«Я бы хотел изменить структуру правительства»

Новый глава НСО дал первую пресс-конференцию — он рассказал о планах, семье и любви к хоккею

Сразу после пресс-конференции Андрей Травников отправился в Барнаул на выездное совещание с федеральным руководством
Сразу после пресс-конференции Андрей Травников отправился в Барнаул на выездное совещание с федеральным руководством

24 октября врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников впервые на новом посту провёл большую пресс-конференцию. В самом начале встречи он отметил, что готов отвечать на любые вопросы и что запретных тем нет, но, как выяснилось позже, глава региона всё же воздерживается от некоторых ответов. В будущем Травников пообещал журналистам проводить регулярные встречи, но попросил у них «понимания» по поводу того, что ещё знакомится с областью и всех цифр и конкретных фактов может не знать. Сразу после пресс-конференции глава НСО отправился на выездное совещание в Барнаул, где встретится с губернаторами других регионов, но перед этим успел рассказать о знакомстве с Новосибирском, о своих планах, а также о своей семье, которую собирается перевезти в сибирскую столицу. Самые интересные ответы врио губернатора — в материале НГС.НОВОСТИ.

О городе


Исполняющий обязанности губернатора НСО Андрей Травников признался, что из-за крайне напряжённого рабочего графика на знакомство с Новосибирском и районами области у него остаётся крайне мало времени. Так, впервые за две с половиной недели на новом посту он смог прогуляться по городу только в прошедшее воскресенье, причём не только пешком, но и на метро.


«Больше всего мне, конечно, понравилось метро. Ещё широкие просторы улиц, современные микрорайоны, которые, на мой взгляд, гармонично развиваются. Может, моё впечатление ошибочно, но мне показалось, что в Новосибирске нет такой массовой проблемы, как точечная застройка, которую я видел в Вологде (до назначения губернатором НСО Травников был мэром Вологды, а также занимал другие высокопоставленные должности. — К.Ш.) и других регионах», — говорит он.


Андрей Травников сказал, что не хочет на первой встрече с журналистами увлекаться критикой, но заметил, что на городских улицах слишком много несанкционированной торговли, на остановках нет информации о маршрутах, а на улицах плохо убирают


«Что касается сезонной летней уборки — есть огрехи, где можно без больших затрат улучшить качество уборки улиц», — отметил глава региона. 


К слову, о любви Травникова к чистым улицам предупреждали его бывшие коллеги из Вологды. «Чтобы приучить подрядчиков, убирающих вологодские улицы, к качественной работе, он лично контролировал этот процесс, проверяя улицы в пять утра и штрафуя коммунальщиков за некачественную уборку», — рассказывал НГС.НОВОСТИ заместитель редактора ИА «Вологда Регион» Даниил Туров сразу после назначения Травникова

 

Надо сказать, что на выездные мероприятия, например, на стройку гарнизонного Дома офицеров, Травников приезжал в сопровождении служебной машины ГИБДД. Он объяснил это не своей прихотью, а необходимостью: «Я вынужден этим пользоваться и в дальнейшем. Мой график настолько плотный, что это рабочая необходимость, а не прихоть. Надеюсь, жители отнесутся с пониманием».


Об области


На прошлой неделе врио губернатора посетил Чановский и Венгеровский районы и в ближайшее время, если позволит график, планирует заехать и в другие районы области.


«В предыдущей жизни у меня уже был такой опыт, когда я был первым заместителем губернатора Вологодской области. Эти регионы вполне соизмеримы. <…> Я поставил себе цель, что до момента формирования бюджета я объезжу все районы. Я глав сразу ориентирую, что у меня есть полдня на район, просьба подготовить объекты посещения, причём не объекты показа, не там, где вы хотите рассказать о каких-то достижениях, а там, где вы бы хотели обозначить проблемы. <…> Но жизнь есть жизнь. Кроме собственных планов есть ещё и федеральная повестка: приглашения министров, администрации президента на различные мероприятия, придётся корректировать график. При этом мы и сами инициируем достаточно большое количество визитов федеральных руководителей, нужно готовить, принимать, добиваться каких-то решений», — сдержанно отметил он.


Андрея Травникова назначили врио губернатора Новосибирской области 6 октября
Андрея Травникова назначили врио губернатора Новосибирской области 6 октября

О первоочередных задачах


Сдержанно Травников рассказал и о задачах, которые перед ним встали. Врио губернатора не торопится делать какие-то яркие заявления и говорить о принципиально новых решениях. Пока же первыми пунктами его плана стали концессионное соглашение по мусорным полигонам, строительство ледовой арены, которое оказалось под угрозой срыва, и вопрос о строительстве четвёртого моста через Обь.

 

«Ряд задач сам встал на повестку, например, концессионное соглашение по полигонам для ТБО. Решение я уже озвучил: будем выходить, расторгать. 


Менее остро ситуация сложилась вокруг строительства ЛДС, но здесь сроки поджимают, и если Новосибирская область намерена остаться приоритетным регионом для того, чтобы провести чемпионат мира по хоккею, то нам надо найти варианты. Ещё проект, сроки которого тоже поджимают, а то мы потеряем федеральный бюджет — это строительство четвёртого моста. Я не готов озвучивать какие-то решения, здесь требуется вникнуть в ситуацию. 


