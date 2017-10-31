«Попал под горячую руку»: подробности резни возле общежития СибУПК на Маркса

По словам очевидцев, в ночь на 30 октября возле Карла Маркса, 24/1 была массовая драка студентов. В разборках участвовали человек 30–40. Несколько минут молодые люди бились кулаками, пока не раздался пистолетный выстрел. Парни бросились врассыпную, один из них замешкался — и получил удар в спину ножом. Приехавшая «скорая» уже не смогла спасти жизнь 18-летнего второкурсника юридического факультета. Как вышло, что тихий и примерный студент оказался в самой гуще криминальной беседы, и почему руководство вуза просит своих студентов не распространяться о трагедии — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Примерно в начале двенадцатого ночи случайные прохожие могли лицезреть жестокую массовую драку возле общежития № 2 . Показания очевидцев о том, сколько точно человек участвовало в потасовке, разнятся — одни говорят 30, другие — 40 человек. «Я просто слышал хлопки, похожие на выстрелы. Тишина. И крики, что-то про "скорую". Потом выглянул и увидел тело. Никто ничего не знает, как это произошло», — пояснил корреспонденту НГС.НОВОСТИ один из студентов.







Окна первокурсницы Карины как раз выходят на дорогу за общежитием, где и произошло убийство. За полсекунды до выстрела девушка обратила внимание на драку у заднего входа в общагу. «Потом был выстрел, вверх, — вспоминает девушка. — И по этому щелчку они (участники драки. — А.И.) разбежались как тараканы, в разные стороны. Этот мальчик погибший несколько шагов делает и падает».





По словам знакомой погибшего Анастасии, студент просто не успел убежать вместе со всеми, когда начали стрелять в воздух. «И ему удар со спины был, — объяснила студентка. — Кто это сделал и зачем — не знаю».





«Около часа ночи обнаружили тело молодого человека, приехала "скорая" — спасти не смогли. Ранение было одно — в области спины. Колото-резаное ранение. Ночью на месте происшествия работали следователи и сотрудники полиции», — пояснили корреспонденту НГС.НОВОСТИ в СУ СКР по Новосибирской области.





Студенты рассказывают, что в группе университета попросили студентов не распространять информацию о трагедии. Поговаривают, что это из-за того, что «скорую помощь» парню долго не вызывали. «Это неправда, я сама вызвала "скорую" сразу», — рассказала корреспонденту жительница соседнего общежития Наталья. По словам девушки, несколько человек сразу бросились оказывать первую помощь студенту и когда медики приехали, молодой человек был ещё жив. «Парень не участвовал (в драке. — А.И.), он просто вышел постоять. Он маленький. Больше ничего сказать не могу», — добавила Наталья.





Второе общежитие находится недалеко от колледжа культуры, студенты которого почему-то ходят на перекур как раз недалеко от места убийства. Говорят, так у них заведено. И среди курящих учащихся колледжа бытует мнение, что парень погиб как раз из-за этой вредной привычки. «Парень ночью вышел покурить, тут были разборки. Оказался крайним», — объясняет студентка Полина.





Одногруппники девушки вспомнили, что недавно у них у самих были стычки с жильцами этого общежития. Именно из-за курения. «Есть один парень, он на нас наезжал, что мы курим. Хотя сам тоже курит, но ему не нравится, когда тут другие курят. Он доставал пистолет, махал им. Я тогда подумал, что это был муляж. После этого выстрела так уже не думаю», — рассказал журналисту студент колледжа Никита.





Место, где произошло убийство





Но у студентов СибУПК совершенно другая версия случившегося — парень сам участвовал в разборках, его позвали знакомые «для массовки». «Поссорились студенты в общаге, договорились о "стрелке", пришли толпа на толпу, и получился труп, — объясняет студент Илья. — Знаю ещё, что парня (убитого. — А.И.) позвали чисто для числа, под горячую руку попал просто». По словам собеседника, повод для ссоры был нелепый — один парень попросил другого выключить свет, тот не расслышал, потому что был в наушниках. Тот, кто просил выключить свет, разозлился и ударил парня в наушниках кулаком.





Разгорелся скандал. На «стрелку», как поговаривают студенты, пришли около двадцати человек из первого общежития и примерно столько же из второго. Уже ночью, после убийства, студенты видели, как из общежития выводили толпу парней.





«Парень, как я понимаю, за компанию пошёл, для массовки, — уверяет знакомая погибшего Соня. — Он спортом занимался, был отзывчивым, тихим и спокойным».







По словам студентов СибУПК, погибшему было 18 лет, он учился на втором курсе юридического факультета, в Новосибирск приехал из Тувы.





«Баскетболом занимался, — пояснил однокурсник погибшего Никита. — Я только в универе с ним общался. Ну как по мне, человек был очень хорошим, добродушным. Никогда ни к кому не лез. Даже не знаю, кто мог это сделать. Жалко парня».







В пресс-службе Сибирского университета потребительской кооперации отказались комментировать ситуацию, добавив, что корреспонденту НГС.НОВОСТИ «возле нашего университета не стоит гулять».





Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). В Следственном комитете пояснили, что подозреваемых до сих пор ещё ищут.







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