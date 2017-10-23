Поезженные машины: всю жизнь в тени «Камри»
Этот красавец Nissan с мощным мотором и богатым салоном вчистую проиграл Camry — всего две причины
В очередном выпуске рубрики НГС.АВТО о машинах с пробегом — седан Nissan Teana, автомобиль, который всю жизнь выступал в роли догоняющего знаменитой «Тойоты Камри». В разных поколениях машина была достаточно сбалансированной по потребительским качествам, но ей так и не удалось даже приблизиться к лидеру. Об истории неудачи «Теаны» и ценах на «вторичке» — в обзоре НГС.АВТО.
Nissan впервые выкатил свою новую модель Teana в 2003 году, она пришла на смену седану Cefiro. По тем временам Teana было гораздо интересней, современней «Камри-стрекозы» в 30-м кузове. Машины бились в одном сегменте бизнес-седанов с почти одинаковыми размерами: 4770 мм длины у «Теаны», 4815 мм у «Камри».
Ну а интерьер «Теаны» тогда просто поражал — двухъярусная панель, алюминий, тёмные тона дерева, огромная шайба мультимедиа по центру. Автомобиль можно было купить в кожаном исполнении, со всеми возможными в те времена опциями.
На «Теану» для разных рынков ставили разные связки мотора с трансмиссией: 2,0 литра (136 л.с., передний привод, АКП), 2,3 литра (173 л.с., передний привод, АКП), 2,5 литра (160 л.с., полный привод, АКП), 3,5 литра (231 л.с., передний привод, вариатор CVT). Машинка выигрывала у 30-й «Камри» наличием полноприводной версии — в российской спецификации «Тойота» была только с передним приводом.
«Теана» стала глобальной моделью и продавалась на различных рынках мира с тем или иным успехом. Но приблизиться к продажам «Камри» ей так и не удалось. В 2008 году появилось второе поколение автомобиля — его длина выросла до 4850 мм, а модернизированные двигатели добавили по 10–15 «лошадей» в мощности. Из списка коробок исчез гидротрансформаторный «автомат» — остался только вариатор CVT.
В 2014 году появилось третье поколение, выполненное в последних «ниссановских» штрихах дизайна. Машина стала агрессивнее, а её радиаторная решётка чем-то напоминала Lexus. Моторы остались прежними, но из прайс-листов исчезла версия с полным приводом.
Может быть, в вариаторе и ликвидации 4WD и крылась причина окончательного крушения «Теаны» — продажи стали совсем мизерными, и в 2016 году Nissan убрал модель из своей линейки в России.
Автомобиль в разных поколениях имел свои родовые «болячки». Общей проблемой была точечная коррозия кузова — «ниссановский» металл явно уступал «тойотовскому». Быстро тускнела пластиковая передняя оптика, изнашивались катализаторы, регулярно выходил из строя маслонасос. На более свежих машинах в вариаторе оставлены два радиатора охлаждения из трёх — такие агрегаты перегреваются, автомобиль дёргается при движении.
Первые машинки 2003–2005 годов выпуска предлагаются на новосибирской «вторичке» за
«Теаны» 2006–2007 годов стоят
Второе поколение 2008–2013 годов выпуска выставляется на продажу уже за
Ну а немногочисленное третье поколение 2014–2016 годов можно купить за
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Дмитрий Косенко
Фото НГС.АВТО