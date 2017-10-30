Авторынок дал газу

Новосибирцы вышли из кризиса и встали в очереди за новыми авто — им дают огромные скидки

BMW X6
BMW X6

Новосибирский авторынок несколько месяцев подряд показывает отчаянные скачки продаж — новые автомобили раскупают, чуть ли не стоя в очередях. В этом сентябре машин продали на четверть больше, чем в сентябре 2016 года, — это даже выше общероссийского показателя. Откуда у людей появились деньги на сильно подорожавшие новые авто и кончился ли кризис — в материале НГС.НОВОСТИ.

С 2013 года в России авторынок падал, войдя в крутое пике с началом кризиса 2014 года. По данным аналитического агентства «Автостат», в лучший для автопрома 2012 год в стране продали 2,93 млн новых машин, затем всё буквально рухнуло в два раза.


В Новосибирске, по данным «Автостата», всплеск покупок в автосалонах наметился в начале 2017 года. Уже к концу лета общий рост продаж превысил 20% по отношению к прошлому году. А в сентябре и вовсе произошёл скачок более чем на четверть (+26,5%). За этот месяц в регионе продали 1430 новых машин (в прошлом сентябре только 1130 штук).


«Лидеры среди марок в абсолютных продажах — LADA, Renault и Nissan. У каждого из них рост по 50–70%.


Далее идут Volkswagen, Hyundai и KIA», — говорит руководитель пресс-службы «Автостата» Азат Тимерханов.


Самый резкий всплеск спроса у новосибирцев демонстрирует Skoda — целых 220% роста (80 штук за сентябрь). Очевидно, это произошло за счёт обновлённой модели Skoda Rapid, которую за месяц продали в количестве 50 штук (+400%).


Слева — объёмы продаж в России Справа — продажи в Новосибирске за сентябрь 2017-го
Слева — объёмы продаж в России
Справа — продажи в Новосибирске за сентябрь 2017-го


Сменился лидер среди моделей — «кореец» Solaris уступил первое место «немцу» Volkswagen Polo (80 штук за месяц, +14,3%). Вообще, Hyundai в Новосибирске чуть ли не единственная марка, которая на фоне общего роста показала падение продаж (–25,7%). Ещё один аутсайдер — любимая сибиряками марка Toyota (–25,0%). Ни одной новой «тойотовской» модели нет в топ-10 предпочтений новосибирцев.


В компании «Мегапарк» (дилер KIA) отмечают: спрос стал таким, что некоторые модели придётся ждать около месяца, если подходящего экземпляра нет в наличии. «Чаще, конечно, берут Rio, на втором месте кроссовер Sportage. Ожидание на самые популярные модели и комплектации может случаться, ожидание не превышает 3–5 недель», — говорит старший менеджер отдела продаж «Мегапарка» Михаил Марков. 


Новосибирский салон BMW за год сумел наводнить город баварскими автомобилями, которые раньше просто несколько лет не продавались. «Самые продаваемые: седаны 3-я и 5-я серия. Клиенты предзаказывают новое поколение кроссовера X3. Ожидаем хороший спрос на X2 и просто убийственный спрос на Х7», — рассказывает руководитель отдела продаж компании «Элит Авто Сибирь» Максим Резник.


Сейчас за месяц в городе продаётся 35 новых машин BMW, это единственная премиальная марка в топ-10.


Модели Ford начали пользоваться повышенным спросом после затяжной стагнации — производитель стал делать скидки и первым «сдувать» цены. Сейчас «фордовские» модели распродают, просто отнимая по 50–100 тысяч от прайсовой цены. Например, средний Ford Focus на «автомате» можно купить за 946 000 рублей — почти как «Солярис» классом ниже. «Больше всего берут Kuga, затем Focus и EcoSport. Редкое ожидание составляет максимум 1,5 месяца», — отмечает руководитель отдела маркетинга компании «Форд Центр Сибирь» Юлия Крылова.


В салоне Nissan сообщили, что больше всего у них расходятся кроссоверы, среди лидеров только один легковой автомобиль. «Наши бестселлеры — кроссовер Qashqai, внедорожники Terrano и X-Trail, а также седан Almera», — рассказывает руководитель отдела маркетинга компании «Сибирские Моторы» Юлия Чепугачева.


Участники рынка сходятся во мнении, что одним из основных толчков к росту спроса со стороны покупателей послужили госпрограммы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым можно получить субсидию и скидку 10%. «Люди немного остыли и успокоились с момента кризиса, прошло достаточно времени, чтобы ситуация в стране стабилизировалась; второй фактор — это поддержка государства на покупку новых автомобилей», — говорит руководитель отдела маркетинга компании «Альт-Парк» (Skoda) Анна Мансурова. Здесь завлекают покупателей сниженной кредитной ставкой — 8,9% годовых.


«Кредитный портфель у нас от 30% до 60% сделок. Это не значит, что у клиентов нет живых денег, как раз наоборот — кто считает их, тот и берёт кредит, так как ставки BMW-банка ниже реальной инфляции. Сейчас мы стремимся к годовым продажам свыше 500 автомобилей», — объясняет Максим Резник из BMW.


«У нас портрет покупателя примерно такой: средний класс, в основном специалисты среднего звена, люди в возрасте от 28 до 60 лет. 


Люди меньше стали переживать за сбережения и соответственно проще с ними расстаются», — рассуждает Юлия Крылова из Ford.


Новосибирский экономист, ведущий научный сотрудник Института экономики СО РАН Владимир Клисторин видит в возрождении авторынка и окончание кризиса, и отложенный спрос, однако резкого роста доходов у людей, по его мнению, всё-таки нет. «Скорее всего, это отложенный спрос. В кризис люди были напуганы падением, уходили в наличные и отказывались от товаров длительного пользования, автомобилей. Сейчас новосибирцы немного успокоились, да и технику менять надо», — объясняет эксперт.


По мнению эксперта, неустойчивый рост в экономике ещё не означает существенной прибавки в накоплениях людей, а многие категории и вовсе продолжают терять доходы.


«Кризис, безусловно, закончился — экономика вошла в рецессию, исчезли отрицательные темпы роста производства.


У части населения доходы, может быть, и растут, и значительно. Это могут быть чиновники, но это точно не малый бизнес, у которого ситуация не очень хорошая. Устойчивого увеличения доходов в целом у населения нет. По статистике, в этом году будет +1,5% прироста ВВП, но реальные доходы даже снижаются — падают реальные пенсии, растут обязательные платежи по "коммуналке" и выплаты по кредитам», — резюмирует г-н Клисторин.

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