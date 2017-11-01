Дед Махорка против Gelio: город под ними

Новосибирск трудно назвать городом небоскребов, но так получилось, что именно здесь есть сразу два фотографа, которые прославились на всю страну своими фотографиями городов, снятыми сверху, — это Слава Степанов (Gelio) и Вадим Махоров (dedmaxopka). У каждого из них свой узнаваемый стиль. Недавно оба фотографа выложили в своих аккаунтах в «Живом журнале» свежие подборки видов Новосибирска. Мы решили выбрать на свой вкус 10 фотографий каждого из них и дать возможность читателям НГС решить, чей взгляд на город им нравится больше.

Оба фотографа начинали как руферы — то есть люди, чей главной целью было забраться на какую-то труднодоступную крышу и сделать оттуда кадры, которые обычному профессиональному фотографу (а уж тем более любителю) недоступны.







Поначалу единственным местом, где Степанов и Махоров публиковали свои кадры, был «Живой журнал», а само это занятие было чистой воды хобби. Но наступили новые времена, и слава пришла к обоим фотографам практически без помощи СМИ.







Со своей известностью Махоров и Степанов поступили по-разному. Слава стал успешным профессиональным коммерческим фотографом, который активно снимает для корпоративных заказчиков. Вадим же продолжил свои «залазы», оказываясь порой в местах не просто недоступных, но и опасных. Всё же в отличие от обычных руферов, для которых проникнуть на закрытый объект может быть самоцелью, Махоров делает это для того, чтобы получить действительно захватывающие снимки.







В Новосибирске, впрочем, оба фотографа находятся в равных условиях. Вряд ли здесь остались удачные точки съёмки, которые были бы кому-то из них недоступны, да и сам город они знают как свои пять пальцев. Не говоря уже о том, что вид на город сверху вообще, казалось бы, даёт не так много возможностей снять что-то уникальное.







Тем не менее у каждого из фотографов есть свой, узнаваемый с первых снимков стиль. У Славы Степанова много кадров, которые, кажется, сняты специально для календаря. Что неудивительно — Слава действительно выпускает календари и наборы открыток с видами городов. Кому-то некоторые из этих видов покажутся слишком «глянцевыми», но и у такого взгляда на город есть немало почитателей. К тому же фотографии Gelio имеют и чисто документальную, историческую ценность. Глядя на них, можно видеть, как развивался и рос город, как в нём появлялись новые дома и менялась перспектива.







Но «открыточные» виды, конечно, не единственное, что можно найти у Степанова. Слава любит и умеет работать со светом, наполняя городские улицы рассветной дымкой. Махоров же любит взглянуть на город сквозь низкие облака откуда-то с головокружительной высоты.







Gelio часто пользуется сжатой перспективой, делая городскую застройку на снимке даже ещё более тесной, чем она есть на самом деле. А Dedmaxopka любит взглянуть на объект съёмки вертикально вниз — так, как обычный человек не увидит его почти никогда.







Часто встречающийся приём у Gelio — это длинная выдержка, которая рисует на дорогах яркие световые узоры. Дед Махорка забирается выше, поэтому превращает вечерние улицы в почти однородные потоки света.







Даже в кадрах, которые, кажется, похожи друг на друга, чувствуется разный подход. Вы же поняли, где кто, даже не глядя на подписи внизу?







Слава любит ракурсы, которым в принципе не нужна подпись — изображение само говорит за себя. Вадим старается взглянуть на известные объекты с той стороны, откуда люди их видеть не привыкли.







Спорить о том, кто из фотографов лучше, — дело бессмысленное. Но вот предпочитать один стиль другому — вполне нормально.







Чей Новосибирск больше всего нравится лично вам?

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Вадима Махорова.

Оба хороши, люблю обоих.

Я сам могу «айфоном» снять не хуже. Если куплю «айфон» и залезу на крышу. К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



