедства (как говорил наш бывший губернатор) живут десятки народов. В прошлом году учёные составили для правительства области этнографический атлас региона, в котором подробно рассказали, почему вторая по количеству нация в регионе — это немцы, кто населяет деревню Колбаса и какой народ можно считать исконно новосибирским. НГС.НОВОСТИ изучили атлас и составили собственную карту национальных поселений в Новосибирской области.

Последний раз население Российской Федерации переписывали в 2010 году. Сегодня это самые свежие официальные статистические данные по национальному составу страны и регионов. Судя по ним, семь лет назад в Новосибирской области жило примерно 2,7 млн человек.





Тогда статистики разделили их на 27 национальностей и четыре дополнительные графы, в которые попали либо слишком экзотические народности, либо люди, не причисляющие себя ни к одной национальности.







По данным 2010 года, в области больше всего русских — таковыми себя посчитали чуть больше 93% респондентов. Вторую строчку заняли немцы (1,22%), третью — татары (0,95%), четвертую — украинцы (0,87%), пятую — узбеки (0,5%). Самыми малочисленными в области оказались турки (всего 0,03%). В графу «Лица других национальностей» попали 9 тысяч человек, то есть 0,36% ответивших.







Киргизский традиционный ковёр





Напомним, в 2010 году статистики говорили, что в опросе участвовало почти всё население области, однако опрос НГС.НОВОСТИ показал другую картину — тогда 21% респондентов не имели даже косвенного (через родственников) контакта с переписчиками, а более 7% отказались от участия в переписи. НГС.НОВОСТИ подготовили наглядную инфографику, из которой можно узнать, сколько человек той или иной национальности живут в регионе. Обратите внимание: русские в круговой диаграмме не учтены.











О малых народностях области, входящих в группу «Лица других национальностей», ничего не могут рассказать ни представители правительства области, ни учёные. «Это неинтересный вопрос, он не имеет большого смысла. Потому что эти самые мелкие народы — это десятки или даже единицы людей <…> В основном это мигранты. <…> Это информация, высосанная из пальца. Возьмите список народов Российской Федерации — их почти 180, возьмите любой за пределами первой двадцатки, это и будут мелкие народы. Двадцатка замыкается грузинами», — отметила автор книги «Новосибирская область. Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас», ведущий научный сотрудник Института археологии и этнографии СО РАН, доктор исторических наук Ирина Октябрьская.





Тем не менее известно, что в 2010 году многие опрошенные писали в графе национальность слово «сибиряк».





В 2013 году, когда результаты переписи подсчитали, выяснилось, что в Новосибирской области живёт один юкагир (древнейший народ, живущий в бассейне реки Колымы) и один чулымец.





Из коренных жителей Сибири в Новосибирской области обнаружились алтайцы (543 человека), якуты (629 человек), тувинцы (1252 человека), буряты (1312 человек). Также в регионе были представлены селькупы, чукчи, ненцы, манси, ханты, эвенки — численность представителей этих народов составляла от 8 до 44 человек. Во время переписи 3 жителя области в графе «национальность» указали «эскимос», а ещё 3 — «тофалар».







В книге «Новосибирская область. Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас» подробно рассказано о том, почему народы из первой десятки списка начали здесь жить.





На карте обозначены исторические поселения народов России на территории Новосибирской области и места современных общин.



Условные обозначения: голубой цвет — русские поселения, оранжевый — немецкие, красный — татарские, жёлтый — украинские, зелёный — узбекские, тёмно-синий — казахские, фиолетовый — таджикские, тёмно-серый — армянские, розовый — азербайджанские, светло-зелёный — киргизские, коричневый — белорусские.



Карта составлена по данным книги «Новосибирская область. Народы, культуры, религии: этноконфессиональный атлас».







После церковного раскола в середине XVII века в Сибирь (в район Барабы) отправились старообрядцы, и они стали одними из первых носителей русской культуры на территории современной Новосибирской области.





В это же время здесь оказались казаки, которые защищали Приобье от набегов кочевников, — так появились Уртамский, Умревинский, Чаусский и Бердский остроги, а рядом с ними начали возникать русские деревни.





Крестьяне в итоге начали осваивать земли, так появились деревни Маслянино, Старые Карачи, Сергино, Кругликово и другие. Около 1710 года казаки основали деревню Кривощёковская, из которой позже получился Новосибирск.







