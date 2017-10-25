«Голодные игры»: лезут на стену от безденежья

У участников шоу заканчиваются деньги — повар рассказал им, как из одной курицы приготовить 7 ужинов

Два новосибирца приняли участие в эксперименте «Голодные игры», где месяц надо прожить на МРОТ
Два новосибирца приняли участие в эксперименте «Голодные игры», где месяц надо прожить на МРОТ

Прошла вторая неделя эксперимента «Голодные игры», в котором 55-летнему шоумену Севе Мокину и 28-летней сотруднице сферы продаж Марии Ерёменко требуется прожить 31 день на минимальную зарплату (МРОТ). К концу первой Мария внезапно разболелась, а Сева стал бредить мечтами о мясе. Корреспондент НГС.НОВОСТИ, как обычно, тщательно записывал меню и траты участников эксперимента, а также выяснил у технолога общественного питания и повара Дениса Иванова, как можно из одной курицы приготовить три супа и семь ужинов.

Прошла вторая неделя эксперимента «Голодные игры», в котором двум новосибирцам — 55-летнему шоумену Севе Мокину и 28-летней сотруднице сферы продаж Марии Ерёменко — надо прожить месяц на минимальную зарплату (МРОТ). Для Новосибирской области и работника внебюджетной сферы эта сумма составляет 8700 рублей после вычета стандартных 13% налога.


Из этих денег были вычтены 3000 руб. на оплату условных коммунальных услуг однокомнатной квартиры (2500 рублей) и приобретения средств гигиены и бытовой химии (500 рублей). Собственно, на все траты Марии и Севе оставалось на месяц по 5700 рублей.


Сева Мокин, шоумен, кулинар, 55 лет: исключил из меню на время эксперимента мясо
Сева Мокин, шоумен, кулинар, 55 лет: исключил из меню на время эксперимента мясо


Сева Мокин подошёл к тратам рационально: подсчитывал каждую копейку и старался составить пусть и скудное, но разнообразное меню, из которого совсем исключил мясо. С 17 октября по 23 октября завтраки Севы состояли из каш с семенами льна или подсолнечника: часто гречка, немного овсянки и относительно недорогой булгур (56 рублей за 400 г), который он нашёл в сети магазинов «Ярче». К этому, чередуясь, добавлялись сырая морковь, варёные яйца, редька и сыр. Обеды на этой неделе отличались обилием картофеля в разнообразных вариантах: варёный, жареный, картофельное пюре. Ну и к нему в добавление морковь, лук, цветная капуста, финики, сушёная рыба и обязательный кефир. Плюс лаваш. На ужин — опять каши и какие-нибудь салаты. Точнее, один — из огурца, капусты и укропа.


Севе удалось дважды сэкономить на ужинах: в прошлый четверг вечером он поел на мастер-классе по приготовлению еды, который проводил в рамках своей кулинарной школы.


Ужин, который Сева бесплатно съел на мастер-классе, фактически использовав своё служебное положение
Ужин, который Сева бесплатно съел на мастер-классе, фактически использовав своё служебное положение


«На мастер-классе был Том-ям на курином бульоне с креветками, жареная курица с овощами, орешками на воке (круглая глубокая сковородка с выпуклым дном. — И.К.) и на десерт банан, вываренный в кокосовом молоке, очень вкусный», — описал Сева то, что ему досталось на ужин 19 октября.


В субботу, 21 октября, Мокин побывал на юбилее отца своего товарища. Признался, что попробовал мясо, о котором мечтал последние дни, но это, как ни странно, удовольствия не принесло.


«Позитивных ощущений не было. Хотя кухня была очень хорошая. Из мяса — говядина, запечённая с овощами под сыром, и мясная нарезка. Но то ли уже забыл [вкус мяса], то ли ждал большего. Тяжесть в животе какая-то… Походу надо отказываться вообще от мяса. Я больше радовался рыбе: судаку в кляре и была ещё малосольная краснорыбица. Из алкоголя выпил бокал грузинского вина», — вспомнил свой праздничный субботний ужин шоумен.


Обычный ужин Мокина в рамках эксперимента: редька, грецкий орех и каша с семенами подсолнечника и растительным маслом
Обычный ужин Мокина в рамках эксперимента: редька, грецкий орех и каша с семенами подсолнечника и растительным маслом


Из дополнительных трат Севы: покупка льняного масла (99 рублей), кефира (по 39–40 рублей почти каждый день), лаваша (26 рублей), сыров (176 рублей 40 копеек), свёклы и овощей на салат (помидора, огурца, капусты и укропа). Плюс траты на ежедневный проезд. Из бесплатного приобретения — рыжиковое масло, которое привёз в подарок приятель из Томска.


