«В моей смерти прошу винить Коновалова»

«ПТК-30» в центре скандала: её директор арестован, а строители лезут за зарплатой на стрелы кранов

Проблемы с выплатами зарплат в «ПТК-30» начались давно, но в компании постоянно говорили, что у них всё в порядке
Проблемы с выплатами зарплат в «ПТК-30» начались давно, но в компании постоянно говорили, что у них всё в порядке

Одну из крупнейших строительных компаний Новосибирска — ГК «ПТК-30» — серьёзно лихорадит. Последнее время её работники почти каждый день залезают на башенные краны с требованием вернуть долги по зарплате, которые числятся ещё с осени 2016 года. 26 октября около тридцати человек из разных подразделений «ПТК-30» пришли в офис, чтобы получить чёткий ответ по сроку погашения. Руководство к ним не вышло, зато стало известно, что один из владельцев ГК, Антон Коновалов, накануне был задержан сотрудниками Следственного комитета за взятку. Корреспондент НГС.НОВОСТИ попытался выяснить, что происходит с компанией, и узнал, когда её работникам выплатят заработанное. 

Справка: Группа компаний «ПТК-30» — крупная строительная фирма, включает в себя несколько компаний как Новосибирска и области, так и других регионов. По данным системы «СПАРК-Интерфакс», 33 действующие новосибирские компании разных сфер деятельности возглавляет (или является их совладельцем) Антон Коновалов. Одна из этих фирм — ООО «Виакон» — имеет головную кампанию ООО «Флеревилль» на Кипре. Помимо этого, на полного тёзку Коновалова Антона Владимировича оформлены 16 компаний в Москве, Краснодарском крае, Самарской и Ростовской областях, Удмуртии и 2 фермерских хозяйства — в Самарской области и Красноярском крае. 


Владимир Коновалов, отец Антона, по данным «СПАРК», руководит 25 новосибирскими компаниями. На тёзку Коновалова Владимира Ивановича также оформлены 19 компаний в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Магадане, Удмуртии, в Пермском, Камчатском, Краснодарском краях, Иркутской, Оренбургской и Томской областях. За Владимиром Коноваловым также числятся фермерское и рыболовное хозяйства.  


В октябре рабочие ГК «ПТК-30» почти каждый день залезали на башенные краны и требовали долги по зарплатам
В октябре рабочие ГК «ПТК-30» почти каждый день залезали на башенные краны и требовали долги по зарплатам


Группу компаний «ПТК-30» лихорадит. Её рабочие почти каждый день залезают на башенные краны с требованием погасить долги по зарплате. Один из владельцев ГК «ПТК-30», Владимир Коновалов, заверил НГС.НОВОСТИ, что «это люди так работают». В четверг, 26 октября, семь работников ГК «ПТК-30» залезли на башенный край стройки на улице Дуси Ковальчук, 378«а» — просидели с самого утра до позднего вечера, но денег так и не получили. 


В тот же день группа из примерно тридцати рабочих разных дочерних предприятий ГК пришла в офис и потребовала чёткий ответ, когда будут деньги. К рабочим никто не вышел, но от Владимира Коновалова передали, что деньги будут в конце октября. Владимира Коновалова, говорят строители, и считают истинным хозяином компании.


26 октября около тридцати работников разных «дочек» «ПТК-30» пришли в офис требовать зарплату
26 октября около тридцати работников разных «дочек» «ПТК-30» пришли в офис требовать зарплату


«Я до последнего верил… Он (Коновалов-старший. — И.К.) мне каждый день говорил, что завтра привезу <…> деньги, и что? Каждый раз я жене говорил, детям своим говорил: "Сынок, я не могу сейчас купить, я пойду вот завтра, мне дядя отдаст [деньги], я куплю тебе машинку". <…> В понедельник мы приходили сюда, нам сказали, что в течение двух дней нам выдадут абсолютно все задолженности. Я пришёл домой и сказал жене: "Зайка, радуйся! В течение двух дней нас рассчитают". И что? Нас не рассчитывают по причине того, что мы работаем! Понимаете? Я сегодня после обеда пошёл и нажрался... Потому что нервы не выдержали. Я не алкаш. Я люблю работу. Но когда дети просят [мандаринку], а ты не можешь купить… Я в 90-е выжил, но таких проблем не было. Что нам остаётся? Оружие брать?» — еле сдерживает слёзы нетрезвый бетонщик-монолитчик Алексей Иньшин, которому должны больше 100 тысяч рублей. 