Если мы считаем, что этот проект нам не нужен, то надо в этом честно признаться Министерству транспорта и отказаться от него. 


Если мы решим, что проект нужен или в нём нужно что-то изменить, то будем этим заниматься», — заявил он.


Из перспективных задач Травникова — создание информационно-технологического центра в Академгородке. «Я рассматриваю это как новацию. Будем продолжать работать над этой инициативой», — сказал он и напомнил, что эту идею он обсуждал на встрече с новым главой СО РАН Валентином Пармоном.

   

О ещё одной инициативе Травников рассказал в ответе на вопрос о том, с кем из губернаторов других сибирских регионов он бы хотел поближе познакомиться. «Общаться я буду со всеми. С кем бы хотелось в первую очередь — это, наверное, назначенные недавно, то есть Омск и Бурятия. Как предложение для обсуждения — мне рассказали, что в 2009–2011 годах в Новосибирске был неплохой опыт работы экологической милиции (подразделение МВД, которое ликвидировали в 2011 году. — К.Ш.). Я считаю, что это действительно актуальная тема. Сегодня, к сожалению, ни власть, ни общественность не обладает стопроцентными инструментами по борьбе с несанкционированными свалками, да и вообще с нарушением законодательства экологического. <…> Экологическая полиция — это, мне кажется, был бы неплохой институт, который мог бы решать эту проблему. Этот опыт Новосибирска я хочу на совещании в Барнауле обсудить».


О текущих проблемах


Пресс-конференция показала, что Травников в курсе многих проблем, с которыми город и область сталкиваются в последнее время, правда, однозначных решений по ним у него пока нет. 


Так, на вопрос об обманутых дольщиках, в частности, дома на Тульской, 82, глава региона попросил своих коллег «оценить ситуацию». «Несмотря на то, что решение вопросов с недостроями сложное и ситуация затянута, власти Новосибирской области и я не намерены отступаться от этих проблем. 


Мы найдём способ достроить эти квартиры, или выделить другое жильё, или выплатить им компенсации», — заверил Травников.


Разобраться пообещал он и в ситуации вокруг строительной компании ПТК-30, работники которой регулярно забираются на башенные краны и требуют зарплату, которую им задерживают месяцами. «Я оформил поручение в адрес минстроя, чтобы они детально разобрались в ситуации. Я не буду анонсировать все факты, которые мы видим, но там проблема не только с зарплатами, но и с их легальностью. Здесь придётся разбираться не только с органами власти, но и надзорными органами», — сказал он.


О новых кадрах


Вопрос о новых кадрах как раз и стал той темой, которую Травников комментировать отказался. «Я понимаю, что эта тема вызывает самый высокий интерес у общественности. 


Но примите мою жизненную позицию: я никогда не комментирую свои кадровые решения и считаю, что это правильно. 


Я считаю, что анонсирование — это не совсем корректно. Некорректно по отношению и к тем людям, которых я бы хотел взять, и к их нынешним работодателям», — заявил он.


При этом, судя по всему, кадровые перемены региональное правительство всё же ждут. «Структура правительства меня не совсем устраивает. У нас есть аппарат губернатора и правительство — это типовая двухветочная структура, но перераспределение функционала между министерствами и заместителями, по моему мнению, не везде оптимально. Я бы хотел изменить эту структуру», — предупредил он.


О семье и увлечениях


Впервые Травников рассказал новосибирцам о своей семье. У врио губернатора жена и двое детей. 


«Дочь учится в университете в Санкт-Петербурге. Я думаю, она останется там. Она уже устроилась на работу, совмещает её с учёбой, ей и то, и то нравится. Сын учится в восьмом классе в лицее. Мы решили, что они с супругой переедут в Новосибирск в ближайшее время. Пока главный вопрос — жильё. 


Я занимаюсь подбором квартиры, но времени пока не так много на решение этих вопросов. 


Мы даже ещё не задумывались о школе или лицее. Они собираются приехать в осенние каникулы, постараюсь показать им город», — чуть улыбаясь, рассказал Андрей Александрович.


Также глава региона рассказал о том, что очень любит ходить на хоккей: «Мне самому интересно посещать интересные спортивные состязания, но чаще всего это хоккей, потому что в моём родном городе, в Череповце, есть известный хоккейный клуб "Северсталь", и я ходил на игры этой команды. На игры "Сибири" я также буду ходить. 


К сожалению, к огромному сожалению, я трижды планировал за эти две недели посетить матчи, и каждый раз это срывалось из-за незапланированных звонков или визитов различных людей. 


Я обязательно в ближайшее время всё же найду возможность. Я буду посещать и другие спортивные соревнования, на которые меня будут приглашать, по мере возможности. Я с удовольствием хожу и в театр, на каких-то постановках меня также можно заметить, для меня это интересно».


На сегодня Травников исполняет обязанности губернатора Новосибирской области уже 19 дней — столько прошло с того момента, как президент Владимир Путин назначил его на эту должность, отправив Владимира Городецкого в отставку. За это время Травников успел посетить одну из городских поликлиникпоучаствовать в субботнике, а также съездить в Москву, где он встретился с представителями федеральных властей и крупными бизнесменами.

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