Немцы начали осваивать Сибирь только два века спустя. После столыпинской реформы они перебирались в пустующие сельские районы. К 1914 году в Сибири жили уже 75 тысяч немцев, на территории Новосибирской области образовались немецкие сёла — Гоффенталь (основано самарскими немцами, сегодня территория Барабинского района), Неудачино (основано меннонитами из Причерноморья, Татарский район), другой Гофенталь, с одной «ф» (основано немцами-католиками из Приволжья, сегодня — село Октябрьское в Карасукском районе), Шендорф (основано переселенцами из Самарской и Саратовской губерний, сегодня это Павловка Карасукского района), Бутырка (основано немецкими переселенцами с Украины, сегодня — территория Болотнинского района). В 1941 году немцев Поволжья депортировали в Сибирь, уже к 1942 году здесь жило около 300 тысяч, в конце войны к ним добавились репатрианты из оккупированных районов СССР.





Религии в Новосибирской области





Задолго до этих событий, в IV–VIII веках, в Приобье появились тюрки, пришедшие с Алтая. После нескольких веков «смешения и культурного синтеза» в регионе появились сибирские татары. Чаты основали в XV веке село Ояш (Болотнинский район), село Чингис (1629 год) и поселение на территории современного Тогучина. В XVIII веке они построили в пределах современного Новосибирска укрепление Чёртово городище. После разгрома Сибирского ханства, которому чаты платили дань, они приняли российское подданство.







Украинцы хлынули в Сибирь только в середине XIX века. Как и немцы, они стали активно осваивать пустующие сибирские земли после соответствующей реформы с 1881 года — тогда с Украины в Томскую губернию (в которую входила и современная Новосибирская область) переселились 13 тысяч семей. После строительства Транссиба и столыпинской реформы украинцы стали ехать в Сибирь ещё активнее — до 1912 года сюда приехали ещё почти 1,9 млн украинцев.







В селе Юрт-Ора Колыванского района восстановлена мечеть. Все жители участвуют в программе создания в селе музейно-этнографического комплекса, посвящённого истории и культуре чатских татар







Узбеки оказались в Сибири только после перестройки из-за социально-экономических причин, пишут авторы атласа. Между переписями 2002 и 2010 годов этот народ прирос больше всех среди других групп в области, за 8 лет его численность увеличилась в 7,5 раз.





По словам Ирины Октябрьской, прямо на территории Новосибирской области сформировались только сибирские татары, которые сегодня в области представлены двумя группами — чатами и барабинцами.





Именно их можно считать «коренными народами Новосибирской области», отметила учёный.





Барабинцы живут в Кочках, Кыштовке, Усть-Тарке, Татарске, Коченёво и Чанах, главным поселением чатов можно считать село Юрт-Ора в Колыванском районе. Чатские татары приняли российское подданство на рубеже XVI–XVII веков, рассказала Октябрьская, после чего многие из них состояли на госслужбе и участвовали в строительстве крепостей, наблюдали за дорогами. Некоторые из них получили дворянское звание и участвовали в Отечественной войне 1812 года.







Поселение Юрт-Акбалык, где живут чаты





«Чаты — это мусульмане, они формировались на стыке тюркского, степного, кочевого и таёжного миров. В их культуре соединились степные, кочевые, скотоводческие элементы с элементами таёжными, охотничьими. Это очень оригинальная культура, у них был собственный диалект, историческая память у них сохраняется очень хорошо, они помнят и почитают своих предков», — объясняет этнограф. По её словам, жители Юрт-Оры своими силами возвели в селе мечеть, а потом получили грант на строительство историко-культурного комплекса, где каждый сможет познакомиться с культурой этого народа — кухней, языком и обычаями.







Житель Юрт-Акбалыка





В сентябре новосибирский журналист Елена Климова побывала в селе Юрт-Акбалык, где тоже живут чаты, она написала репортаж про поселение для сайта «Заповедник». «Здесь в основном занимаются частным хозяйством. Даже те, у кого помимо собственного подворья есть работа, держат лошадей, коров, овец и кур. Прямо к деревне подступает тайга. Весной местные отправляются на заготовки папоротника. Летом вяжут веники для бани, собирают ягоды и грибы. Но главный бизнес — кедровые орехи», — писала она в своём репортаже «Центр вселенной на 130 дворов» 26 сентября.







В Юрт-Акбалыке занимаются изготовлением лодок-долбёнок





Кстати, НГС.НОВОСТИ тоже побывали в этом селе в сентябре 2017-го, после чего опубликовали подробный репортаж из Юрт-Оры о том, как чаты отмечают религиозный праздник Курбан-байрам.