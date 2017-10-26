«Проверки были очень жёсткими»: что стоит за скандалом в «Умке»

Уже несколько дней родители учеников из школы № 83 , более известной как «Умка», борются за бывшего директора школы Светлану Гольцер, которой после многочисленных проверок департамента образования пришлось покинуть свой пост. Родительский комитет и коллеги Гольцер обеспокоены — некоторые из них считают, что так власти пытаются «убить» инновационную школу, свободомыслящие ученики которой не всегда удобны обществу. В мэрии говорят, что бывший директор неоднократно нарушала правила при начислении зарплаты. Теперь школой управляет заместитель директора Елена Корниенко, которую здесь считают своей, но учителя и родители, собирающие подписи за возвращение Гольцер, боятся, что в итоге мэрия поставит на руководящую должность своего человека. НГС.НОВОСТИ побывали на уроке Светланы Гольцер и обсудили с её коллегами и выпускниками возможные последствия атаки на «Умку».

Маленький Хогвартс







Школа, которую называют «Умкой», с 2012 года занимает здание на улице Кропоткина. Раньше здесь была «Женская классическая гимназия», а до этого — военный госпиталь. До переезда развивающая школа умещалась в несколько классов в школе № 202 на улице Белинского, но после того, как «Умка» получила статус «Школы Сколково», Владимир Городецкий предложил директору Светлане Гольцер занять здание на Кропоткина, и инновационное учебное заведение с радостью туда перебралось.







С тех пор официально школа называется МБОУ СОШ № 83 , слово «Умка» осталось лишь в разговорах учителей, родителей и выпускников. Так же называется родительская организация при школе, которая активно вовлечена во все образовательные дела.





«"Умка" — это учебная традиция», — говорят здесь. В школе действительно многое кажется непривычным: классные руководители здесь называются тьюторами, разбросанные по четверти одинокие уроки литературы или математики здесь сливают в несколько литературных или математических дней (это называется «погружением»),





дети здесь не носят форму, не выстраиваются в линейку 1 сентября и учатся по стобалльной системе, которая позволяет отслеживать собственные успехи.







«Классный руководитель обтёсывает ребенка под требования общества: все должны быть квадратными, и ты будешь квадратным. Тьютор же исходит из потребностей ребёнка: если у него двойка, его не наказывают, вызывая родителей, тут собирается целый консилиум учителей, которые решают, как нужно поработать с этим человеком и как ему помочь», — поясняет разницу преподаватель математики Анна Мокина. Её коллеги в один голос твердят, что «Умка», в первую очередь, воспитывает в детях самостоятельность, лидерские качества и ответственность за свои действия.







Коридоры школы украшены детскими рисунками





Мама третьеклассника Елена Филиппова подтверждает слова учителей: «Дошло до того, что мой сын сам составил себе список стихотворений и сам их учит, я даже не знаю, когда и какие. Иногда только просит послушать, как у него получается. У него уже вызревает умение планировать свой день, и у него получается — я это вижу по его оценкам и его впечатлениям. В этой школе большое внимание уделяется чувствам и умению слушать себя. Дети, которые здесь учатся, наверное, системе не очень удобны», — рассуждает Елена.







Рекорды здесь мало кого интересуют — в школе нет стобалльников по ЕГЭ, поэтому по части оценок восемьдесят третья считается «средненькой»,





объясняет Мокина. «Они сдают на 60–80 баллов, то есть на то количество, которое им нужно для поступления на бюджет. Мы детей не отбираем, это обычные, разные дети, и сдают они по-разному, но в хвосте тоже не плетутся. По оценкам у нас обычная школа, но личностный рост же никто не проверяет, хотя тут мы лидеры», — улыбается она. «Погружения» и нестандартный подход к задачам, к которым привыкли в школе, только помогают сдавать ЕГЭ, уверена Анна — ученики меньше боятся непривычных задач, считает преподаватель.







Все выпускники, которые ответили на запрос НГС.НОВОСТИ, любили учиться в «Умке». «Это среда, которая выращивает думающих, творческих, ищущих людей, которая учит человечности и выходу за рамки привычного», — написала выпускница Софья Суханова. «Школьная программа смогла культивировать во мне рефлексивную и умозрительную позицию по отношению к миру. Я всё больше нахожу эти качества самыми ценными из тех, которые в принципе следует получать из образования», — ответил Михаил Ковалёв. «Мы не пересказывали тексты, мы пытались найти ответы сами, в учебнике по геометрии, например, не было доказательств теорем», — вспоминает Алина Милаева. Все выпускники сошлись в том, что увольнение Светланы Гольцер — это «шаг назад» в развитии школы.







Что-то пошло не так







После увольнения Светлана Гольцер продолжила преподавать в «Умке» русский язык и литературу. Утром в среду она вместе с выпускниками-филологами проводила «погружение», на котором старшеклассники обсуждали трикстерство. «Дворник, который пил, не трикстер, потому что он слишком предсказуем», — заключили дети, сравнивая Остапа Бендера с другими персонажами «12 стульев». Гольцер записывала наблюдения учеников мелом прямо на грифельной стене.







Светлана Гольцер во время встречи со школьниками





Через час в этом же классе, который в школе называют актовым залом, собрались все ученики — Светлана Гольцер объяснила детям, что она больше не директор, однако продолжит преподавать, школьники встретили новость овацией. «У меня к вам просьба: вы должны закончить четверть хорошо. Все свои долги подтягиваем, стараемся делать домашние задания чуть лучше, чем раньше, просто потому что такая ситуация прикольная — можно обнулиться и начать учиться заново», — сказала она детям, а после попросила не ломать школьные стены и свои конечности.







