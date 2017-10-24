Доставайте «тапки»: обзор зимних шин

Горожане не спешат «переобуваться» — продавцы рассказали, какие шины популярнее и сколько они стоят

Новосибирцы не торопятся «переобуваться», хотя их об этом уже попросила мэрия
Новосибирцы не торопятся «переобуваться», хотя их об этом уже попросила мэрия


Во вторник вечером чиновники разослали официальное предупреждение новосибирцам: они заявили, что на дорогах города на этой неделе появится гололёд, и попросили срочно «переобуть» свои автомобили в зимнюю резину. Синоптики действительно обещают в ближайшие дни –1...–3 градуса со снегом, а значит, уже, наверное, стоит заменить шины на автомобиле, ведь многие водители ездят до последнего на «лете». Какие новые и бэушные покрышки новосибирцы покупают больше всего, как сэкономить на шиномонтаже и не попасть в очередь — в материале НГС.

Многие уже давно заменили летние шины на зимние, но ещё вчера можно было увидеть, как каждый второй или третий автомобиль в потоке едет на «лете». Водители до последнего стараются сберечь зимние покрышки, чтобы «не повылетали шипы». Именно шипованная резина по-прежнему остаётся самой популярной у сибирских автовладельцев, «липучку» у нас не особо жалуют. Это подтверждают и рейтинги продаж новых покрышек, где основные места занимает «шип».


По данным городского справочника 2ГИС, в рубрике «Шины» три места из топ-10 популярных моделей достались продукции Nokian — как импортной, так и отечественной под суббрендом Nordman. «Это топ-10 моделей по популярности в поиске — сколько раз открывали эти модели в сервисе поиска, доля от общего количества открытий карточек шин. Рассматривались и фрикционные шины («липучки») и шипованные модели», — поясняет пресс-секретарь 2ГИС Максим Бугаев. 


Модель                           Доля просмотров 

Nokian Nordman 5                   3,8%

Pirelli Scorpion Winter             2,0%

Nokian Hakkapeliitta 8             2,0%

Dunlop SP Winter Ice 02         1,9%

Bridgestone Ice Cruiser 7000  1,4%

Sava Eskimo Stud                   1,2%

Bridgestone Blizzak Revo GZ  1,2%

Nokian Hakkapeliitta 7             1,0%

Bridgestone Blizzak VRX         1,0%

Matador MP 30 Sibir Ice 2        0,8%



По версии сервиса «Запчасти» портала Авто.ру (Яндекс), топ-10 популярных шин выглядит следующим образом:


Модель                               Количество предложений

Nokian Hakkapeliitta 8                          1462

Pirelli Winter Ice Zero                           1146

Pirelli Winter Sottozero                         1125

Goodyear Ultra Grip Ice Arctic               892

Continental ContiVikingContact 6          827

Yokohama Ice Guard IG55                    823

Continental IceContact 2                       768

Bridgestone Blizzak Spike-01                725

Michelin X-Ice Xi3                                  664

Michelin Pilot Alpin PA 4                        595


Эти рейтинги продаж частично совпадают с данными шинной компании «Колесити», где отмечают, что водители по-прежнему стараются экономить. «Люди берут то, что недорого, средний сегмент. Yokohama, Gislaved, Hankook, Nordman. Всё это иностранные бренды, имеющие локализованное производство в России, кроме Hankook», — говорит начальник отдела продаж компании «Колесити» Николай Пшеничников. По данным эксперта, в этом сезоне в лидеры продаж выбились модели Nordman 5 и 7 (бывшая Nokian Hakkapeliitta).


Доставайте «тапки»: обзор зимних шин

Стоимость покрышки размера 205/55/R16 Nordman 5 составляет 4370 рублей, а Nordman 7 — 4880 рублей. Сама Nokian Hakkapeliitta пользуется популярностью с моделью 8-й, поскольку вышла новая, 9-я модель, а предыдущая подешевела. «Восьмёрка» в том же размере стоит 6290 рублей, для сравнения, «девятка» — 8340 рублей. Хорошим спросом пользуется модель Bridgestone Ice Cruiser 7000 импортного производства, 4560 рублей за шину.


