Девушка месяца: инженер Оля и сверкающий «Солярис»



О личном автомобиле я уже давно мечтала, но так получалось, что деньги были нужны сначала на покупку квартиры, после на ремонт. Когда нет детей, можно и на метро доехать, и на такси.













В прошлом году у нас появился сын, а ребёнка, сами понимаете, и на прогулку в парк, и в больницу, и в бассейн нужно отвезти. Решились на покупку второй машины, долго выбирали, почти полгода.













Душа лежала к «Солярису», как-то запал он мне в душу ещё лет 5 назад. В общем, чисто случайно заехали в салон, и нам очень понравился оранжевый авто, он ярким пятном выделялся на парковке среди всех. У меня тогда сразу глаза загорелись! В итоге комплектация Comfort, задние парктроники, сигнализация — машина обошлась в 750 00 0 рублей.













Для первого автомобиля это отличный вариант — электроприводы, обогревы, даже руля, климат-контроль, громкая связь, что мне, как начинающему водителю, очень важно. Дизайн мне нравится, руль кожаный — приятный на ощупь, на дверях даже есть мягкие вставки, пластика многовато, но выглядит достойно. Багажник просторный, главное — коляска легко закидывается.













Сначала педали газа и тормоза для меня казались резковаты, машина новая, но я быстро привыкла. Все переживают по поводу жёсткой подвески на «Солярисах». Да, она жестковата, но мне это особого дискомфорта не доставляет, я езжу в основном с ребёнком, стараюсь не разгоняться по бездорожью.













Вообще, права я получила 7 лет назад, просто решила пойти учиться в автошколу, пока были деньги и время. Многие считают, что нет смысла сдавать на права, пока нет машины, не согласна с этим. Вот я, например, достала с полочки права, сдула пыль, а у меня уже стаж 7 лет! Но первое время всё равно считаю своим долгом ездить с «восклицательным знаком».













Я проектирую объекты энергетики, моя работа мне дала не только опыт. Благодаря командировкам удалось покататься по стране, бывала в таких местах, куда только на лодке можно было добраться, а изыскания проводить в огромных резиновых сапогах, потому что воды по пояс.













Несмотря на технический склад ума, меня всегда тянуло к творчеству, отсюда моё увлечение живописью и графикой, в основном занимаюсь этим для себя, дарю картины родственникам и друзьям, придумываю что-то для интерьера нашей квартиры. Также очень люблю активный отдых: велосипед, коньки, сноуборд, и муж меня в этом поддерживает.











С машинами связана куча историй, как-то раз летом мы с друзьями вечером поехали на пляж, на таком, знаете, бывалом «Волгаре». Собрались домой, сели в машину, а она в песке застряла. Мальчишки нам говорят, что толкать придётся, а мы сидим на заднем сиденье с подружкой, такие красивые в босоножках на каблуках, смеемся, думаем, шутят! А потом сняли каблуки и давай толкать, приехали домой все грязные!













Сейчас мужчины все спокойнее реагируют на девушек-водителей. Если 20 лет назад пальцем показывали, свистели и сигналили, сейчас такого нет. Вообще, мужчины часто помогают, выходят из машины и терпеливо подсказывают, как припарковаться. Мне кажется, что дамы более раздражительно себя ведут.













Ездим по Новосибирску с сыном почти каждый день, в основном по правому берегу, естественно, днём или в час пик. Пока каких-то особых трудностей и конфликтов на дороге не возникало, да и не удивительно, мы же никому не мешаем, едем себе и никого не трогаем!











Конечно, я уже почувствовала на себе все прелести новосибирских корявых дорог, пробок и дефицита парковочных мест. По центру вообще лучше пешком ходить, припарковаться практически невозможно, счастье, если это удалось. Но я уже знаю парочку волшебных мест, где можно поставить машину почти всегда!











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