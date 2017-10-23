Поезженные машины: всю жизнь в тени «Камри»

Этот красавец Nissan с мощным мотором и богатым салоном вчистую проиграл Camry — всего две причины

В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — седан Nissan Teana, автомобиль, который всю жизнь выступал в роли догоняющего знаменитой «Тойоты Камри». В разных поколениях машина была достаточно сбалансированной по потребительским качествам, но ей так и не удалось даже приблизиться к лидеру. Об истории неудачи «Теаны» и ценах на «вторичке» — в обзоре НГС.АВТО.









Nissan впервые выкатил свою новую модель Teana в 2003 году, она пришла на смену седану Cefiro. По тем временам Teana было гораздо интересней, современней «Камри-стрекозы» в 30-м кузове. Машины бились в одном сегменте бизнес-седанов с почти одинаковыми размерами: 4770 мм длины у «Теаны», 4815 мм у «Камри».













Ну а интерьер «Теаны» тогда просто поражал — двухъярусная панель, алюминий, тёмные тона дерева, огромная шайба мультимедиа по центру. Автомобиль можно было купить в кожаном исполнении, со всеми возможными в те времена опциями.













На «Теану» для разных рынков ставили разные связки мотора с трансмиссией: 2,0 литра (136 л.с., передний привод, АКП), 2,3 литра (173 л.с., передний привод, АКП), 2,5 литра (160 л.с., полный привод, АКП), 3,5 литра (231 л.с., передний привод, вариатор CVT). Машинка выигрывала у 30-й «Камри» наличием полноприводной версии — в российской спецификации «Тойота» была только с передним приводом.













«Теана» стала глобальной моделью и продавалась на различных рынках мира с тем или иным успехом. Но приблизиться к продажам «Камри» ей так и не удалось. В 2008 году появилось второе поколение автомобиля — его длина выросла до 4850 мм, а модернизированные двигатели добавили по 10–15 «лошадей» в мощности. Из списка коробок исчез гидротрансформаторный «автомат» — остался только вариатор CVT.













В 2014 году появилось третье поколение, выполненное в последних «ниссановских» штрихах дизайна. Машина стала агрессивнее, а её радиаторная решётка чем-то напоминала Lexus. Моторы остались прежними, но из прайс-листов исчезла версия с полным приводом.













Может быть, в вариаторе и ликвидации 4WD и крылась причина окончательного крушения «Теаны» — продажи стали совсем мизерными, и в 2016 году Nissan убрал модель из своей линейки в России.













Автомобиль в разных поколениях имел свои родовые «болячки». Общей проблемой была точечная коррозия кузова — «ниссановский» металл явно уступал «тойотовскому». Быстро тускнела пластиковая передняя оптика, изнашивались катализаторы, регулярно выходил из строя маслонасос. На более свежих машинах в вариаторе оставлены два радиатора охлаждения из трёх — такие агрегаты перегреваются, автомобиль дёргается при движении.













Первые машинки 2003–2005 годов выпуска предлагаются на новосибирской «вторичке» за 350 000 – 400 000 рублей. Продавцы таких экземпляров любят подчеркивать, что автомобиль оснащён обычной АКП, а не вариатором.





«Теаны» 2006–2007 годов стоят 450 000 – 500 000 рублей.





Второе поколение 2008–2013 годов выпуска выставляется на продажу уже за 700 000 – 850 000 рублей.





Ну а немногочисленное третье поколение 2014–2016 годов можно купить за 1 000 000 – 1 200 000 рублей.









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