Слева — бетонщик Алексей Иньшин, справа — начальник охраны, который вызвал полицию
Слева — бетонщик Алексей Иньшин, справа — начальник охраны, который вызвал полицию


Позже этого бетонщика за нетрезвый вид сдал в полицию начальник охраны «ПТК-30», который не пожелал представиться корреспонденту НГС.НОВОСТИ. «Ждите, что я на кран залезу или здесь себя подожгу», — напоследок бросил начальнику охраны бетонщик. «Мне это до лампочки», — равнодушно парировал начальник охраны. Кстати, в «ПТК-30» хотели отправить в полицию «за фотографирование без аккредитации» и корреспондента НГС.НОВОСТИ, но передумали.


Строитель не пытался сбежать и честно дождался полицейских, а после уехал в отделение писать объяснительную
Строитель не пытался сбежать и честно дождался полицейских, а после уехал в отделение писать объяснительную


Полностью зарплату в ГК «ПТК-30» не платят давно. Некоторым — с осени 2016 года. Рабочие говорят, что хозяева строительной фирмы должны почти всем своим работникам. Немного подумав, уточняют: таких 300–400 человек. Иногда зарплату всё же выплачивают, но обычно, замечают рабочие, «белую» часть — от 8700 до 15 000 рублей. А получают в ГК в зависимости от специальности от 30 до 150 тысяч рублей в месяц, а то и больше. 


Гасили долги до последнего времени и тем, кто залазил на кран. Сейчас — нет: строители говорят, что руководству «ПТК-30» посоветовали не поддаваться на шантаж. Проверить всё это корреспонденту НГС.НОВОСТИ не удалось. 26 октября он целый день простоял с рабочими в офисе ГК, но так и не дождался обещанного официального комментария от юриста компании. «Пишите официальный запрос, в семидневный срок ответим», — заметила начальник юридического отдела, тоже не пожелавшая представиться. По сотовому телефону Коновалов-старший не отвечал. Правда, в августе он же убеждал корреспондента НГС.НОВОСТИ: «У нас нет людей с задолженностями».


Маляру Ларисе Карпович в компании «ПТК-30» должны более 130 тысяч рублей 
Маляру Ларисе Карпович в компании «ПТК-30» должны более 130 тысяч рублей 


Лариса Николаевна Карпович работает маляром. Ей должны больше 130 тысяч рублей. У женщины семья и ипотека, за которую каждый месяц надо отдавать 8300 рублей, плюс «коммуналка». Просрочка в банке — уже два месяца. 


«Говорю Владимиру Ивановичу [Коновалову]: "Я, значит, тоже полезу на кран". Он говорит: "Нет, никуда не надо лезть, мы решим вопрос". Вот уже прошла вторая неделя, всё решается. Никаких результатов. Что остаётся? Залезть на кран? Ну хочется же всё по-человечески», — вздыхает Лариса Карпович. Муж у неё тоже оказался заложником похожей ситуации, но в другой организации.


«У меня с женой 25 октября годовщина была — три года. А денег нет. Пришлось лезть. Но не дали ничего, ещё штраф выпишут — суд будет. К восьми [утра] залез, в первом часу [дня] меня сняли. Один потому что был. А приехала пара "бобонов" полиции, прокуратура, Следственный комитет. "Скорая" с психиатром. Потом МАСС приехал со спасателями, и всё — [меня] забрали. Трое спасателей залезли, а мне не драться же с ними. Как слез, ко мне сразу же — психиатр, Следственный комитет, прокуратура... В "обезьяннике" просидел четыре часа, потом расписался в бумажках и меня отпустили», — рассказал бетонщик Алексей, залезший 25 октября на кран на улице Волховская.


