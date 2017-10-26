«Сказка» на выселках: как живут посёлки для многодетных семей

В них нет света, газа, дорог и детсадов — зато есть 300 детей на одной улице и один на всех трактор

Землю в посёлке Ложок многодетные семьи получили почти семь лет назад — свой микрорайон без элементарных коммуникаций они назвали «Семейная сказка» и начали строить дома. Здесь нет интернета и магазинов, семьи ходят друг к другу в гости, а вечером на улицы выходят сотни детей. Корреспонденты провели полдня в «Семейной сказке», жители которой сами придумывают названия улиц, бьются за свой детский сад и спортивную площадку и продолжают рожать детей.





Обувь и даже одежду оставляют в прихожей — вдруг кому что понадобится





Обувь на пороге дома Веры составлена очень ровно, в несколько рядов. «Это у меня болезнь», — смеётся она, встречая корреспондентов НГС.НОВОСТИ. У двери наготове стоят автокресла, а рядом клетка с кроликом. У Веры пятеро детей: двое уже практически взрослых (старшему сыну — 20, дочери — 16) и трое младших сыновей (самому маленькому два года).





Вера и двое её младших сыновей





На стене рядом с детскими фотографиями висит нарисованный красками плакат «С Днём рождения!». «Для кого плакат? А у нас всех идут постепенно, чередой, не кончаются», — объяснила Вера.





В одном из домов «Семейной сказки»





Причём праздник не только для своих — в гости здесь приходят друг к другу запросто, без предварительных звонков и договорённостей, хоть на чай, хоть на ужин. Порой родители не считают количество тарелок, которые нужно поставить на стол, — пока всем не хватит.







Сёма





В «Семейной сказке» (название жители придумали сами — порой они даже шутят, что «чем дальше, тем страшнее») есть православные семьи, но религиозность одних и, возможно, её отсутствие у других не мешает относиться друг к другу терпимо.







Самодельные арт-объекты





«У Жени четыре священника в доме — отец, брат и два сына. Я говорю: "Жень, у тебя духовность повышенная, давай, приглашай нас к себе в гости". Она пригласила», — смеётся Вера. Сама она призналась, что в своё время изучала много религий, но к чему-то определённому пока не пришла.







Лёня познаёт мир





Соседка Веры Мария по образованию филолог, хотя работала дизайнером. У неё четверо детей, которые уже выросли, но с детьми Марии по-прежнему интересно. «У меня среди знакомых, наверное, сотня многодетных найдётся. Мы эти проблемы понимаем, поэтому, наверное, и тянемся друг к другу. Знаете, иногда это люди, которые просто любят детей, — пожимает плечами женщина. — Кто-то любит водиться, а я люблю общаться с подростками. В какой-то мере это жажда душевного тепла».







Дети из разных семей на улице микрорайона





«Я же вам говорила, что мама едет», — кричит Ярослава, одна из приёмных дочерей Татьяны, живущей по соседству. Маленький мальчик, у которого нет ног, с улыбкой смотрит на неё, сидя в коляске.







Миловидная женщина, оказывается, одна из самых активных жительниц «Семейной сказки». Сама Татьяна родила восьмерых детей и больше тридцати брала в свою семью на протяжении многих лет. «Я вообще и замуж не собиралась, и детей заводить, — улыбается она. — У меня было 17 экспедиций, я биолог».





Татьяна с дочерью





Но замуж Татьяна всё-таки вышла, родила двоих детей. «А потом сокурсница умерла, я стала искать её ребенка, которого отдали в Дом малютки, — волнуясь, начала свой рассказ Татьяна. — Мы его нашли, но хотела усыновить уже другая семья. И вот перед тобой стоит женщина на коленях и плачет, умоляет. Она рыдает, я рыдаю».







В доме многодетной семьи





Несмотря на долгие поиски, Татьяна приняла сложное для себя решение — отпустить мальчика. В итоге его усыновила другая семья, сейчас ему уже 28, «они уехали в другую страну, всё хорошо».







Сын Веры Миша





Пока она его искала, почти прописалась в Домах малютки. «Я не знаю, как это объяснить. Чувство, что хочется подержать, прижать, дать что-то. Не поймёшь, пока не окунёшься. Нам отдавали деток, которые не шли на усыновление, у них были страшные диагнозы.





Младший приёмный сын Татьяны





Но ребята хорошие выросли, хотя бывало разное абсолютно — и полиция, и так далее. Но это жизнь, никуда не денешься, — вспоминает приёмная мама. — А вообще у нас всё хорошо, скоро и освещение появится».







Микрорайон «Семейная сказка»





Землю в посёлке Ложок многодетные семьи получили в 2011 году. Суть программы состояла в том, что им бесплатно дают землю, дом они строят сами, а коммуникации обещали сделать власти. В итоге несколько лет семьи прожили без газа, дорог и света — эти блага начали появляться совсем недавно, и то, по словам жителей, «делали не сильно хорошо». «По большому счёту, правительство области нас поддерживает», — акцентировала Вера. Правда, воду пришлось проводить за свой счёт (получилось по 35 тысяч с семьи), за газ собирали по 50 тысяч. Кроме того, нередко приходится возить детей самим на машине в поликлинику, потому что в посёлок может приехать только «скорая», но не лечащий врач.











