«Я паркуюсь как чудак»: Hummer унизил Новосибирск

В самом центре огромный Hummer устроил грязевые ванны, а Land Cruiser 001 встал против разметки

В новом, 45-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: центр города вытоптали и раскатали в грязь большие внедорожники, а мастера показывают способы парковки против разметки.









Начинает выпуск огромный внедорожник Hummer, устроивший в центре Новосибирска вот такое непотребное грязевое шоу. «Пересечение Ленина и Советской. Не остановили этот "бульдозер" установленные бетонные полусферы. Травникову надо показать состояние газонов центра города», — пишет читатель Георгий губернатору на заметку.





А ведь это самое сердце города, средоточие баров и ресторанов, место прогулки горожан и гостей Новосибирска. Уже много лет здесь паркуются дорогие и не очень автомобили. Ранее мы сообщали, что на этом тротуаре был замечен джип боксёра Миши Алояна. Но с тех пор городские власти так и не приняли никаких действенных мер — не установили надёжного заграждения, не привели в порядок газон.













Этот «Крузер» хотя бы ничего не повредил. «Парковка напротив Дворца бракосочетания в центре Красного проспекта забита полностью, но не всеми одинаково. Видимо, владелец сильно торопился жениться и решил заехать на неё не только через поребрик, но и занять максимально возможное место, а что, номера позволяют!» — сообщает очевидец.













«В этом месте постоянные массовые нарушения ПДД — езда и парковка на тротуаре. Напротив здания Красный проспект, 218"в"», — пишет нам читатель Павел.













«Увидел этого чудака на Марата, 2 возле МФЦ, парковка была реально пустая. За ним стояли ещё два "инвалида"», — сообщает очевидец.















Ещё зарисовки из Академического городка. «Лэнд Крузер» на траве — всё как у людей. «Каждый день "Крузак" портит газон возле торгового центра Ильича, 6», — рассказали местные интеллектуалы.













Ещё один очаг культуры. «Академгородок, Инженерная, 16. Постоянно так стоят, из одной компании люди», — жалуется читатель Филипп.















Братья по разуму, Lexus LX и Land Cruiser 200.













Кто куда, а я в подъезд.













«Газон вдоль Щетинкина, 62 просто уничтожен. Прямо под боком у ГУ МВД РФ по НСО. Ну а что, не убили же никого», — переживает Михаил.













«Улица Ереванская. Тротуар для пешеходов есть только с одной стороны улицы. "Мерс" заехал на тротуар так, что не только мама с коляской не пройдёт, но и обычным пешеходам приходилось обходить машину по проезжей части», — рапортует Александр.













Ещё один «Крузер». «Случай на Учительской, на парковке было больше трех свободных мест, но лучше парковаться на газоне», — заметили местные жители.













Ну а это Красный проспект, консульство Германии. Ничего необычного, «немец» приехал к немцам.











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