Стройка на улице Дуси Ковальчук, 378«а»: на этот кран залезли сразу семь человек, правда, денег они так и не добились
Стройка на улице Дуси Ковальчук, 378«а»: на этот кран залезли сразу семь человек, правда, денег они так и не добились


Кто-то в группе рабочих, курящих возле офиса «ПТК-30», вспомнил про знакомого, который пришёл в кассу компании с бумагой, где написал: «В моей смерти прошу винить Коновалова». Говорят, деньги в кассе тут же нашлись.


Рабочие уверяют, что обманывают их постоянно. В сентябре предложили съездить поработать на стройку во Владивосток, где у Коновалова-старшего, как утверждают рабочие, в рамках президентской программы освоения Дальнего Востока строится элитное жильё по 250 тысяч рублей за квадрат. В «ПТК-30», утверждают рабочие, им пообещали, что там заплатят за работу и погасят все прошлые долги. Коновалов-старший, говорят, прилетел в конце вахты во Владивосток, сказал, что деньги будут завтра, и улетел обратно в Новосибирск.


«И вот по сей день это завтра не приходит. Ему потом позвонили оттуда (из Владивостока. — И.К.), он сказал: езжайте домой. Заказчик нам купил билеты и отправил домой, чтобы мы там не залезли на кран. Начальник участка [на стройке во Владивостоке] сказал: "Ребята, свои проблемы решайте сами. Езжайте в Новосибирск, пишите в прокуратуру, лезьте на кран"», — грустно усмехнулся рабочий.


«Никакой прессы. Указание моего начальника [службы безопасности «ПТК-30» Михаила Чуканова]. Вы хотите, чтобы меня с работы выгнали?» — объяснил охранник стройки на улице Дуси Ковальчук
«Никакой прессы. Указание моего начальника [службы безопасности «ПТК-30» Михаила Чуканова]. Вы хотите, чтобы меня с работы выгнали?» — объяснил охранник стройки на улице Дуси Ковальчук


Причины, по которым деньги не платят, меняются каждый день. «Вы что, телевизор не смотрите? Смотрите телевизор! Слева — американцы, справа — японцы…Такая ситуация в стране. Если уволитесь — денег не будет», — пересказывает беседу с начальством один из рабочих.


«А что мы можем сделаем? Мы их спросили, они не хотят слезать», — заметил один из спасателей, прибывших к крану, где сидели семь строителей
«А что мы можем сделаем? Мы их спросили, они не хотят слезать», — заметил один из спасателей, прибывших к крану, где сидели семь строителей


Угрозы залезть на верхотуру за своими деньгами, видимо, скоро прекратятся совсем. Почти все краны заварили сеткой, стрелы опускают вниз, а на стройки, которые у «ПТК-30» по всему городу, нанимают охрану. «ГБР-овцы говорят, мол, мы вас за 5000 начнём с кранов скидывать», — рассказывают рабочие и криво улыбаются: «А мы их за свои стотысячные долги тогда арматурами...».


На прошлой неделе Следственный комитет задержал генерального директора «ПТК-30» Антона Коновалова, который в начале октября опровергал слухи о кризисе в компании. В пятницу, 27 октября, несколько человек приехали с палатками к офису компании. Но разбить палаточный городок им не дали — выплатили каждому по 30 тысяч рублей.


А между тем к протестам против «ПТК-30» начинают подключаться дольщики домов, сдать которые строители Коноваловы обещали в прошлом году, а также те, кто заехали в купленные квартиры, но до сих пор не могут получить документы на жильё.  


«Говорят, четвёртого [ноября] к нам Путин собирался… Да? Ну хорошо», — задумчиво заметил один из рабочих в разговоре с корреспондентом НГС.НОВОСТИ и добавил, что долги всем в компании пообещали погасить 31 октября. 

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