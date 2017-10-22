«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта

Lexus проехался по самому сердцу Красного проспекта, а BMW 007 убил двух зайцев сразу

В очередном, 44-м, выпуске рубрики НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: внедорожники заезжают в самые пешеходные места центра, а мастера дворовой парковки делятся секретом, как нанести максимальный вред окружающим. 


«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


Начинает выпуск просто «Лексус», просто в самом сердце аллеи Красного проспекта.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


«Парковка «Калейдоскопа» со стороны «Сан Сити». Пока я прогревала машину, подъехала дама, перегородила правый ряд проезжей части и пошла через дорогу. Могла бы подождать пока освободится место», — сообщает читательница Любовь.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


«Чудаки паркуются всегда только на газоне на улице Красных зорь. Рядом есть небольшая парковочка, но у чудаков же свои понятия, на газоне, с заездом на бордюр и пешеходную дорожку ведь лучше», — переживают местные жители.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


Просто тотальное нашествие автомобилей на тротуар на Александра Невского.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


«Советская, 19. Недалекий на "Камри" полностью перегородил тротуар! Пришлось с коляской идти по проезжей части, чтобы обойти этого чудака! Сигналка не работает, по колёсам пинали!», — читатель Сергей испытал сильный стресс.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


Одной ногой один штраф за газон, второй — другой штраф за тротуар. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


«Микрорайон «Родники». Раньше регулярно на эвакуаторе вывозили тех, кто стоял рядом с этим переходом, чтоб обзору не мешали, а теперь не вывозят, и вот стали появляться такие, которые встают прямо на "зебре"», — информирует читатель  Андрей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


«Единственный житель дома, который систематически ставит свой автомобиль на газон и детскую площадку», — недоволен соседом читатель Игорь.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


Уютно расположился в сквере для отдыха среди деревьев и дорожек.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


«Припарковался на газоне слева от ГПНТБ. Места на асфальте для трёх машин, а он заехал на газоне и сидит в машине», — переживает Георгий. 



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


«Большой мастер парковки. Даже зеркала сложил», — подмечает детали Сергей.



«Я паркуюсь как чудак»: Lexus давит аллею Красного проспекта


Ну и в заключение секреты мастерства — как нанести своей парковкой наибольший вред. «Улица Петухова. Как одним махом перекрыть тротуар для движения колясок, закрыть проезд грузовикам (пожарным в том числе) и оставить возможность выехать из двора только направо? Да элементарно!», — делится местными секретами Алексей.



Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.



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