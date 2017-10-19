ГИБДД атакует

Новые правила разрешили гаишникам ещё больше штрафовать водителей, но упростили оформление ДТП

Завтра, 20 октября, вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, в котором появилось множество нововведений — от камер под временными знаками до отмены справок о ДТП. Какие изменения больше всего повлияют на жизнь новосибирских водителей — в материале НГС.АВТО. 

ГИБДД атакует


Отмена справок ГИБДД о ДТП


Эти справки и раньше-то не несли особого смысла, поскольку вся информация об аварии содержалась в протоколе осмотра места и в постановлении о возбуждении административного дела. Тем не менее любая страховая компания требовала эту пресловутую справку о ДТП, которую в ГИБДД ещё и выдавали только спустя 10 дней после столкновения. Теперь, как утверждают полицейские, для водителей процесс возмещения станет короче на несколько дней и на одну лишнюю поездку в ГИБДД. «Ждали 10 дней, сейчас этого не нужно. Если страховая потребует эту справку, то по отдельному запросу её можно будет выдать, но сейчас в обязательном порядке она не нужна», — объяснил НГС.НОВОСТИ заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Павел Головин. 



Исчезновение разрешения на съёмку инспектора ГИБДД на видео


ГИБДД атакует


Раньше в регламенте отдельно было прописано, что водитель имеет право вести съёмку инспектора в процессе общения. Теперь этот пункт просто пропал, и общество уже встревожилось — мол, запретили съёмку. Однако процесс съёмки больше регламентируется другими законами РФ, а не этим внутренним регламентом автоинспекции, так что ничего не изменилось.  


«Как сотрудник полиции, так и водитель, пешеход имеют полное право использовать личные средства аудио- и видеозаписи для того, чтобы вести запись общения. Это не запрещено ни сотруднику, ни гражданину. Но в исключительных случаях, которые определены федеральным законом, при проведении контртеррористических операций, могут попросить остановить съёмку», — говорит Павел Головин. 



Предъявление документов без обложек


Отдельно прописано, что в обязанность водителя входит освободить права и документы на машину от всяческих обложек и удерживающих устройств, цепочек например. 



Фотовидеофиксация под временными знаками


Самая тревожная для водителей новость, ведь знаки эти могут появляться когда угодно и где угодно, а их статус далеко не всегда законен. В Госавтоинспекции говорят, что будут ставить камеры фото- и видеофиксации на участках с временными дорожными знаками, например где идёт ремонт. Как правило, это временные жёлтые знаки ограничения скорости. Утверждается, что в теории передвигать знаки как вздумается дорожники не смогут, поскольку схема движения составляется и утверждается заранее. 


ГИБДД атакует


Заявлено, что на таких участках будут работать и частные фирмы, которые обслуживают камеры ГИБДД на треногах и возят их по области. 


Остановка автомобиля инспектором вне постов


ГИБДД атакует


При остановке инспектор должен объяснить причину — например, проверка документов или груза. Также можно прятать патрульный автомобиль в засаде так, что его будет практически незаметно. Правда, оговаривается, что это только для аварийных участков с естественным рельефом, где иначе никак не встанешь. 



Предъявление распечатки полиса ОСАГО


Официально в регламенте закреплено, что водитель имеет право предъявить простую распечатку электронного полиса ОСАГО, который он ранее приобрел онлайн на сайте какой-либо страховой компании.



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