Дети часто ходят друг к другу в гости





За это время большинство семей успели сплотиться. «Единомышленники всё-таки. Для нас это важно. Поодиночке всегда можно разбежаться. На землю одному уходить тяжело, — рассказывают женщины. — Кто-то строится, кто-то построился, надо помогать — с водой, ещё с чем-то».







В поселке почти 60 семей, а детей в общей сложности около 300. Учиться они ездят в школы Академгородка, там же и кружки, музыкальные школы. Полтора года назад здесь пустили два автобуса до Академгородка. Правда, ходили они нерегулярно, но водителей «воспитали постоянными жалобами».





Старшие дети (так женщины из «Семейной сказки» говорят не только про своих, но и про соседских детей) Кирилл и Виктор





Старшие дети (так женщины из «Семейной сказки» говорят не только про своих, но и про соседских детей) недавно выиграли грант на 60 тысяч от компании «РусГидро». На эти деньги они хотят сделать экотропу. Проект подразумевает прогулочные дорожки, велодорожки, спортивные площадки, а также место, где все будут собираться. Уже появилось костровище и площадка со столиками и лавочками. Теперь они занимаются дорожками и лыжнёй.





Вид на посёлок





Один из плюсов соседской дружбы, объяснили жители, — совместные праздники на природе, когда вместе накрывают столы, дети дают концерты и все смотрят кино под открытым небом.





«Нас, правда, уже кем только не называли — и общиной, и коммуной», — смеётся Вера, заваривая чай из выросших за окном трав.





Соседка пришла в гости к Вере и помогает делать выпечку





Каждой улице они придумали своё название: Жасминовая, Колокольчиковая, Небесная, Звонкая. «Но вообще, чем больше людей в обществе, тем больше вероятность возникновения конфликтных ситуаций», — вмешивается в разговор старший сын Веры Кирилл.







Дети на прогулке





Впрочем, основные недопонимания у жителей «Счастливой сказки» с теми, кто за её пределами. Инициативные женщины, многие из которых преподаватели, в том числе из коррекционной школы имени Бороздина, мечтают, чтобы здесь были свой сад, школа, музыкальная школа и спортивные секции. Одна из причин в том, что часть детей с инвалидностью и для них нужен свой подход и программа.







Женщины разработали свой проект детского сада, и на него даже выделили федеральные деньги (150 млн рублей), однако жители микрорайона, по сути, остались за бортом: проект, по их словам, изменился до неузнаваемости («лишь выпросили подъёмник для детей-инвалидов»), здание сделали типовое («так дешевле»).





Детский сад





И самое главное — работать в детский сад не взяли ни одного педагога из микрорайона, которые участвовали в разработке проекта. Несмотря на то, что у всех есть соответствующее образование.





В итоге конфликт перешел в молчаливо-протестную форму — при общей вместимости садика больше 200 человек ходят туда пока меньше десяти. «Садик планировали сделать инклюзивным, и мы знали, что наша команда справится. Я думаю, что даже проблемные академовские дети сюда притянулись бы», — рассуждает Мария.







Мария — одна из инициаторов проекта по развитию микрорайона





Кроме детского сада жители рассчитывали на спортивную площадку, где могло быть футбольное поле или хоккейная коробка. В итоге департамент спорта дал на неё 2 млн рублей, но площадку почему-то решили построить в другом районе. «Понятно, что мы эту площадку выбьем, но какой ценой», — констатирует Вера.







Дети в «Семейной сказке»





В Ложке, по мнению Марии, микрорайон многодетных семей развивается именно из-за сплочённости. Недавно жители совместно купили трактор и нашли человека, который будет чистить зимой дороги. По её словам, в других поселках, где многодетным также давали участки (Марусино и Садовый), всё идёт значительно медленнее.









В прихожей дома «Семейной сказки»





Начальник отдела координации вопросов демографической и семейной политики министерства соцразвития Новосибирской области Ирина Раратюк рассказала, что сейчас основная проблема, с которой к ним обращаются жители «Семейной сказки» в Ложке, — это уже не коммуникации, а детский сад. «Проблема была в том, что в районе лесополосы хотели строить жилые дома. Они хотели сохранить эту полосу. И чтобы детский сад учитывал потребности семей, которые воспитывают детей-инвалидов», — объяснила она.







В других поселках, где давали земли многодетным семьям, в том числе Марусино и Садовом, не до детского сада. Там ещё элементарно почти нет дорог и отопления.





Многодетный отец Яков Соловьёв, который получил там землю, рассказал, что из коммуникаций есть только свет.





«То есть из всей инфраструктуры, которая должна была быть при нарезке участков, есть только электричество. Ни дорог, ни освещения уличного, ни газа до сих пор нет, — рассказал Яков. — Некоторым приходилось обращаться в антимонопольную службу, потому что сроки по договору были сильно протянуты». В этом году, по его словам, в Марусино не было никакой техники, не убрали даже пеньки, которые остались после спиливания деревьев при проводке электричества.





«Отписок много. Кто-то, наверное, ссылается на то, что обещал другой глава, и так далее», — констатировал Яков.





Чуть получше ситуация в Садовом. «Сделали центральную дорогу, съезды, подвели электричество практически ко всем участкам, на 90%. По воде-канализации сделан проект, но по факту пока ничего не подведено», — рассказал собственник участка в Садовом Николай М. — Правда, здесь каждый сам по себе, скидываться никто не будет (как в Ложке)».





В итоге посёлки для многодетных пустеют: семьи просто продают свои участки (в среднем 10 соток, например, в Садовом, стоят около 500–600 тысяч рублей).