С 17 октября по 23 октября Сева Мокин потратил чуть меньше, чем на прошлой неделе — 822 рубля 29 копеек.


Мария Ерёменко, работница сферы продаж, 28 лет: сорвалась на загул с вином в компании друзей
Мария Ерёменко, работница сферы продаж, 28 лет: сорвалась на загул с вином в компании друзей


Мария Ерёменко в начале второй недели разболелась — появился кашель, лёгкая температура. Лечилась дома. К счастью, на лекарства потратила немного — 46 рублей 60 копеек. Купила Риностоп и аспирин. 


Хотела взять антибиотики, на что точно бы ушла круглая сумма, но антибиотик без рецепта ей не продали.  


В гастрономическом плане, в отличие от Севы, девушка вела себя по-другому: накупила яиц, курицу, картофель, овощи и особо не усложняла свой гастрономический ассортимент каким-то разнообразием. На завтраки у Марии традиционно кофе и варёные яйца.


В начале второй недели Мария разболелась и потратилась на лекарства
В начале второй недели Мария разболелась и потратилась на лекарства


Обеды и ужины тоже особым разнообразием не отличались: сначала были приготовлены пять литров щей (куриный бульон, полморкови, пол-луковицы, две картофелины, четверть кочана капусты, половина помидора, соль, перец), затем куплены спагетти (49 рублей), шампиньоны (106 рублей) и сливки (87 рублей), из чего периодически готовилась на ужин паста, а позже Мария сварила куриный суп.


«Питание у меня особо не отличается: я дома с готовкой вообще не заморачиваюсь. Могу на курице с овощами просидеть: либо бульон, либо суп, либо там её запек, либо на сковородке с лимоном потушил», — пояснила Мария Ерёменко.


В один из вечеров девушка не выдержала — заглянула в бар, решив выпить бокал вина (минус 150 рублей), однако друзья начали угощать её и даже пытались накормить. От еды Мария категорически отказалась, а всё алкогольное угощение было поделено тут же на всех знакомых. В прошлый раз в баре «сорвался» Сева.


«Вот летом я сидела на таком же питании и так же никуда не ходила — было проще. Сейчас же запрет поставлен, а запретный плод сладок всегда. Я уже не могу, скоро на стены полезу! 


Тем более в межсезонье белок постоянно кормить… Скучно! Можно, конечно, книжки почитать, как советуют, но они опять же дорого стоят… И постоянно не находишься по каким-нибудь бесплатным уличным выставкам», — рассмеялась Мария.


Ужин Марии Ерёменко: спагетти, грибы, зелень, сыр
Ужин Марии Ерёменко: спагетти, грибы, зелень, сыр


К обычным тратам на продукты питания у девушки добавились расходы на транспорт (приходилось ездить на автобусе), сигареты (125 рублей) и ещё один пакет кофе по акции из «Ашана» (137 рублей).


С 17 октября по 23 октября Мария Ерёменко потратила 1262 рубля 96 копеек.


Технолог общественного питания и повар Денис Иванов (полный тёзка известного ресторатора) рассказал, что можно подойти к приготовлению курицы с большей фантазией, чем это сделала Мария. Например, из одной курицы можно приготовить несколько супов на обед и несколько ужинов и питаться этим целую неделю.


«Курица разделывается на девять частей: два куриных филе, два крыла, два бедра, две голени и хребет. Из хребта сразу варим бульон. Литра три выйдет. Добавить туда недорогих овощей — лук, морковь, перец, сельдерей. Потом из этого можно варить по литру или по пол-литра любого супа. Можно сделать заправку для борща, обжарив морковь, лук, свёклу. Или добавить крупы и сварить рассольник. Или какие-то простые щи. Фактически из хребта мы получаем три супа. Можно и просто бульон с [варёным] яичком», — рассказал Денис Иванов.


Из остальных частей курицы, по мнению повара, можно приготовить семь разных ужинов: 


использовать эти части для тушения с недорогими овощами или картофелем, потушить с небольшим количеством сметаны или томатного соуса, добавив крупу (гречку или перловку). Крылья также можно потушить, обжарить с овощами или, приплюсовав бёдра, сделать казан плова. Можно также сделать казан бигуса из большого количества капусты. А филе, уточнил Денис, порезать полосками и испечь недорогую пиццу, на которую потребуются лишь мука, дрожжи, соль, сахар, овощи и кетчуп.


При таком маленьком бюджете, уверяет Иванов, можно самому готовить подобие сыра из обычного кефира. Для этого надо заморозить кефир в морозилке, затем на дуршлаге дать стечь сыворотке, посолить, добавить укропа и поставить под пресс в холодильник. Через некоторое время получится что-то вроде лёгкой брынзы, которую можно намазывать на хлеб.

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