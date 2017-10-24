Доставайте «тапки»: обзор зимних шин

Горожане не спешат «переобуваться» — продавцы рассказали, какие шины популярнее и сколько они стоят

Во вторник вечером чиновники разослали официальное предупреждение новосибирцам : они заявили, что на дорогах города на этой неделе появится гололёд, и попросили срочно «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину. Синоптики действительно обещают в ближайшие дни –1...–3 градуса со снегом, а значит, уже, наверное, стоит заменить шины на автомобиле, ведь многие водители ездят до последнего на «лете». Какие новые и бэушные покрышки новосибирцы покупают больше всего, как сэкономить на шиномонтаже и не попасть в очередь — в материале НГС.

Многие уже давно заменили летние шины на зимние, но ещё вчера можно было увидеть, как каждый второй или третий автомобиль в потоке едет на «лете». Водители до последнего стараются сберечь зимние покрышки, чтобы «не повылетали шипы». Именно шипованная резина по-прежнему остаётся самой популярной у сибирских автовладельцев, «липучку» у нас не особо жалуют. Это подтверждают и рейтинги продаж новых покрышек, где основные места занимает «шип».







По данным городского справочника 2ГИС, в рубрике «Шины» три места из топ-10 популярных моделей достались продукции Nokian — как импортной, так и отечественной под суббрендом Nordman. «Это топ-10 моделей по популярности в поиске — сколько раз открывали эти модели в сервисе поиска, доля от общего количества открытий карточек шин. Рассматривались и фрикционные шины («липучки») и шипованные модели», — поясняет пресс-секретарь 2ГИС Максим Бугаев.





Модель Доля просмотров

Nokian Nordman 5 3,8%

Pirelli Scorpion Winter 2,0%

Nokian Hakkapeliitta 8 2,0%

Dunlop SP Winter Ice 02 1,9%

Bridgestone Ice Cruiser 7000 1,4%

Sava Eskimo Stud 1,2%

Bridgestone Blizzak Revo GZ 1,2%

Nokian Hakkapeliitta 7 1,0%

Bridgestone Blizzak VRX 1,0%

Matador MP 30 Sibir Ice 2 0,8%











По версии сервиса «Запчасти» портала Авто.ру (Яндекс), топ-10 популярных шин выглядит следующим образом:





Модель Количество предложений

Nokian Hakkapeliitta 8 1462



Pirelli Winter Ice Zero 1146



Pirelli Winter Sottozero 1125



Goodyear Ultra Grip Ice Arctic 892



Continental ContiVikingContact 6 827



Yokohama Ice Guard IG55 823



Continental IceContact 2 768



Bridgestone Blizzak Spike-01 725



Michelin X-Ice Xi3 664



Michelin Pilot Alpin PA 4 595







Эти рейтинги продаж частично совпадают с данными шинной компании «Колесити», где отмечают, что водители по-прежнему стараются экономить. «Люди берут то, что недорого, средний сегмент. Yokohama, Gislaved, Hankook, Nordman. Всё это иностранные бренды, имеющие локализованное производство в России, кроме Hankook», — говорит начальник отдела продаж компании «Колесити» Николай Пшеничников. По данным эксперта, в этом сезоне в лидеры продаж выбились модели Nordman 5 и 7 (бывшая Nokian Hakkapeliitta).







Стоимость покрышки размера 205/55/R16 Nordman 5 составляет 4370 рублей, а Nordman 7 — 4880 рублей. Сама Nokian Hakkapeliitta пользуется популярностью с моделью 8-й, поскольку вышла новая, 9-я модель, а предыдущая подешевела. «Восьмёрка» в том же размере стоит 6290 рублей, для сравнения, «девятка» — 8340 рублей. Хорошим спросом пользуется модель Bridgestone Ice Cruiser 7000 импортного производства, 4560 рублей за шину.







На вторичном рынке шин лидеры частично совпадают, но есть и иные предпочтения. По данным крупнейшей базы частных объявлений по запчастям портала drom.ru, топ-10 самых популярных моделей шин выглядит следующим образом (с учётом всех модификаций всех годов выпуска и всех размеров внутри модели):







Модель Количество предложений

Nokian Hakkapeliitta 2093



Bridgestone Blizzak 1524

Hankook Winter 1512

Yokohama Ice Guard 1246



Goodyear UltraGrip 926



Pirelli Winter 701



Gislaved Nord Frost 575



Nokian Nordman 488



Michelin X-Ice 441



Nexen Winguard 291





Традиционно стоимость замены шин самая высокая у официальных дилеров. Здесь, в кафельном блеске шоу-рума вам нальют чай, помоют машину, распакуют и упакуют покрышки. Дилер Ford компания «Форд Центр Сибирь» просит за услуги шиномонтажа седана с ходовыми шестнадцатыми колёсами 1800 рублей. В находящемся рядом салоне KIA за те же работы возьмут 1700 рублей.





Если вы не хотите возиться с колёсами, грузить их, можете вызвать мобильную бригаду прямо к гаражу или подъезду. В сети «Колесити» такая услуга для колёс 16-го размера обойдётся в 1900 рублей. Всё то же самое, но на стационарном посту — 1190 рублей.





Гаражные мастерские поменяют вам комплект шин за 800–1000 рублей. Ну а с купоном, например, «Биглиона», можно уложиться в 600 рублей за все работы на шиномонтажке на Жуковке.





Но это ещё надо суметь записаться на обслуживание, поскольку в сезон замены шин во все мастерские буквально выстраиваются очереди. Справочник 2ГИС даже проанализировал, на какие дни приходится наибольший пик интереса к шиномонтажу — обычно это происходит с переходом среднесуточной температуры через ноль к –1...–3 градусам. В прошлые годы это были дни 7 и 15 октября, в этом году тепло немного задержалось.









Ещё один новый сервис городского справочника может предсказать очереди в мастерские на конкретные даты. Программа анализирует прошлогоднюю статистику посещений рубрики «Шиномонтаж» и учитывает текущий прогноз погоды. В этом году 2ГИС вещает нам, что с 25 октября «всё забито», а с 27 октября «поздно будет», поскольку на дорогах появится гололёд.









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