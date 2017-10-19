Восемь друзей Травникова

Новый глава области рассказал о том, с кем успел подружиться за 13 дней на посту

Андрей Травников пробыл в Москве пару дней
Андрей Травников пробыл в Москве пару дней

Утром 19 октября врио губернатора НСО Андрей Травников вернулся из Москвы в Новосибирск — он уезжал в столицу на два дня, чтобы принять участие в форуме «Открытые инновации», а также провести несколько встреч с госкомпаниями и крупным бизнесом — на них речь шла об интернете, аэропорте Толмачёво, строительстве четвёртого моста через Обь. Сам Травников назвал свою поездку «продуктивной и насыщенной». Подробности об итогах столичного турне врио губернатора — в материале НГС.НОВОСТИ. 

О «Ростелекоме»


Как рассказал врио губернатора Новосибирской области Андрей Травников, в Москве он встретился с представителями Минкомсвязи и компании «Ростелеком». Стороны подписали соглашение, которое касается развития интернета в сельских районах области. 


«Новосибирская область расширила перечень населённых пунктов для реализации федерального проекта "Устранение цифрового неравенства", и теперь мы берём обязательства по обеспечению высокоскоростной связью населённые пункты с численностью от 250 до 1000 человек (федеральный проект предусматривает пункты численностью от 250 до 500 человек). Это позволит нам не только обеспечить жителей сотен населённых пунктов Новосибирской области высокоскоростным интернетом <…>, но и создать предпосылки для развития сотовой связи на территории региона», — сказал Травников и добавил, что договорился с главой «Ростелекома» о его визите в сибирскую столицу в начале ноября.


Об Академпарке 


Также Травников рассказал о том, Академпарк планирует стать одним из первых в России региональным оператором инновационного центра «Сколково». «Инновационный центр "Сколково" предоставляет своим резидентам достаточно широкий пакет преференций и услуг как финансового, так и нефинансового характера. Придание статуса регионального оператора нашему Академпарку позволит избежать необходимости двойного учёта и получать полный набор услуг от "Сколково" на месте», — объяснил врио губернатора.


О «Сибирском антраците»


В Москве также произошла встреча Травникова с представителями компании «Сибирский антрацит», которая до 2020 года планирует удвоить добычу угля, в том числе с новосибирских разрезов, и стать крупнейшим налогоплательщиком региона. Врио губернатора договорился помочь компании в разработке программы, которая бы помогла «Сибирскому антрациту» комфортно развиваться на территории НСО.


Об аэропорте Толмачёво


Андрей Травников успел увидеться и с представителями компании «Новапорт» — владельца новосибирского аэропорта Толмачёво. До 2021 года здесь планируют увеличить пассажиропоток в полтора раза, расширить терминалы, реконструировать взлётно-посадочные полосы в рамках федеральной программы, создать новые мощности для обработки грузов и почтовых отправлений. Кроме того, предполагается сделать Толмачёво одним из крупнейших аэропортов вылета и самым крупным транзитным аэропортом в стране на территории от Урала до Дальнего Востока, а также построить в будущем комбинат питания для пассажиров самолётов. Травников отметил, что вместе с этим подразумевается развитие транспортной инфраструктуры и прилегающих к аэропорту населённых пунктов.


О РЖД


Во время форума «Открытые инновации» Травников встретился с президентом РЖД Олегом Белозёровым, которого тоже пригласил в Новосибирск в конце ноября: «Мы обсудим перспективы развития Западно-сибирской железной дороги и других перспективных проектов».


О форуме биотехнологий


Ещё одну встречу глава НСО провёл с вице-премьером федерального правительства Аркадием Дворковичем, который курирует программу по реиндустриализации Новосибирской области. «Я заверил вице-премьера, что намерен продолжать реализацию этого проекта, и попросил назначить очередное заседание рабочей группы на конец ноября. И Аркадий Владимирович подтвердил этот срок. Я предложил рассмотреть ещё подготовку проведения форума биофарм-технологий на территории Новосибирска. С учётом бурного развития этого направления здесь, я думаю, что это самая достойная площадка. Получил подтверждение, и мы будем его готовить», — рассказал врио губернатора. 


Об Академгородке


Травников позвал в гости и руководителя Федерального агентства научных организаций Михаила Котюкова. Они поговорят о развитии новосибирского Академгородка и создание на базе СО РАН, вузов города и институтов развития инновационно-технологического центра.


О строительстве четвёртого моста


Недавно стало известно о том, что обещанные Правительством РФ деньги на строительство четвёртого моста через Обь задерживаются на неопределённый срок. Андрей Травников заявил, что беспокоиться о проекте нового моста не стоит. «При формировании бюджета в доходную часть включаются только подтверждённые данные. Выделение грантов формируется по большей части за счёт платежей за использование большегрузного транспорта. До сих пор не спрогнозирован до конца объём этих поступлений, в 2018 году полностью эта сумма не запланирована. <…> У нас есть подтверждение от Министерства транспорта, что после окончательного формирования этого проекта и подписания концессионного соглашения будет рассматриваться решение о поэтапном субсидировании в 2018 году», — заявил он.


О детсадах и ЛДС


Врио губернатора НСО успел встретиться и с руководителями федерального уровня — они поговорили о развитии транспортной, социальной и спортивной сфер. Среди собеседников Травникова оказались помощник президента Игорь Левитин и замминистра финансов РФ Леонид Горнин, бывший новосибирец и глава областного минфина. «Заручился поддержкой как организационной, так и, возможно, финансовой», — скромно пояснил Травников и уточнил, что речь идёт об участии региона в программе по строительству школ и детских садов, а также о проблемах в строительстве ледового дворца. 


Врио губернатора области вернулся из Москвы сегодня утром — из аэропорта он сразу отправился в одну из городских поликлиник и выразил недовольство её инфраструктурой. Бывший мэр Вологды Травников занял пост врио губернатора Новосибирской области 6 октября

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