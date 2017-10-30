Карта с пилюлями: НГС протестировал 3 приложения для поиска лекарств

На покупке лекарств от простуды можно сэкономить 130 рублей — самые дешёвые продают на краю города

В Новосибирске начинается сезон осенних простуд
В Новосибирске начинается сезон осенних простуд

«2ГИС» запустил в Новосибирске мобильное приложение, которое сравнивает цены на лекарства в аптеках и находит, где продают самые дешёвые препараты. Новое приложение потеснило ряд аналогичных, которыми уже давно пользуются новосибирцы. Обозреватель НГС.НОВОСТИ в самый разгар сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ проанализировал цены в городских аптеках и нашёл самые недорогие противовирусные препараты с помощью трёх разных приложений. Удивительно, но разница в цене одного и того же препарата в разных аптеках достигает 130 рублей. Подробности мобильного тест-драйва — в материале НГС.НОВОСТИ.

О запуске нового бесплатного приложения на операционных системах iOS и Android «2ГИС» объявил в октябре. Его интерфейс простой и интуитивно понятный: нужно лишь ввести название препарата, а дальше приложение покажет все цены на него в аптеках прямо на карте Новосибирска. Кроме того, приложение позволяет собрать медикаменты в «корзину» и узнать сумму будущей покупки.


До «2ГИС» подобное приложение создали в «Центре фармацевтической информации» — LekVapteke. Его анонсировали ещё в 2012 году. Приложение работает по аналогичной схеме. Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил протестировать приложения, взяв в обзор ещё одну программу сибирских разработчиков — «Справочная аптек 009.am». Такие популярные приложения, как Apteka.RU или «Аптека от склада» в обзор не попали, потому что они показывают препараты только в аптеках своих сетей.


Набор для теста приложений — препараты, которые люди чаще всего покупают при простуде
Набор для теста приложений — препараты, которые люди чаще всего покупают при простуде


Для обзора корреспондент НГС.НОВОСТИ выбрал три наиболее популярных у новосибирцев препарата против простуды. Это таблетки «Кагоцел», пакетики «ТераФлю» и спрей от насморка «Ринонорм-Тева». Мы забили их в выбранные приложения и удивились — цена, например, на «Кагоцел» в разных аптеках города может отличаться на 100 рублей.


Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «кагоцел». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke
Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «кагоцел». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke


«Кагоцел» приложение «Аптеки 2ГИС» нашло в 176 аптеках Новосибирска. На карте отображаются разноцветные иконки с ценниками — чем зеленее, тем дешевле. Самый недорогой препарат, согласно приложению, продают в аптеке «Мелисса» в Академгородке — всего по 169 рублей. Самый дорогой — по 254 рубля — в посёлке Новый, в «Моей аптеке».

  

Приложение «Аптеки 009.am» не увидело дешёвого «Кагоцела» в «Мелиссе» и показало таблетки по 170 рублей в «Фармаимпексе» на улице Гоголя — на 1 рубль дороже, чем «2ГИС». При этом диапазон цен тоже оказался чуть скромнее: от 170 до 250 рублей.


LekVapteke подтвердил, что самый дешёвый «Кагоцел» продаётся в «Мелиссе», а также нашёл самый дорогой вариант — по 270 рублей в «Формуле здоровья» на Военной.


Корреспондент НГС.НОВОСТИ купил самый дешёвый в городе «Кагоцел» и «ТераФлю» с помощью приложений
Корреспондент НГС.НОВОСТИ купил самый дешёвый в городе «Кагоцел» и «ТераФлю» с помощью приложений


Мы решили убедиться, что эти таблетки действительно продаются по ценам, указанным в приложении. В «Мелиссе» корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом покупателя, подтвердили, что «Кагоцел» и «Ринонорм» у них есть в наличии по 169 и 59 рублей соответственно. В «Фармаимпекс» мы пришли сами и убедились лично в наличии не только самого дешёвого «Кагоцела», но и «ТераФлю».


Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «терафлю». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke
Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «терафлю». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke


Самый недорогой «ТераФлю» в приложении «2ГИС» стоит 156 рублей — он продаётся в Муниципальной аптечной сети на улице Бориса Богаткова, 167. LekVapteke нашёл препарат дешевле на целых 13 рублей — по 143 рубля в «Фармаимпексе» на Гоголя. 


Самый дешёвый «Ринонорм» продаётся в аптеке на улице Кирова
Самый дешёвый «Ринонорм» продаётся в аптеке на улице Кирова


Такой же результат выдали и «Аптеки 009.am». Правда, возникла проблема: в приложении не оказалось возможности указать количество пакетиков в упаковке. Корреспондент НГС.НОВОСТИ стандартно для всех забивал упаковку из четырёх пакетиков, тогда как приложение «Аптеки 009.am» показало на карте как поштучные варианты (около 40 рублей), так и упаковки с десятью пакетиками. Позднее оказалось, что опция для сортировки всё же есть, но она оказалась неудобна. Тем не менее самый дешёвый «Терафлю», по его данным, тоже есть в «Фармаимпексе», где мы его и купили.


Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «ринонорм». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke
Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «ринонорм». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke


Цены на «Ринонорм», согласно приложениям, разнятся от 51 до 84 рублей — у новосибирцев с хроническим насморком действительно есть возможность сэкономить. «2ГИС» нашёл вариант по 59 рублей тоже в аптеке «Мелисса» в Академгородке, и он есть в наличии. «Аптеки 009.am» и LekVapteke показали одинаковые варианты — за 51 рубль в аптеке «54 Плюс» на Кирова, 48. При этом диапазон цен шире у второго.


Все результаты поисковых выдач. Жёлтым цветом обозначены самые дешёвые варианты из найденных
Все результаты поисковых выдач. Жёлтым цветом обозначены самые дешёвые варианты из найденных


Результаты всех трёх приложений иногда сильно разнятся, но больше всего дешёвых вариантов, по результатам исследования НГС.НОВОСТИ, показало LekVapteke — три попадания из трёх.


Подобные приложения пригодятся, скорее, людям, которые страдают хроническими заболеваниями, — они могут экономить действительно неплохие деньги. Остальным же ехать, пусть даже из центра до Академгородка, ради экономии в 100 рублей смысла нет.

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