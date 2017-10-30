Карта с пилюлями: НГС протестировал 3 приложения для поиска лекарств

«2ГИС» запустил в Новосибирске мобильное приложение, которое сравнивает цены на лекарства в аптеках и находит, где продают самые дешёвые препараты. Новое приложение потеснило ряд аналогичных, которыми уже давно пользуются новосибирцы. Обозреватель НГС.НОВОСТИ в самый разгар сезонного подъёма заболеваемости ОРВИ проанализировал цены в городских аптеках и нашёл самые недорогие противовирусные препараты с помощью трёх разных приложений. Удивительно, но разница в цене одного и того же препарата в разных аптеках достигает 130 рублей. Подробности мобильного тест-драйва — в материале НГС.НОВОСТИ.

О запуске нового бесплатного приложения на операционных системах iOS и Android «2ГИС» объявил в октябре. Его интерфейс простой и интуитивно понятный: нужно лишь ввести название препарата, а дальше приложение покажет все цены на него в аптеках прямо на карте Новосибирска. Кроме того, приложение позволяет собрать медикаменты в «корзину» и узнать сумму будущей покупки.







До «2ГИС» подобное приложение создали в «Центре фармацевтической информации» — LekVapteke. Его анонсировали ещё в 2012 году. Приложение работает по аналогичной схеме. Корреспондент НГС.НОВОСТИ решил протестировать приложения, взяв в обзор ещё одну программу сибирских разработчиков — «Справочная аптек 009.am». Такие популярные приложения, как Apteka.RU или «Аптека от склада» в обзор не попали, потому что они показывают препараты только в аптеках своих сетей.







Набор для теста приложений — препараты, которые люди чаще всего покупают при простуде





Для обзора корреспондент НГС.НОВОСТИ выбрал три наиболее популярных у новосибирцев препарата против простуды. Это таблетки «Кагоцел», пакетики «ТераФлю» и спрей от насморка «Ринонорм-Тева». Мы забили их в выбранные приложения и удивились — цена, например, на «Кагоцел» в разных аптеках города может отличаться на 100 рублей.







Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «кагоцел». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke





«Кагоцел» приложение «Аптеки 2ГИС» нашло в 176 аптеках Новосибирска. На карте отображаются разноцветные иконки с ценниками — чем зеленее, тем дешевле. Самый недорогой препарат, согласно приложению, продают в аптеке «Мелисса» в Академгородке — всего по 169 рублей. Самый дорогой — по 254 рубля — в посёлке Новый, в «Моей аптеке».





Приложение «Аптеки 009.am» не увидело дешёвого «Кагоцела» в «Мелиссе» и показало таблетки по 170 рублей в «Фармаимпексе» на улице Гоголя — на 1 рубль дороже, чем «2ГИС». При этом диапазон цен тоже оказался чуть скромнее: от 170 до 250 рублей.







LekVapteke подтвердил, что самый дешёвый «Кагоцел» продаётся в «Мелиссе», а также нашёл самый дорогой вариант — по 270 рублей в «Формуле здоровья» на Военной.







Корреспондент НГС.НОВОСТИ купил самый дешёвый в городе «Кагоцел» и «ТераФлю» с помощью приложений





Мы решили убедиться, что эти таблетки действительно продаются по ценам, указанным в приложении. В «Мелиссе» корреспонденту НГС.НОВОСТИ, позвонившему под видом покупателя, подтвердили, что «Кагоцел» и «Ринонорм» у них есть в наличии по 169 и 59 рублей соответственно. В «Фармаимпекс» мы пришли сами и убедились лично в наличии не только самого дешёвого «Кагоцела», но и «ТераФлю».







Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «терафлю». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke





Самый недорогой «ТераФлю» в приложении «2ГИС» стоит 156 рублей — он продаётся в Муниципальной аптечной сети на улице Бориса Богаткова, 167. LekVapteke нашёл препарат дешевле на целых 13 рублей — по 143 рубля в «Фармаимпексе» на Гоголя.





Самый дешёвый «Ринонорм» продаётся в аптеке на улице Кирова





Такой же результат выдали и «Аптеки 009.am». Правда, возникла проблема: в приложении не оказалось возможности указать количество пакетиков в упаковке. Корреспондент НГС.НОВОСТИ стандартно для всех забивал упаковку из четырёх пакетиков, тогда как приложение «Аптеки 009.am» показало на карте как поштучные варианты (около 40 рублей), так и упаковки с десятью пакетиками. Позднее оказалось, что опция для сортировки всё же есть, но она оказалась неудобна. Тем не менее самый дешёвый «Терафлю», по его данным, тоже есть в «Фармаимпексе», где мы его и купили.







Поисковая выдача в трёх приложениях по запросу «ринонорм». Слева направо: «Аптеки 2ГИС», «Справочная аптек 009.am» и LekVapteke





Цены на «Ринонорм», согласно приложениям, разнятся от 51 до 84 рублей — у новосибирцев с хроническим насморком действительно есть возможность сэкономить. «2ГИС» нашёл вариант по 59 рублей тоже в аптеке «Мелисса» в Академгородке, и он есть в наличии. «Аптеки 009.am» и LekVapteke показали одинаковые варианты — за 51 рубль в аптеке «54 Плюс» на Кирова, 48. При этом диапазон цен шире у второго.







Все результаты поисковых выдач. Жёлтым цветом обозначены самые дешёвые варианты из найденных





Результаты всех трёх приложений иногда сильно разнятся, но больше всего дешёвых вариантов, по результатам исследования НГС.НОВОСТИ, показало LekVapteke — три попадания из трёх.







Подобные приложения пригодятся, скорее, людям, которые страдают хроническими заболеваниями, — они могут экономить действительно неплохие деньги. Остальным же ехать, пусть даже из центра до Академгородка, ради экономии в 100 рублей смысла нет.