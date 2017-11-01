Хоровод имени Медведева

Премьер Дмитрий Медведев одним росчерком пера поменял систему движения по кольцам на российских дорогах — теперь круг всегда будет главным, как в Европе и практически во всём мире. Встанет ли Новосибирск в новом хороводе колец — в материале НГС.НОВОСТИ.

Дмитрий Медведев 26 октября подписал постановление Правительства № 1300, которым внесены небольшие изменения в пункт 13.11.1 ПДД, и теперь он звучит так: «При въезде на перекрёсток, на котором организовано круговое движение и который обозначен знаком 4.3, водитель транспортного средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому перекрёстку».





Знак 4.3 — это вот этот знакомый всем кругляш кольцевого движения, который стоит на всех новосибирских кольцах

31 октября постановление опубликовала правительственная «Российская газета», а значит, оно вступит в силу через 7 дней.







То есть в следующую среду, 8 ноября, с самого раннего утра — кто на кольце, тот и главный.





Впрочем, городские власти пока не торопятся в авральном порядке менять знаки, ведь на многих кольцах стоят дополнительные знаки приоритета движения, и убрать их, официально оформив новую схему движения, — дело довольно долгое. «Во-первых, это [должны быть] решения ГИБДД прежде всего, поэтому вместе с ними будем вести эту работу в плановом порядке. Мы не устраняемся», — заявил НГС.НОВОСТИ мэр Новосибирска Анатолий Локоть.





«Знаки сейчас менять срочно не будем. 8 ноября вступит в силу, и совместно с отделом организации движения мэрии ГИБДД комиссионно будет выезжать на перекрестки, смотреть, где что нужно поменять, но только после вступления правил в силу. А пока водителям следует ездить по тем знакам приоритета, которые сейчас стоят», — заявил и представитель УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Константин Шкабарня.







Новосибирские автомобильные эксперты встретили новшество по разному: кто-то прогнозирует коллапс, кто-то предрекает уменьшение пробок. «Проще будет. Ещё во времена СССР во многих городах — Риге, Тольятти — кольцо уже являлось главным. Пробки уменьшатся, хоть и ненамного. Сейчас ведь как — заезжает главный поток с какого-нибудь направления, а всё движение на круге стоит ждёт, вот кольцо и заблокировано. А по новым правилам блокировки не будет, с кольца же всегда съехать можно», — говорит директор «Центра высшего водительского мастерства» Виктор Жигулин.





По мнению автомобильного юриста Дениса Алмазова, новосибирцы уже привыкли ездить по старым правилам, и менять их не стоило.





«Пробок ещё больше будет, ведь если машины на кольцо попадают, они едут и едут, а въезжать-то другим будет трудно на кольцо.





Мы должны отталкиваться от наших условий, а не смотреть на Европу. Первое время будет путаница, у нас же все едут по помехе справа. Могут просмотреть знак, будут аварии поначалу», — оценивает новые правила эксперт.





На большинстве новосибирских крупных колец есть светофоры и дополнительные знаки приоритета «Уступите дорогу» и «Главная дорога», поэтому на многих из них рабочее движение в дневное время вовсе не поменяется, сходятся во мнении эксперты.





Видео: как правильно проезжать кольцо на площади Калинина по действующим знакам:









Новосибирск часто называют столицей колец — их в городе больше 20, и они масштабные. С введением новых правил, считает руководитель новосибирского отделения «Федерации автомобилистов России» (ФАР) Вячеслав Ашурков,





в случае отказа светофора или в мигающем режиме наибольшие проблемы ждут водителей на кольцах на площади Труда, площади Лунинцев, площади Калинина и на Березовой роще.





«На Труда основной поток идёт со Станиславского и с Широкой в центр. Широкая будет въезжать на кольцо и напрочь забьёт улицу Станиславского, которая и сейчас стоит, — говорит эксперт. — На площади Лунинцев, возле цирка, Нарымская движется на Димитровский мост и остановит улицу Челюскинцев — пробка будет от самого вокзала».





Ещё два кольца в правобережье, имеющие стратегическое значение, могут заблокироваться со всех сторон. «На Березовой роще основной поток идёт из центра по Кошурникова и по проспекту Дзержинского в центр. Встанет улица Кошурникова со стороны "Золотой Нивы", поскольку на кольце выстроятся те, кто поворачивает из центра на проспект Дзержинского. Ну а на площади Калинина основные потоки идут из центра и от аэропорта. Здесь и так уже пробки из центра по вечерам — от этих машин пострадают те, кто едут по Дуси Ковальчук в обе стороны, произойдёт цепная реакция», — добавляет Вячеслав Ашурков.





Впрочем, доля разума в новых правилах, по мнению эксперта, всё-таки есть.





«Если где-то уже сложилась конкретная организация движения, то менять ничего не надо, ведь порядок устоялся, люди привыкли. А вот при строительстве новых колец да, делайте его главным», — заключает г-н Ашурков.





Читайте также:

«Эффект стада»: площадь Калинина утонула в пробках — НГС.НОВОСТИ попросили опытного автоинструктора показать, как правильно по ней ездить.





Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.