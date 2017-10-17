Голодные игры: пустились во все тяжкие

Два сибиряка живут месяц на 10 тысяч: они провели выходные без денег и показали, что для них роскошь

Участники эксперимента «Голодные игры», в котором нужно прожить месяц на одну минимальную зарплату, подводят итоги того, как они сумели провести выходные в режиме строгой экономии. Так уж вышло, что и 55-летний шоумен Сева Мокин, и 28-летняя сотрудница сферы продаж Мария Ерёменко, не сговариваясь, провели их абсолютно одинаково, хотя и отдельно друг от друга. А перед самыми выходными Сева с Марией не удержались и потратились на вредные привычки: алкоголь и сигареты.

Участники эксперимента по выживанию в течение месяца на минимальную зарплату (МРОТ) — 55-летний шоумен Сева Мокин и 28-летняя сотрудница сферы продаж Мария Ерёменко — прожили свои первые выходные. Эксперимент стартовал в прошлый понедельник, 9 октября.







По условиям так называемых голодных игр, Сева с Марией должны прожить ровно 31 день на сумму в 5700 рублей. Это — остаток после вычета из МРОТ, который в 2017 году в Новосибирске составляет для работников внебюджетной сферы 8700 рублей (10 000 рублей минус 13% налога), условной платы за «коммуналку» (2500 рублей) и бытовую химию с предметами гигиены (500 рублей в месяц). Все траты участники подсчитывают ежедневно. За три первых дня по тратам вперёд вырвалась девушка, израсходовав 1548 рублей на еду и тональный крем. Сева Мокин оказался скромнее — 1059 рублей и 23 копейки.







Мария Ерёменко к концу первой недели впала в лёгкую депрессию: выходные пришлось проводить, просто гуляя по городу без каких-либо трат





Мария Ерёменко изо дня в день продолжала монотонно есть на завтрак пару варёных яиц и выпивать кружку кофе, почти постоянно пропускала обед, а по вечерам готовила курицу, добавляя к ней овощи или зелень. В четверг девушка позволила себе ужин из фетаксы, одного красного болгарского перца, красной луковицы, апельсина и оливок.





На всю эту «роскошь» она потратила 281 рубль.







Помимо этого, в покупки Марии с четверга 12 октября по понедельник 16 октября вошли: лист салата из «Горожанки» за 19 рублей и шесть десятков яиц за 200 рублей, купленных у знакомой, которая поставляет продукты из деревни. К общей сумме трат на еду в 500 рублей добавились ещё 125 рублей за сигареты. Мария не смогла побороть вредную привычку, а сигареты, которыми её угостили в самом начале эксперимента друзья, закончились. На транспорт она ничего за это время так и не потратила — ходила пешком.







Традиционный завтрак Марии





Из отдельных больших трат — оплата интернета и мобильной связи. Причём девушка, чтобы уменьшить расходы, перешла с МТС на «Билайн», сократив ежемесячную сумму на интернет и телефон с 1700 до 900 рублей.







«Только за последний месяц я вообще 2300 [рублей] заплатила за МТС, а не 1700. Они там новую систему расчёта придумали: если у тебя на балансе в расчётный период денег нет, то ты не в минус уходишь за месяц сразу, а с тебя посуточно списывают по 74 рубля. Получилось почти 2300 в месяц вместо 1700», — пояснила Мария и добавила, что 300 рублей за телефонную связь ей постоянно компенсировали на работе, поэтому своих трат в этой графе расхода у неё всего 600 рублей.







«Роскошный» ужин Марии с фетаксой





Выходные у Марии Ерёменко прошли совсем необычно — без шопинга и развлечений. Вместо ставших затратными для бюджета походов в кино и бары с друзьями девушка бесплатно гуляла по городу и Ботаническому саду.