Накануне в мэрии руководитель департамента образования Рамиль Ахметгареев объяснял журналистам, почему Гольцер пришлось уволиться.





«Основное нарушение связано с финансово-хозяйственной деятельностью, с распределением стимулирующих надбавок, это прежде всего фонд заработной платы», —





говорил он на брифинге 24 октября. Ахметгареев отметил, что до этого у Гольцер уже было два выговора, а замечания, которые мэрия сделала школе весной, к сентябрю так и не учли, поэтому директор была вынуждена уйти, иначе её бы уволила мэрия.







Мэрия считает, что директор нарушила процедуру формирования стимулирующего фонда зарплаты, объясняют учителя. Сами они на правила Гольцер никогда не жаловались — вместо балловой системы (за каждую заслугу, будь то экскурсия или лишний классный час, учитель должен присвоить себе баллы и в конце месяца отчитаться по ним перед комиссией) она предложила им подписать дополнение к трудовому договору, по которому будут выплачиваться стимулирующие средства, что позволило тратить время не на подсчёт баллов, а на работу, объясняют учителя.





«Мы не знаем ни одной школы, где бы [подсчет баллов] доставлял работникам удовольствие. Для людей это просто унизительно», — говорит социальный педагог Галина Трубицына.







Ученики «Умки»





Светлана Гольцер своей вины не признаёт и считает, что действовала по закону. «Поводом проверки стали заочники (школа №83 — лидер по количеству заочников в стране, их здесь около тысячи, обучение по заочной системе бесплатное. — Н.Г.). Эти проверки были очень жёсткими. Потом начались финансовые проверки. В итоге они выяснили, что стимулирующие [выплаты] мы распределяем через эффективный контракт, то есть через приложение к трудовому договору. В справке было написано, что таким образом мы нарушаем постановление губернатора, в котором говорится, что стимулирующий фонд должен распределяться через комиссию. Я ответила в справке, что есть постановление правительства от 2015 года, которое входит в противоречие с этим постановлением губернатора. <…> Они перпендикулярно друг другу направлены, эти документы. <…> Они ещё раз убедились, что у нас нет комиссии, и обвинили меня в том, что я единогласно принимаю решение, сколько кому платить», — вспоминает Светлана Гольцер. Она подчеркивает, что на самом деле все решения принимались вместе с учителями и каждый эффективный контракт они подписывали.







В мэрии считают, что документы, которые упомянула Гольцер, друг другу не противоречат. В постановлении правительства сказано, что зарплаты в муниципальных учреждениях устанавливаются в соответствии с локальными актами, к которым и относятся распоряжения мэрии и губернатора, нарушенные в 83-й школе, следует из официального ответа мэрии НГС.НОВОСТИ.







Страхи и предчувствия







Сегодня обязанности директора по поручению мэрии взяла на себя заместитель по учебно-воспитательной работе Елена Корниенко. По образованию она преподаватель психологии, но в 83-й в последние годы занималась организацией учебного процесса — отчитывалась перед департаментом, отслеживала успеваемость, занималась государственной аттестацией. К назначению Корниенко и Светлана Гольцер, и все её коллеги относятся хорошо. «Это лучший вариант из всех возможных, потому что приход человека извне разрушит ситуацию очень сильно», — говорит теперь уже бывший директор.







Сама Корниенко назначению не обрадовалась, но отказываться от нового поста не собирается. «Я хорошо себя чувствовала на своей должности. Но моё назначение логично, конечно, я буду работать, потому что отказаться — это значит привести сюда человека извне», — говорит девушка. Загадочного «человека извне» боятся и преподаватели. «Новый директор, не понимая этой системы, может начать увольнять учителей, а это уже уничтожение школы по факту», — говорит Анна Мокина. По её мнению, уровень квалификации учителей в «Умке» очень высок, она сама по образованию не педагог, а математик, и такие кадры ни в какой другой школе работать просто не захотят, считает учитель.





Поздравления с Днём учителя



Педагогический коллектив считает, что в мэрии вообще не понимают особенностей школы и поэтому вся инновационная система обучения может рухнуть. Но мэрия со школой спорит и в ответе НГС.НОВОСТИ не соглашается с исключительностью учебного заведения, подчёркивая, что «каждую школу можно считать особенной». Показатели 83-й не так уж высоки, считают в департаменте — в региональных конкурсах и олимпиадах не участвуют ни ученики, ни учителя этой школы,





средний балл по ЕГЭ здесь ниже среднего по городу, а свои инновационные проекты школа ни разу за последние 5 лет не представила «в рамках круглых столов и панельных дискуссий».







Сколько Корниенко пробудет в статусе и.о., пока не известно. В мэрии НГС.НОВОСТИ сообщили, что сейчас департамент образования изучает документы, подтверждающие уровень квалификации Елены Корниенко, также на решение повлияет «её управленческая деятельность в качестве исполняющего обязанности директора учреждения». Конкретных сроков в мэрии не назвали.







Новый директор считает, что школа может выйти из этого стресса достойно. «Если все смогут успокоиться (и дети, и родители, и педагоги) и смогут понять, что даже если мы находимся под пристальным наблюдением со стороны власти, то мы можем взять себя в руки, и тогда нам удастся реализовать всё, что задумано. Нам нужно заново отстоять позицию школы, представить её заслуги и достижения, конкурсы на уровне России. Надо попытаться выполнить рекомендации, которые поступили от мэрии, чтобы успокоить чиновничий аппарат», — заключила Елена Корниенко.