Мгла пришла за нами

Туман провоцирует простуду и вызывает депрессии — врачи советуют меньше думать и двигаться

Человек сам программирует себя на тоску, глядя в окно на туман и мглу, говорят эксперты. Фотоколлаж НГС
Человек сам программирует себя на тоску, глядя в окно на туман и мглу, говорят эксперты. Фотоколлаж НГС

Всю неделю Новосибирск окутан плотным серым туманом — так, что не видно соседних зданий и машин на трассе. Мгла застыла в городе вместе с вредными примесями, и особо чувствительным горожанам приходится нелегко. Корреспондент НГС.НОВОСТИ выяснила у врачей и метеорологов, когда туманы рассеются, действительно ли они вредят здоровью и как справляться с тоской в такую неприветливую погоду.

С начала октября Новосибирск тонет в густом тумане — дымка превращает город в декорации к фильму «Сайлент Хилл». Но туманы не только создают сказочные пейзажи в городе и области, но и становятся опасными, скрывая автомобили на трассах НСО, — спасатели даже выпустили советы для водителей, которые оказываются на дорогах во мгле.


Такие туманы довольно типичны для октября, когда днём воздух ещё прогревается, а ночью тепло выхолаживается, говорят синоптики.


«Устойчивая воздушная масса не даёт возможности перемешиванию, и мелкие частицы, капельки воды — они, получается, висят в воздухе. Капельки находятся в воздухе и никуда не движутся с примесями. Кроме того, облачность туманообразная до самой земли может опускаться», — объяснила корреспонденту НГС.НОВОСТИ ведущий синоптик Западно-Сибирского Гидрометцентра Надежда Бабошина.


По словам специалиста, также на этой неделе стояла безветренная погода — скорость ветра редко достигала 2–7 м/с, особенно ночью. Синоптики зафиксировали незначительное превышение вредных веществ в воздухе на правом берегу — превышено содержание фенола в Заельцовском, Дзержинском и Калининском районах.


«На следующие сутки ждут усиление ветра, и, возможно, частицы будут рассеяны. А если ещё и дожди хорошие пройдут, то воздух будет более чистый.


Уже масса становится неоднородной, неустойчивой», — рассказала ведущий синоптик. По информации Надежды Бабошиной, в конце недели волна тепла уйдёт, вместо неё в Новосибирскую область придёт холодный фронт — это будет ощутимо прежде всего в северных районах региона.

 

Туманный сумрак влияет на любого — поскольку искусственный свет не заменит солнечных лучей, уверены эксперты. «Для людей, которые чувствительны к нехватке света, туманная погода способствует ухудшению состояния. Наступает осенняя хандра. Чтобы избежать… Нужно включать больше света — максимально», — посоветовал учёный-физиолог, заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ физиологии и фундаментальной медицины СО РАМН Константин Даниленко.


Причём лучше всего включать именно белый холодный свет, поскольку синяя часть спектра активирует мозг и важна для бодрости, отмечает учёный.


Человек сам программирует себя на тоску, глядя в окно на туман и мглу, говорят эксперты. Фотоколлаж НГС
Человек сам программирует себя на тоску, глядя в окно на туман и мглу, говорят эксперты. Фотоколлаж НГС

Хотя пелена в городе стоит всего несколько дней, и этого достаточно, чтобы метеозависимые люди почувствовали себя хуже — из-за влажности и промозглости могут обостриться заболевания сосудов, повыситься или понизиться артериальное давление.


«Густая мгла и отсутствие солнца скорее ведут к депрессии, плюс промозглая сырая погода больше предполагает склонность к простудным заболеваниям (из-за снижения иммунитета. — М.М.), затруднённости дыхания… А на кожу вряд ли плохо [влияет влажность]», — описал главный врач клиники «Медсанчасть-168», врач-терапевт высшей категории Вадим Миронов. Но, как подчеркнул врач, не один лишь туман виноват в ОРВИ — по опыту терапевтов, пациенты приходят на приём уже с серьёзной простудой, на развитие которой повлияло множество факторов.


Также уличная серость влияет на мысли — и человек буквально программирует себя на тоску, глядя в окно.



«Он думает — вот, там пасмурно… И дальше начинается — будут пробки, что в такой туманный день будет всё плохо. Человек заранее программирует настрой и ничего хорошего сделать уже не хочет», — говорит врач-психотерапевт центра «Беркана», кандидат медицинских наук Татьяна Ефанова.


Врач посоветовала уменьшить физические и умственные нагрузки, если это возможно, а также есть более лёгкую пищу, чтобы не нагружать и без того вялый организм.


«Больше себя беречь! И настраивать себя, что он идёт на работу работать, а не на туман смотреть», — добавила она.


Психотерапевт напомнила, что в большом городе у человека много возможностей порадовать себя в унылый серый день: сходить в кино или в кафе с друзьями, расслабиться в массажных салонах и просто позволить себе отдохнуть дома от суеты — что не так-то просто сделать, когда на улице ясно и солнечно.

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