Джип без ручек

Тест-драйв: новый джип Land Rover без дверных ручек и кнопок в салоне — как выжить зимой с сенсорами

Компания Jaguar Land Rover начала продажи своего абсолютно нового изделия — кроссовера Range Rover Velar. И это действительно «новьё», поскольку в машине представлены целых два воплощённых в реальность решения, которых доселе не было на мировом автомобильном рынке, топчущемся сейчас вокруг идей начала 2010-х годов. Зачем на «Веларе» спрятали дверные ручки и будет ли зимой удобно со сплошными сенсорами — в тест-драйве редактора портала НГС.АВТО Дмитрия Косенко. 


Джип без ручек (фоторепортаж)


С новым Range Rover Velar британский производитель устроил настоящую атаку на умы и сердца потенциальных покупателей. Реклама машины в каждом утюге, и им даже удалось договориться с Яндекс.Навигатором, чтобы значком вашего местоположения на карте был именно Velar.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Наш автомобиль (предоставлен официальным дилером «Альбион-Моторс») — интересного бронзового цвета со вставками под медь. У него свежая платформа от Jaguar F-Pace, который я тестировал и который показался мне сбитой управляемой машиной.  



Джип без ручек (фоторепортаж)


В этом Range Rover Velar установлен средний дизель 2.0 л мощностью 240 л.с. и стандартная «лэндроверовская» система полного привода, но с упором на задние колёса.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Отвлечёмся на новое название «Велар». Само это слово звучит как-то по-благородному, помпезно, раскатисто. Где они его взяли? Говорят, просто перебирали буквы в поисках красивого сочетания. А потом оказалось, что в латинском это слово есть и обозначает оно нечто «скрытое», «загадочное». Но в самом «Веларе» ничего загадочного нет, это абсолютно узнаваемый Land Rover, доведённый до какого-то совершенства. И пропорции, и архитектура — всё сложилось удачно. 



Джип без ручек (фоторепортаж)


В боковой проекции акценты расставлены на мощный моторный отсек и поджарую корму, которую подчёркивает стык заднего бампера с кузовом под большим углом. Вкупе с сильным наклоном стоек силуэт получился самым стремительным из «Лэнд Роверов».



Джип без ручек (фоторепортаж)


Вообще, корма мне здесь нравится больше передка. Она тут такая закруглённая, как у океанской яхты, с точёными фонарями.



Джип без ручек (фоторепортаж)


А вот серебристая вставка на заднем бампере и близко расположенные выхлопные трубы сужают автомобиль при виде сзади.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Решения с прячущимися дверными ручками для кого-то может быть спорным, но технологически вроде бы удалось реализовать это в жизнеспособном исполнении.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Зачем сделали такие ручки? Ну чтобы, видимо, было красивее, стильнее. Не должен же автомобильный мир стоять на месте. Принцип работы прост. Вот автомобиль закрыт, вы подходите, снимаете с охраны нажатием кнопки на брелке или на самой ручке. Тут ручка и выдвигается. Садитесь, едете, ручка задвигается. Вышли, поставили на охрану — задвигается. Прижим у механизма мягкий, руку он повредить не сможет. А вот как ручка выскочит из-под корки льда при сильном обледенении — покажет зима.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Вторая фишка «Велара» тоже некоторым образом перекликается с зимой и низкими температурами. Здесь впервые применена стеклянная сенсорная панель на стыке средней консоли и центрального тоннеля, там, где у всех находится климат. И это фактически третий дисплей в «Веларе» — есть ещё цифровая приборка и верхний наклонный дисплей.



Джип без ручек (фоторепортаж)


На эту панель выведены настройки климата, внедорожные режимы, настройки подвески. В это время на верхнем дисплее можно работать с радио или навигацией, то есть потоки информации разделены.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Ну и конечно, нам в России и особенно в Сибири интересно, как всё это будет работать на морозе. Хорошо, что инженеры оставили возможность физического включения подогрева сидений этими двумя большими крутушками.



Джип без ручек (фоторепортаж)


В тепле, в штатном режиме сенсорная панель работает молниеносно, предсказуемо, отрабатывает все нажатия без ошибок. А вот верхний дисплей с навигацией и радио заметно медленней нижней панели. Проведём эксперимент — достаём сенсорные (токопроводящие) перчатки.




Зимой в машине без перчаток (по крайней мере, в начале езды) никак не обойдёшься. Экран продолжает работать так же быстро, да ещё и зачищается материалом перчаток. Ладно, тест сдан.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Руль здесь греется быстро, но задняя часть баранки накаляется сильнее. А на передней части, прямо под вашей ладонью проходит декоративный алюминиевый ободок, который в морозы наверняка станет полюсом холода. На левой рулевой спице сенсорный кружок регулировки громкости — можно вращать по нему пальцем, а можно просто нажимать. Шоркать по кружку довольно забавно, и работает ведь. 



Джип без ручек (фоторепортаж)


Типоразмер «Велара» занимает место между маленьким Evoque и средним Range Rover Sport. Так что простора тут в пределах разумного... 



Джип без ручек (фоторепортаж)


...взрослые вперёд, дети назад — и поехали. 



Джип без ручек (фоторепортаж)


В багажник влезет пара чемоданов, для «премиума» не хватает газового упора крышки подполья.



Джип без ручек (фоторепортаж)


С 240-сильным дизелем «Велар» едет, но не уносит вас прямо в даль — до «сотни» 7,3 сек. Да и звук четырёх цилиндров не интересен ни внизу, ни вверху. Так что по-хорошему придётся покупать бензиновый V6 (380 л.с.) или 3-литровый дизель (300 л.с.).



Джип без ручек (фоторепортаж)


Новая «ягуаровская» платформа от F-Pace передала «Велару» некоторые возможности скоростной езды и маневрирования. Получится похулиганить, повизжать колёсами в поворотах, попревозмогать крены. Не для трека, но в целом для города сойдёт.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Можно погоняться с зелёным самолетиком. 



Джип без ручек (фоторепортаж)


Руль средней тяжести, отзывчивый, в «нуле», может быть, его чуть-чуть не хватает. Но небольшой доворот — и сразу машина пошла за вашей рукой.



Джип без ручек (фоторепортаж)


У этого «Велара» пневмоподвеска — можно поднять машину над землей с 21,3 до 25,1 см и поехать куда-нибудь по грибы.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Стандартные внедорожные программы («Песок», «Снег») немного влияют на алгоритм работы полного привода, который здесь постоянно передаёт какой-то момент на каждое колесо. Блокировок нет, так что пошлифовать всеми четырьмя шинами не получится, да и тяжёл автомобиль для таких внедорожных экспериментов — 1,8 тонны. 



Джип без ручек (фоторепортаж)


Прикоснуться к авангарду мирового автопрома можно «всего» за 3 880 000 рублей. В машине будут младший 2-литровый 180-сильный дизель, замшевые сиденья, светодиодные фары, кое-что по электрике, ну и самое главное — выдвигающиеся ручки и сенсорная панель.



Джип без ручек (фоторепортаж)


Ну а старшие «Велары» с 3-литровыми моторами, кожаной отделкой, матрично-лазерными фарами, проектором и прочими опциями переваливают уже за 7 миллионов.



Внимание, в рубрику «Тест-драйв с читателем» приглашаются автолюбители со своими машинами любого возраста. Пишите на почту auto-news@office.ngs.ru


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