Не паниковать и не медлить: что делать, если пропал человек

Инструкция от НГС: куда звонить и кто поможет, если потерялся близкий человек — сохраните в закладки

В Новосибирске объявили в розыск 31-летнего Фёдора Фейлера, который отстал от невесты и исчез по дороге домой . Спутница Фёдора пыталась дозвониться парню на сотовый, но трубку никто не брал, на следующее утро номер стал недоступен. Через двое суток мужчину объявили в розыск. К сожалению, такие таинственные исчезновения бывают довольно часто: в Новосибирской области люди пропадают каждый день. Кого-то находят за сутки , других не могут отыскать годами . К сожалению, от возможной пропажи близкого застраховаться невозможно, и случиться это может с каждым. Как не впасть в панику и что нужно сделать сразу же, если пропал близкий человек, рассказали руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин и представитель областной полиции. Подробности — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Когда начинать волноваться?

Если близкий не вернулся домой и не отвечает на звонки. «Если вы знаете, что ваша бабушка приходит в шесть вечера и включает на телевизоре любимый сериал, а время десять вечера и её всё ещё нет, то это уже сигнал о том, что надо принимать меры к её поиску», — объясняет руководитель поискового отряда «Лиза Алерт» Николай Шишкин. Конечно, есть категория людей, которые могут пойти в магазин и оказаться в другой стране. Однако эксперты заверяют, что даже в таких случаях лучше перестраховаться.





Мне кажется, что с близким что-то случилось. Что делать?

В первую очередь свяжитесь с друзьями, коллегами или родственниками: не исключено, что человек задержался в гостях, а телефон отключён. Следом позвоните в больницы, морг и районные отделы полиции. Если есть вероятность, что близкий мог просто загулять, позвоните и в психиатрические клиники. «Большое количество наших пропавших оказываются именно в этих клиниках, — продолжает Шишкин. — Туда надо ехать, по телефону такую информацию в этих клиниках, скорей всего, не дадут. Туда надо ехать с документами, которые подтверждают степень вашего родства, с фотографией человека и желательно с подготовленной ориентировкой, которую надо оставить там на случай, если близкий туда попадёт через какое-то время». Следующий шаг — обращение в полицию.





Но ведь чтобы приняли заявление, надо подождать трое суток?

Это миф. «Про трое суток забудьте. Это непонятно откуда появилось. И никакого отношения к действительности не имеет», — уверяет капитан внутренней службы ГУ МВД по НСО Михаил Бирюков. Мало того, эксперты подчёркивают — чем раньше вы придёте с заявлением, тем выше вероятность того, что человек будет найден и найден живым.







А если я не родственник, а друг пропавшего?

Всё равно идите и пишите заявление. Кстати, его обязаны принять в любом отделении полиции, независимо от места пропажи. «Только есть такой момент. Если вы с этой знакомой раз в год переписываетесь по смс, а она вам не ответила, вы, конечно, имеете право обратиться в полицию. Но надо отдавать себе отчёт, что помимо вас эта знакомая может ещё с кем-то общаться», — подчёркивает Бирюков.





Пропал подросток. Я знаю, что он сбежал из дома и прячет где-то у друзей. Стоит ли идти в полицию?

Обязательно идите! Ведь ребёнок может стать либо жертвой преступления, либо его участником. «У нас неоднократно были такие случаи, что дети, которые убегают, оказывались замешаны в не очень чистых историях, — продолжает волонтёр "Лизы Алерт". — Поэтому подростков надо искать сразу, даже если вы уверены, что он просто прячется от вас и через несколько дней придёт сам». Стоит ли добавлять, что о пропаже маленьких детей следует заявлять сразу, даже если ребёнок задержался на несколько часов.





Чем раньше вы заявите о пропаже близкого, тем больше шансов его найти

А с чем идти в полицию?



Полицейским нужно сообщить такие данные: фамилию, имя, отчество пропавшего, дату рождения, точное описание его примет (длина волос, цвет глаз). Не забудьте описать особые приметы и характерные манеры, в чём был одет (если знаете), предоставьте свежую фотографию.





И приготовьтесь отвечать на неудобные вопросы. Их будет много — от образа жизни пропавшего до семейных ссор.





Важно! Отвечайте правду, помните, что в этом случае полицейский будет вас «пытать» не любопытства ради, а чтобы помочь. «В каждом конкретном случае свои особенности, свои направления поиска, — объясняют в МВД. — К примеру, если ребёнок ушёл из дома после конфликта с родителями — это одно, но нам надо знать, что конфликт был. А если ребёнок бродяжка (есть такая категория — дети-путешественники), то здесь направление поиска будет совершенно другим. Но о том, что ребёнок и раньше сбегал, тоже лучше сказать сразу. И с поиском взрослых тоже много тонкостей. Здесь главное — чем больше расскажете, тем больше шансов найти человека».







Надо ли обращаться к волонтёрам?

Эксперты настоятельно рекомендуют сделать это. «Волонтёры — это наши добровольные помощники, мы их часто привлекаем к поисковым мероприятиям, — пояснил Бирюков. — Общими усилиями поиск всегда эффективней». При этом не надо бояться, что поисковые отряды могут навредить работе полиции: волонтёры постоянно советуются со следователем, который ведёт дело о пропаже. «Ещё один момент. Иногда при опросе свидетелей нам говорят: вот полицейским не буду говорить, а вам скажу. По каким-то своим причинам, но так было уже несколько раз», — пояснили в «Лизе Алерт».





В Новосибирске три поисковые организации — мне надо прозвонить каждую?

Необязательно. По словам Шишкина, обычно если заявка поступает в один поисковый отряд, волонтёры передают её и в другие, на всякий случай. В сложных и резонансных поисках волонтёры часто созваниваются и объединяют усилия, начиная работать вместе. Но если вам будет спокойнее, можете сами подать заявку во все поисковые отряды.





Позвонил в полицию и волонтёрам. Что мне теперь делать?

Не паниковать. Это самое главное. Созвонитесь с волонтёрами, спросите, чем можете быть полезны. Или сами берите стопку ориентировок и оклеивайте ближайшую улицу. При этом в полиции советуют все свои действия скорректировать с сотрудником уголовного розыска. «Родственники на себя могут взять проверку мест, где пострадавший был, тогда сотрудники полиции будут проверять другую версию, — пояснил Бирюков. — Лучше сразу, когда написали заявление о пропаже, спросить: "А что дальше мне делать?". Хотя бы чтобы не отвлекать сотрудников совершенно ненужным общением. Чтобы не было звонков через каждые 15 минут: "А вы ещё не нашли? А вы ещё не нашли?"».





Куда звонить?

- Вызвать полицию с сотового телефона можно по номеру 102, телефоны дежурной части управления МВД России по городу Новосибирску: 02; 232-81-79; 232-81-80; 232-81-69.





- Поисковый отряд «Лиза Алерт»: 8-800-700-54-52





- Поисковый отряд «Маяк»: 8-951-393-09-11





- Поисковый отряд «ДоброСпас-Новосибирск»: 8-953-887-17-77





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