На вторичном рынке шин лидеры частично совпадают, но есть и иные предпочтения. По данным крупнейшей базы частных объявлений по запчастям портала drom.ru, топ-10 самых популярных моделей шин выглядит следующим образом (с учётом всех модификаций всех годов выпуска и всех размеров внутри модели):


Модель                        Количество предложений

Nokian Hakkapeliitta                2093

Bridgestone Blizzak                 1524 

Hankook Winter                       1512

Yokohama Ice Guard               1246

Goodyear UltraGrip                  926

Pirelli Winter                            701

Gislaved Nord Frost                 575

Nokian Nordman                      488

Michelin X-Ice                          441

Nexen Winguard                      291


Традиционно стоимость замены шин самая высокая у официальных дилеров. Здесь, в кафельном блеске шоу-рума вам нальют чай, помоют машину, распакуют и упакуют покрышки. Дилер Ford компания «Форд Центр Сибирь» просит за услуги шиномонтажа седана с ходовыми шестнадцатыми колёсами 1800 рублей. В находящемся рядом салоне KIA за те же работы возьмут 1700 рублей. 


Если вы не хотите возиться с колёсами, грузить их, можете вызвать мобильную бригаду прямо к гаражу или подъезду. В сети «Колесити» такая услуга для колёс 16-го размера обойдётся в 1900 рублей. Всё то же самое, но на стационарном посту — 1190 рублей.


Гаражные мастерские поменяют вам комплект шин за 800–1000 рублей. Ну а с купоном, например, «Биглиона», можно уложиться в 600 рублей за все работы на шиномонтажке на Жуковке.


Но это ещё надо суметь записаться на обслуживание, поскольку в сезон замены шин во все мастерские буквально выстраиваются очереди. Справочник 2ГИС даже проанализировал, на какие дни приходится наибольший пик интереса к шиномонтажу — обычно это происходит с переходом среднесуточной температуры через ноль к –1...–3 градусам. В прошлые годы это были дни 7 и 15 октября, в этом году тепло немного задержалось.


Доставайте «тапки»: обзор зимних шин


Ещё один новый сервис городского справочника может предсказать очереди в мастерские на конкретные даты. Программа анализирует прошлогоднюю статистику посещений рубрики «Шиномонтаж» и учитывает текущий прогноз погоды. В этом году 2ГИС вещает нам, что с 25 октября «всё забито», а с 27 октября «поздно будет», поскольку на дорогах появится гололёд.


Доставайте «тапки»: обзор зимних шин


А вы поменяли шины на автомобиле?

Авторизируйтесь, чтобы проголосоватьОпрос завершенВы успешно проголосовали! Результаты будут опубликованы по завершению опроса.
  • Да.
  • Нет, подожду, пока снег не ляжет.
  • У меня «всесезонка».
  • Нет машины.
К сожалению, ваш браузер сильно устарел и не поддерживает технологию голосования



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

Прочтений: 1418
Читайте НГС.НОВОСТИ там, где удобно
Сообщите свою новость
Нашли ошибку? Ctrl+Enter
Комментарии (10)10
Добавить комментарийВсе комментарии

НГС.БИЗНЕС

весь НГС.БИЗНЕС

АФИША

вся АФИША

SHE

весь SHE

НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

все статьи НГС.НЕДВИЖИМОСТЬ

АВТО

Все статьи НГС.АВТО

НГС.РАБОТА

все статьи НГС.РАБОТА

Лента новостей


Авторские колонки

Новости звёзд

Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку
все материалы
Реклама
Дополнительная информация доступна при наведении курсора на ссылку

Сообщи свою новость

Здесь вы можете оставить информацию, фотографии и видео с любыми событиями, свидетелями которых вы стали, обо всём, что происходит в городе и области. Ждём. Мы работаем для вас!
Ваше имя
Сообщите новостьПрикрепите доказательства: ссылки на видео и аудио вставьте в текст сообщения, загрузите фото
Фото
Эл. почта или телефон
Докажите что вы не робот
Ваше сообщение отправлено