«Пошла изучать бесплатный досуг для населения. Белок в ботсаду с ребёнком покормили, по тихому центру погуляла, домики порассматривала. Так сказать, обратила внимание на город. <…> Но в Академгородок не съездишь погулять — дорого. Вместо кино теперь телевизор», — немного нервно рассмеялась Мария и пожаловалась, что даже впала в лёгкую депрессию. А ещё, заметила девушка, ей надо ремонтировать телефон, в том числе и камеру, которая стала плохо снимать, но это сейчас слишком дорого — около 4000 рублей.







Общая сумма трат Марии с четверга по понедельник (12–16 октября) — 1225 рублей.







Сева Мокин признался, что от меню без мяса у него иногда наступает слабость и случается головокружение

Меню Севы Мокина было немного разнообразнее, чем у девушки. К закупленным в начале эксперимента крупам ещё добавились гречка (30 рублей), так как она неожиданно быстро закончилась, да булгур (56 рублей за 400 г).







Завтраки шоумена состояли из стандартного набора: каша (гречка или овсянка) с семенами подсолнечника или льна, подсолнечное масло, сырая морковь, варёные яйца, финики, оставшаяся с вечера приготовленная на пару цветная капуста. Кочан Севе подарил в начале «Голодных игр» его приятель, живущий в доме с огородом.







На ужин Мокин снова готовил каши. А вот обеды бывший телекулинар (Сева долгое время вёл на местном телевидении кулинарную программу) старался делать разнообразными: рис, драники, цветная капуста, отварной картофель. Однажды обед шоумена был приготовлен из рисового супа на овощном бульоне, цветной капусты, лаваша, вяленой плотвы (49 рубля 73 копейки) и фиников на сладкое.







К ранее закупленному набору продуктов добавилась редька маргеланская (14 рублей 04 копейки), сыр «Российский» (70 рублей 23 копейки) плюс кефир (по 39–40 рублей), который мужчина периодически покупал на обед.





Завтрак Севы обычно отличается только видом крупы





Совсем выбился из стандартного меню обед субботы, когда Сева на полдня пошёл гулять с дочерью по Заельцовскому бору и его окрестностям. Пришлось перекусить во время прогулки шаурмой (120 рублей), шоколадом (39 рублей) и минеральной водой (21 рубль).







«Вообще я домосед. Выходные часто провожу в семье. А тут решили сделать пикник: ушли на пляж возле Заельцовского парка, дошли до "Локомотива", потом по железной дороге ушли в сторону Жуковки до елового леса, а оттуда вернулись домой на Сухарку. Получилось пять часов гульбы. Так долго пешком вообще никогда не гуляли. Устал как собака.





Режим питания непривычен для организма, поэтому появляется слабость, иногда головокружение.





Пошёл гулять, чтоб о еде не думать и переключиться на впечатления», — пояснил Сева.







Необычный обед Севы с вяленой рыбой





К запланированным расходам Мокина в пятницу вечером неожиданно добавились траты на пиво — 430 рублей. Сева, как шоумен, работал в баре «Открой рот», где после программы его угостили за счёт заведения тремя кружками пива. А так как в баре были его друзья, Сева задержался и купил два пива уже за свой счёт.







«Но я ничего не ел — закинул в себя пару чесночных гренок… Заметил, что при таком режиме питания пьянеешь очень быстро. Приехал домой, разделся и упал. Проснулся — как будто и не отдыхал, весь день клевал носом, потом вечером резко упал и вот только сейчас (во вторник. — И.К.) потихоньку прихожу в себя», — заметил Сева.







Кроме того, сибиряк тратил по 19-20 рублей в день на общественный транспорт (только в один конец, с работы он возвращался пешком) и 1200 рублей — на оплату связи и интернета сразу за целый месяц.







Общая сумма трат Севы с четверга по понедельник (12–16 октября) — 2244 рубля.







Под конец первой недели эксперимента Сева признался, что ему очень хочется уже купить мясо, а Мария внезапно заболела. НГС.НОВОСТИ продолжают следить за участниками эксперимента.