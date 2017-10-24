Деньги вскружили голову

Черепановский районный суд приговорил 33-летнюю сибирячку Юлию Демидову к трём годам условно за хищение 4 миллионов рублей. Началось всё в конце прошлого года, когда дочь осуждённой заболела и девушка взяла деньги из кассы на лечение. Позже кассир расскажет следователям: шальные деньги вскружили ей голову, поэтому она стала воровать каждый день. Недостачу в банке обнаружили только через полгода — Демидова сразу созналась, объяснив, что миллионов у неё уже нет. Как женщине удавалось полгода водить за нос службу безопасности крупного банка и почему эксперты считают, что этой схемой может воспользоваться любой кассир, работающий в небольшом городе, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

В ноябре 2016 года старший кассир филиала ПАО «БИНБАНК» в Черепаново ушла в отпуск. На её место назначили Юлию Демидову. Девушка работала в банке с 2010 года, и, видимо, руководство ей полностью доверяло. По версии следствия, как раз в ноябре дочери Юлии понадобилось срочное лечение, и девушка взяла деньги из кассы.





«Потом женщина продолжала брать деньги из сейфа, — рассказали НГС.НОВОСТИ в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. —





Как она пояснила, деньги вскружили ей голову. Просто могла тратить деньги на всё, что ей хотелось».







Через месяц старший кассир вернулась. Начальница доверяла Демидовой, поэтому девушка продолжила брать деньги с сейфа. «Факт недостачи она закрывала тем, что брала деньги с кассет, которые предназначены были для загрузки в банкоматах. И во время ревизии она докладывала эти деньги в сейф. То есть когда ревизию проводили, деньги были. А в банкоматах денег не хватало», — рассказала НГС.НОВОСТИ помощник прокурора Черепановского района Ксения Доценко.





Демидова брала деньги из сейфа ежедневно, иногда даже по 300 тысяч рублей в день. В прокуратуре поясняют, что женщина сначала хотела вернуть деньги, но потом поняла, что ей это не по силам — с зарплатой всего 15 тысяч в месяц.





«Когда сумма стала большой, [Демидова] поняла, что не может уже перекрывать недостачу», — продолжает Доценко. И как раз в это время, в июне 2017 года, в банке прошла внеплановая проверка. Денег в банкомате не хватило, чтобы в очередной раз перекрыть недостачу в сейфе, и молодая мама сама призналась в краже. Рассказала она и о том, что денег не хватает и в банкоматах.





В прокуратуре Черепановского района пояснили, что до сих пор не установлено, где все украденные деньги. «При допросе говорила, что у неё было трудное материальное положение, — пояснила помощник прокурора. — Особо она и не рассказывала, на что именно и куда потратила. Просто тратила на личные нужды».





В беседе с корреспондентом НГС.НОВОСТИ по телефону Юлия Демидова заявила, что деньги из кассы она брала не из-за болезни ребёнка. «У меня двое детей, и дай Бог им здоровья, и долгих лет жизни, и счастья.<...> Не было абсолютно никакой болезни. Нечего на моих детей клевету пускать», — негодует она. При этом объяснять, куда именно она потратила такую крупную сумму и зачем начала брать деньги, женщина отказалась. «Дело закрыто. Всё. Это моя дальнейшая жизнь, своей жизнью живите.





Я одного понять не могу: я одна такая? Тут пол-Новосибирска таких ходят, берите, пишите про них. Вы что за меня-то зацепились?» — заявила Демидова.







Друзья девушки, похоже, о её тайной жизни миллионера ничего не слышали. «Мне кажется, это какой-то бред, — не верит подруга Татьяна. — На кражу, тем более такой суммы, она бы не пошла». Девушка рассказала, что Демидовы — обычная среднестатистическая семья, с двумя дочками, старшая недавно пошла в первый класс, младшая ходит в детский сад. Татьяна подчёркивает, что никогда не слышала о том, чтобы у семьи были какие-то проблемы с финансами.





За полгода Юлия похитила 4 миллиона рублей

По словам знакомых, лет десять назад Юлия познакомилась с Дмитрием Демидовым, через некоторое время пара поженилась. «Про Юлю не знаю, а Дима всегда был интересный на такие (криминальные. — А.И.) истории, — вспоминает приятельница Дмитрия Наталья. — Дима сирота и всегда нуждался в деньгах. Вот и крутился как мог. Парень он добрый, весёлый. Правда, окружение, его друзья — это быдловатые люди, по виду криминальные». Наталья уточнила, что Дима как-то рассказывал про болезнь дочки, но что именно было с девочкой, она не помнит.







В прокуратуре Черепановского района рассказали, что в январе 2014 года Демидовы развелись, но продолжали жить в одном доме. А в 2016 году , как следует из допроса Демидовой, у семьи было трудное материальное положение.





12 октября суд приговорил Юлию Демидову к трём годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. В пресс-службе БИНБАНКА отказались комментировать приговор Демидовой.





Похожий случай был в Коченёво: сотрудница Сбербанка Екатерина Мыхова украла 4 миллиона, чтобы оплатить кредиты. Женщина выбирала счета вкладчиков и снимала с них деньги. Интересно, что за растрату Мыхова получила реальный срок — 2 года и пять месяцев колонии общего режима. Клиенты банка сталкивались с мошенничеством и в Новосибирске. Так, в 2014 году менеджер банка сняла с пластиковых счетов клиентов 650 тысяч рублей. Женщину вычислили, когда один из клиентов отказался платить по счетам — выяснилось, что девушка за 2 месяца обманула 13 человек.





В крупных банках заверяют, что за сотрудниками ведётся тотальный контроль. «Во всех кассах финансовых учреждений в обязательном порядке должна быть система видеонаблюдения с разных ракурсов. За каждым кассиром предусмотрен контролёр, который обеспечивает проверку работы, а смена сотрудников-кассиров позволяет минимизировать такой вид мошенничества, — рассказала корреспонденту НГС.НОВОСТИ директор по розничному бизнесу филиала "Новосибирский" Альфа-Банка Марина Кокоулина. — Сотрудник-кассир является материально ответственным лицом и несёт персональную ответственность за свои поступки, о чём прописано как в инструкции, так и в обязанностях».





Однако на условиях анонимности один из сотрудников крупного новосибирского банка пояснил корреспонденту, что эти правила обычно не действуют в филиалах банков в небольших городах.





«В таких городах обычно не хватает сотрудников, поэтому она (Демидова — А.И.) была сама себе хозяйкой. К тому же она работала в банке каждый день, а это тоже уменьшает контроль. Чем больше смен у кассира, чем чаще ему приходится сдавать кассу, тем меньше вероятность хищения денег», — считает собеседник.





При этом эксперты уверены, что рано или поздно любую недостачу заметят и виновника вычислят быстро.





«Риск мошенничества всегда есть, так как это человеческий фактор. Отдалённость банкомата и его нагруженность также имеют значение, так как ошибку не всегда можно обнаружить оперативно. Но его обнаружение неизбежно», — резюмирует Марина Кокоулина.