ГИБДД атакует

Завтра, 20 октября, вступает в силу новый административный регламент ГИБДД, в котором появилось множество нововведений — от камер под временными знаками до отмены справок о ДТП. Какие изменения больше всего повлияют на жизнь новосибирских водителей — в материале НГС.АВТО.





Отмена справок ГИБДД о ДТП





Эти справки и раньше-то не несли особого смысла, поскольку вся информация об аварии содержалась в протоколе осмотра места и в постановлении о возбуждении административного дела. Тем не менее любая страховая компания требовала эту пресловутую справку о ДТП, которую в ГИБДД ещё и выдавали только спустя 10 дней после столкновения. Теперь, как утверждают полицейские, для водителей процесс возмещения станет короче на несколько дней и на одну лишнюю поездку в ГИБДД. «Ждали 10 дней, сейчас этого не нужно. Если страховая потребует эту справку, то по отдельному запросу её можно будет выдать, но сейчас в обязательном порядке она не нужна», — объяснил НГС.НОВОСТИ заместитель начальника отдела ДПС УГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области Павел Головин.









Исчезновение разрешения на съёмку инспектора ГИБДД на видео









Раньше в регламенте отдельно было прописано, что водитель имеет право вести съёмку инспектора в процессе общения. Теперь этот пункт просто пропал, и общество уже встревожилось — мол, запретили съёмку. Однако процесс съёмки больше регламентируется другими законами РФ, а не этим внутренним регламентом автоинспекции, так что ничего не изменилось.





«Как сотрудник полиции, так и водитель, пешеход имеют полное право использовать личные средства аудио- и видеозаписи для того, чтобы вести запись общения. Это не запрещено ни сотруднику, ни гражданину. Но в исключительных случаях, которые определены федеральным законом, при проведении контртеррористических операций, могут попросить остановить съёмку», — говорит Павел Головин.









Предъявление документов без обложек





Отдельно прописано, что в обязанность водителя входит освободить права и документы на машину от всяческих обложек и удерживающих устройств, цепочек например.









Фотовидеофиксация под временными знаками





Самая тревожная для водителей новость, ведь знаки эти могут появляться когда угодно и где угодно, а их статус далеко не всегда законен. В Госавтоинспекции говорят, что будут ставить камеры фото- и видеофиксации на участках с временными дорожными знаками, например где идёт ремонт. Как правило, это временные жёлтые знаки ограничения скорости. Утверждается, что в теории передвигать знаки как вздумается дорожники не смогут, поскольку схема движения составляется и утверждается заранее.









Заявлено, что на таких участках будут работать и частные фирмы, которые обслуживают камеры ГИБДД на треногах и возят их по области.





Остановка автомобиля инспектором вне постов









При остановке инспектор должен объяснить причину — например, проверка документов или груза. Также можно прятать патрульный автомобиль в засаде так, что его будет практически незаметно. Правда, оговаривается, что это только для аварийных участков с естественным рельефом, где иначе никак не встанешь.









Предъявление распечатки полиса ОСАГО





Официально в регламенте закреплено, что водитель имеет право предъявить простую распечатку электронного полиса ОСАГО, который он ранее приобрел онлайн на сайте какой-либо страховой компании.









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