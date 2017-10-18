Рыбное место: бизнесмен выстрелил в голову продавцу фруктов

Утром 18 сентября на рынке «Регион» в Дзержинском районе города прогремело несколько пистолетных выстрелов. Стрелявший дождался, пока раненому продавцу овощей окажут первую помощь, после чего спокойно сел в белый «Мерседес» и уехал. В городе был объявлен план «Перехват», уже через несколько часов подозреваемый был задержан возле своего дома. По информации источника в правоохранительных органах, мужчины не поделили место на рынке. Почему очевидцы конфликта боятся рассказывать о том, что видели на самом деле, а люди, знакомые с руководством рынка, уверены, что стрелок не будет наказан, — в материале корреспондента НГС.НОВОСТИ.

Около десяти утра продавец Надежда Ермоленко начала раскладывать товар на своей точке — она каждый день торгует на рынке «Регион» на улице Новороссийской. Вдруг женщина услышала какие-то странные звуки, больше похожие на выстрел из хлопушки. «Я ещё подумала: надо же, до Нового года столько времени, а уже пистончики кидают», — вспоминает женщина. Позже оказалось: на рынке стреляли.





«Между двумя мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого один из них выстрелил в другого из травматического пистолета, после чего скрылся на автомобиле "Мерседес" белого цвета», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.





По предварительным данным, у пострадавшего ранение мягких тканей головы, его жизни ничего не угрожает.





Продавцы рассказывают: всё произошло возле торгового места, где работал пострадавший. В это время по рынку уже ходили покупатели, но на удивление никто ничего не видел и не слышал. Одни торговцы просто отворачивались и замолкали, другие честно говорили: «Ничего не скажу, место дороже».





«Мужики как хотели, так и разобрались... Я вам не могу ничего сказать, вы меня тоже поймите, не надо на меня ссылаться», — объяснил один из торговцев. Работники рынка называют его главным свидетелем.







Люди рассказывают, что пострадавшего зовут Азим, он «очень хороший человек» и «никогда никому не мешал». Но близко с ним на рынке никто не общался — известно, что на одной точке мужчина работал уже несколько лет, у него есть жена и дети.





«По разговорам сказали, что не поделили место, — объясняет работник рынка Михаил. — Этот (пострадавший. — А.И.) арендует ларёк, а там кто-то рыбой стал торговать. В общем, они за место сцепились». Собеседник объяснил, что эта часть рынка — чужая территория, там работают другие люди, и такие конфликты в этом месте — не редкость.







Полная улыбчивая женщина, торгующая неподалёку фруктами, рассказала корреспонденту, что, действительно, всё произошло из-за рыбы. «Там мужчина новый рыбу поставил. Азим говорит: "Рыбу убирай, ты загораживаешь товар"», — пояснила торговка. По словам продавщицы, пострадавший попытался пожаловаться хозяину точки, но что-то пошло не так — и арендатор схватился за пистолет.





Конфликт произошёл на рынке «Регион»





«Этот, который рыбой торгует, сейчас только появился. И загородил своей рыбой весь товар. Началась драка, потом, говорят, был нож, потом стреляли», — качает головой одна из продавцов.







Полка с овощами Азима сейчас пустует, зато торговля рыбой, из-за которой якобы всё и произошло, идёт бойко. Возле морепродуктов стоит молодой человек приятной наружности. Говорит, что о конфликте ничего не знает, с хозяином рыбы и пострадавшим не знаком — его просто знакомый «попросил присмотреть» за товаром.





Торговля злополучной рыбой продолжается





Совсем другая версия событий у предпринимателя, который периодически закупается в «Регионе» и, по его словам, близко знаком с руководством рынка. Знает и стрелявшего, который, по словам собеседника, является хозяином точки. «Не из-за места (произошёл конфликт. — А.И.), а из-за того, что человек не следит за своим разговором. Было очень много замечаний», — объясняет собеседник.





«Там возле рыбы этой крику было. Этот продавец фруктов кричал, что хозяин точки мешал ему торговать. Типа товар загораживал. На самом деле ничего такого не было». По словам очевидца, пострадавший наговорил много такого, чего ни один нормальный мужчина не смог бы спустить на тормозах. «Они орали, орали, потом услышал выстрел. Поворачиваюсь — смотрю, один лежит. Вроде четыре выстрела слышал, но могу ошибаться. Там ничего такого сверхъестественного не было, вроде из травмата стреляли», — считает собеседник.





В Новосибирске был объявлен план «Перехват», все экипажи полиции получили ориентировку на белый «Мерседес»





Мужчина добавил, что после происшествия стрелявший повёл себя спокойно — мужчина посмотрел, что его оппоненту оказали первую медицинскую помощь, после чего сел в белый «Мерседес» и уехал с рынка. Как оказалось — особо он не скрывался, оперативники задержали его недалеко от дома.





«В ходе оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность гражданина, причастного к совершению преступления, и выехали по адресу его проживания в Октябрьский район, где обнаружили разыскиваемый автомобиль. Через несколько минут оперативники задержали подозреваемого, 29-летнего новосибирца, и доставили его в отдел полиции № 5 "Дзержинский" Управления МВД России по городу Новосибирску», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по НСО.







По информации источника НГС.НОВОСТИ в правоохранительных органах, официальная версия на момент публикации — конфликт из-за места на рынке. Пострадавший до сих пор в больнице, однако, по словам источника: «По-моему, нет там ничего ничего серьёзного».





Сейчас идёт доследственная проверка





«Считаю, что зря полицию вызвали, — уверен предприниматель. — Всё это дело яйца выеденного не стоит. Они там всё равно помирятся, а так просто сами бы разобрались, да и всё». Мужчина намекнул, что, на его взгляд, стрелявшему всё равно удастся избежать ответственности: «И деньги, и связи позволяют».







Не так давно перестрелка случилась в Заельцовском районе — один из участников массовой ссоры на парковке сбегал за «Сайгой» и начал стрелять по ногам спорящих.